První generace ARM notebooků bude mít krátký život, brzo na nich přestanou fungovat Windows 11

Před nedávnem jsme psali o tom, že Microsoft u nadcházejícího velkého updatu Windows 11 (sestavení 24H2, u kterého se dřív spekulovalo i o označení za Windows 12) skutečně zvýšil hardwarové požadavky. Zatímco doteď systém pracoval i na hodně starém oficiálně nepodporovaném hardwaru, 24H2 na značném počtu starších procesorů opravdu přestane fungovat. Vypadá to ovšem, že ještě víc než AMD a Intel to postihne platformu ARM.

Odstraňování podpory pro starší hardware (které má asi hlavně za cíl to, aby systém mohl automaticky předpokládat přítomnost určitých užitečných rozšíření, a mohl tak být přeložen s lepším výkonem) se dotkne nejen platformy x86, ale také procesorů ARM. Microsoft oficiálně podporuje provoz Windows 10 a 11 jen na poměrně úzkém spektru mobilních SoC od Qualcommu, který je zatím jeho exkluzivním partnerem.

První modely notebooků se Snapdragony jsou výrazně novější než nyní odřezávané staré procesory Intelu a AMD, nicméně přesto se jich toto „dělání pořádku“ dotkne. Týká se to právě první generace založené na procesorech Qualcomm Snapdragon 835. Ty již nyní nejsou na seznamu oficiálně podporovaných ARM procesorů, nicméně doteď na nich Windows 11 běžely.





24H2 už jen na novějších ARMech

Od verze Windows 11 24H2 ale systém natvrdo vyžaduje novější verzi instrukční sady (ARMv8.1), než mají jádra Cortex-A73 ve Snapdragonu 835 (ty poskytují jen ARMv8.0). Nejstarším procesorem, se kterým nová sestavení budou fungovat, bude teď Snapdragon 850. První sestavení, kterého se tato změna týká, by mělo být 25188. Nejde jen o oficiální požadavek, přes který by neoficiálně hardware dál fungoval, bez ARMv8.1 tato sestavení při spouštění spadnou, jádro či další komponenty tedy dotyčné instrukce asi skutečně používají.

Přitom ona první vlna notebooků se Snapdragonem 835 není úplně tragicky stará, tyto stroje byly odhalené koncem roku 2017 a prodávat se začínaly v roce 2018. Bohužel to tedy vypadá, že notebooky s Qualcommem budou mít životnost spíš jako na podobném hardwaru založené mobilní telefony. Nezbývá než doufat, že se na nich bude dát dobře operační systém Linux, protože i podpora Windows 10, se kterými přišly na trh, skončí za nějaký rok. Podpora současné verze Windows 11 (23H2), která na noteboocích se Snapdragonem 835 ještě běží, skončí 11. 11. 2025, po čemž jim budou chybět bezpečnostní aktualizace a obecně není dobrý nápad s takovým PC chodit na internet.

Toto se nedotkne jen oficiálních „Windows on ARM“ notebooků, ale i dalšího hardwaru, na který třeba neoficiálně Windows portovali různí nadšenci a má procesor s instrukční sadou pouze ARMv8.0. Windows 11 24H2 už nebude možné spustit například na telefonu Lumia 950 XL.

Dlouhá kompatibilita a životnost hardwaru zůstává výhodou platformy x86

Zatím tedy mají procesory ARM kratší dlouhodobou použitelnost (se systémem Windows) než procesory x86. U těch Microsoft začal vyžadovat instrukce POPCNT a SSE4.2, což znefunkčnilo Intel Core 2, starší Atomy a u AMD Athlony 64 a Phenomy (a související procesory), tedy hardware uváděný na trh někdy do roku 2008–2012. Dotčené počítače a notebooky jsou tedy přes 10 let staré, a ačkoliv některé se asi dají používat dodnes, mají-li dost RAM a SSD, už asi lze souhlasit, že přesluhují. To, že Microsoft odstřihne ARM notebooky z roku 2018, je o dost drsnější, i když už jde také o přístroje staré 5–6 let.

Doufejme, že to takto na platformě ARM nebude chodit i v budoucnu. Je možné, že Microsoft postupuje takto radikálně jen proto, že se těchto počítačů prodalo relativně málo, platforma byla ještě hodně nezralá a tím pádem docházelo k bouřlivějšímu vývoji firmwaru, standardních rozhraní, jako je ACPI, implementací PCI Express a tak podobně.

ARM měl dlouho problém zavést podobné standardy jako platí v PC, které jsou právě tím, co umožňuje velmi dlouhou podporu a kompatibilitu softwaru a operačních systémů. První generace notebooků se Snapdragonem 835 má dost možná nezralé a problematické ACPI a podobné aspekty, kvůli kterým je udržování podpory pro tento hardware komplikované a nevýhodné.

Snad se to už u novějších generací bude zlepšovat a Windows je budou podporovat stejně dlouho jako srovnatelné procesory AMD a Intel. To, jak dlouho je na standardních PC možné aktualizovat operační systém a software na nové verze, a dostat tak z jednoho hardwaru i třeba dekádu užitku, je docela zásadní výhoda, na kterou se při módním nadávání na procesory x86 příliš často zapomíná.

