Recenze myši Endorfy LIV Plus Wireless: nová vlajková loď na poli herních myší?

Endorfy dnes představilo novou myš, kterou jsme mohli s předstihem pořádně otestovat. Lehkou a bezdrátovou LIV Plus Wireless s nabíjecím stojánkem.

Obsah balení:

V krabičce nové LIV Plus Wireless toho najdete více, než se může na první pohled zdát. Balení totiž skrývá mimo samotnou myš také nabíjecí stojánek, 1,8metrový USB-A/USB-C kabel a USB přijímač. K tomu Endorfy přibalilo také extra náhradní sadu PTFE klouzacích ploch, malou samolepku a sadu uživatelských příruček.

Balení obsahuje vše potřebné a ještě něco navíc Autor: Cnews

Dá se tedy říci, že Endorfy vám do balení dá více, než kolik toho mnohdy dostanete k mnohonásobně dražším smartphonům. Nicméně mimo samotnou myš vidím hlavní přidanou hodnotu v nabíjecím stojánku, o kterém si podrobněji povíme později.

Parametry:

Rozhraní: bezdrátově skrze USB přijímač

Bluetooth

USB Senzor: optický PixArt PAW3395, 650 IPS Rozsah rozlišení: až 26 000 DPI Počet tlačítek: 6 Spínače: Kailh GM 8.0 s životností až 80 milionů stisknutí Rozměry a hmotnost: 126 × 65,7 × 39,3 mm, 69 g Baterie: 500 mAh, výdrž až 160 hodin, nabíjení přes nabíjecí stojánek nebo USB Funkce: ARGB podsvícení

doprovodný software

tvorba maker Kompatibilita: Windows, macOS, Linux, Android

Design a zpracování:

Endorfy LIV Plus Wireless vstupuje směle do světa bezdrátových myší se symetrickým designem, čímž nahrává do karet lidem, kteří používají myš v levé ruce. Myš je se svými rozměry 126 × 65,7 × 39,3 mm a hmotností (pouze) 69 g vhodná pro lidi s menšími i většími dlaněmi. Osobně jsem s myší neměl problém já se svými delšími prsty a ani přítelkyně, která má naopak ruku malou. Tlačítka lze totiž relativně pohodlně stisknout i v její vrchnější části.





Extra nízké hmotnosti se docílilo pomocí otvorů v těle myši Autor: Cnews

Svým děrovaným designem je LIV Plus Wireless podobná předchozí Lix generaci, nicméně zde šestiúhelné díry připomínající včelí plástve nahradily větší trojúhelníkové otvory, které poskytují ještě větší pohled do útrob myši a teoreticky i lepší průchod vzduchu (a také větší možnosti vniknutí prachu a jiného nepořádku). Samotné zpracování myši je přitom na velmi vysoké úrovni. Při jejím úchopu nikde nic nevrže a člověk zároveň nemá pocit, že drží myš za pár set korun.

Symetrický design uvítají praváci i leváci Autor: Cnews Díry všude, kam se člověk podívá Autor: Cnews

Na spodní straně se pak mimo optický senzor PixArt 3395 s rozlišením až 26 000 DPI nachází také přepínač pro změnu mezi Bluetooth a 2,4GHz režimem, dvojice pinů pro nabíjení a také sada klouzacích PTFE (další náhradní sadu najdete v balení).

Endorfy vybavilo LIV Plus také ARGB podsvícením, konkrétně logo společnosti a podsvícený pásek ve spodní části. Toto podsvícení je možné v 6 různých režimech přizpůsobit skrze doprovodný software, nicméně je trochu škoda podsvíceného kolečka, které svítí pouze v barvách přednastavených pro dané DPI a nikterak nespolupracuje s výše zmíněným ARGB podsvícením.

Myš dostanete společně s nabíjecím stojánkem Autor: Cnews

Osobně se mi myš po dobu testování používala velmi pohodlně. Já sám preferuji symetrické a lehké myši, což nová LIV Plus Wireless splňuje na výbornou. Toto jsou ale mé subjektivní pocity a vždy je dobré, aby se každý sám za sebe před koupí myši zamyslel, zda je pro něj vhodná, či nikoliv.

Tlačítka:

Na těle nové LIV Plus Wireless najdete celkem 6 tlačítek:

levé a pravé tlačítko,

kolečko myši,

dvojice tlačítek na boční straně,

tlačítko pro změnu DPI.

Endorfy se rozhodl pro spínače Kailh GM 8.0 s životností 80 milionů stisknutí. Osobně jsem před touto myší používal dlouhá léta model Lix Plus Wireless se stejnými spínači a zatímco mi (vzhledem k povaze mé práce) myši odcházely po půlroce používání, Lix Plus se spínači Kailh GM 8.0 se mnou držel krok více jak dva roky, což je opravdu úspěch.

