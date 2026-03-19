Průša poprvé propouští. Českému výrobci 3D tiskáren se nedaří plnit prodejní cíle

Dominik Dobrozenský
Dnes
Prusa Event 2025 Autor: Prusa Research
Český Průša se vůbec poprvé uchyluje uchyluje k nepopulárnímu kroku. Tlačí jej slabší prodeje, silná konkurence a také fakt, že jeho tým rostl rychleji než samotný byznys.

Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research oznámil vůbec poprvé ve své historii propouštění. Firma, která dnes zaměstnává přes 1 100 lidí, se chystá rozloučit se s přibližně 70 pracovníky. Půjde hlavně o pozice mimo výrobu, přičemž část z nich tvoří i externí pracovníci.

Podle Průši se společnost začala v posledních letech neustále zvětšovat, ale její tým rostl rychleji než samotný byznys. „Dostali jsme se do situace, kdy nám náklady rostou rychleji než příjmy. A to přestává dávat smysl. S velkými fixními náklady, rostoucí konkurencí, poklesem kurzu dolaru a dalšími důvody, které ne všechny můžeme ovlivnit, je to dost nepříznivá kombinace.“ říká spolumajitel firmy Ondřej Průša.

Podle něj podobné kroky u rychle rostoucích firem nejsou nijak neobvyklé a mají pomoci udržet podnik dlouhodobě zdravý. Firma navíc letos zatím nedosahuje ani 90 % plánovaných prodejů a čelí tlaku konkurence, zejména pak od čínského Bambu Labu.

Prusa Research podle účetní uzávěrky za předloňský rok vykázal obrat 3,65 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o 750 milionů korun.

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

Až se příště narodím, chci mít kliku jako Ondřej Průša.