Spodní strana myši Autor: Cnews

Pochválit musím jemný stisk s nízkou silou potřebnou pro stisk spínačů a také relativně jejich tichost. Rovněž tlačítko na kolečku myši jde snadno stisknout, což opět osobně velmi oceňuji (stisknutím kolečka myši uzavírám denně desítky až stovku záložek).

Software:

Přestože jde LIV Plus Wireless bez problému používat bez doprovodného softwaru, bez něj se zbytečně ochuzujete o řadu funkcionalit. V prvé řadě slouží software pro přenastavení hodnot DPI (ve výchozím stavu jsou nastavené na 400/800/1000/1500/2000/3000), podrobnější nastavení senzoru nebo tvorbu profilů.

Přirazení funkcí jednotlivým tlačítkům Autor: Cnews Nastavení DPI Autor: Cnews

V softwaru je také možné měnit funkčnost všech tlačítek (i DPI tlačítka), případně si vytvářet vlastní makra skrze poměrně komplexní nástroj, který je však dostatečně intuitivní na to, aby se s ním dobře zacházelo. Pokud holdujete barvičkám, můžete si v softwaru vybrat jeden z šesti dostupných světelných režimů.

Tvorba maker Autor: Cnews ARGB podsvícení Autor: Cnews

Na závěr dodám, že celý software je v angličtině. Tudíž pokud moc neholdujete cizím jazykům, může vám chvíli trvat, než se v rozhraní softwaru zorientujete.

Výdrž:

Uvnitř myši se nachází 500mAh baterie, která dle slov výrobce nabízí až 160 hodin výdrže. Ano, čtete správně. LIV Plus Wireless dokáže na nabití fungovat až 160 hodin. Tato hodnota je samozřejmě bez jakéhokoliv podsvícení. Myš má také úsporný režim, při kterém se po pár minutách nečinnosti sama uvede do režimu spánku.

Magnety pomáhají správnému usazení myši Autor: Cnews

I tak se jedná o nadstandardní hodnotu, která je koneckonců také jedním z hlavních taháků nové myši (společně s nabíjecím stojánkem). Z mého dlouhodobého testování mohu udávanou výdrž plus minus potvrdit, myš jsem totiž za přibližně dva měsíce testování nabíjel pouze dvakrát.

Stojánek, co není jen na okrasu

Jak už bylo řečeno výše, součástí balení je také stojánek sloužící zejména pro nabíjení myši. Myš můžete totiž nabíjet buď standardně připojením k USB-C kabelu, nebo skrze dvojici pinů na spodní straně. A věřte, že nabíjení pomocí stojánku je dosti návykové. Magnety na stojánku automaticky nasměrují myš na správné místo a její nabíjení započne okamžitě po spojení.

Endorfy myslelo i na detaily, například v podobě gumové podložky na spodní straně Autor: Cnews

Stojánek lemuje ze spodní strany RGB podsvícení, které si na dobré desítce světelných režimů můžete přizpůsobit podle sebe, případně jej podržením tlačítka na spodní straně úplně vypnout. Pochvala směrem k Endorfy patří i za promyšlené detaily, kupříkladu za správnou polarizaci USB portu (aby USB přijímač nebyl zasunut vzhůru nohama) nebo za gumu na spodní straně, aby vám nabíječka při pokládání myši necestovala po stole.

Závěr:

Bezdrátová myš Endorfy LIV Plus Wireless je odpovědí společnosti na neustále se rozrůstající konkurenci a nutno podotknout, že má s tímto novým modelem velmi slušně našlápnuto. LIV Plus Wireless se svojí nízkou hmotností 69 gramů, symetrickým designem a extra dlouhou výdrží dokáže oslovit nejednoho zapáleného hráče videoher. Přidaná hodnota v podobě stylového nabíjecího stojánku je jen třešničkou na dortu k už tak spolehlivé a dobře zpracované myši.

Pokud bych měl myši něco vytknout, mohou to být snad jen zbytečně velké otvory v těle myši, které mi mnohdy způsobovaly otlačeniny na malíčku. Jedná se však o můj subjektivní pocit z myši, který může mít každý úplně jiný. Tyto díry lze navíc velmi jednoduše nějakou gumovou páskou přelepit nebo vytisknutím drobných segmentů na 3D tiskárně „zapravit“ a tento neduh snadno vyřešit.

Pokud se vám nová Endorfy LIV Plus Wireless líbí, musíte se smířit i s trochu větší cenovkou. Společnost si za ni totiž řekne 99 eur, což v přepočtu na naše činí nějakých 2499 Kč. Ušetřit můžete, pokud se rozhodnete si myš předobjednat od 4. 6. do 18.6. V tomto termínu si budete moci myš pořídit za 1999 Kč.