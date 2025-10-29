Recenze nové peněženky Trezor Safe 7: první bezdrátový model odolá i útoku kvantových počítačů

Trezor Safe 7 – technické parametry
Dlouho očekávaný plně bezdrátový model hardwarové peněženky od Trezoru je od minulého týdne realitou. Největší přínos to má pro uživatele iPhonů a iPadů, s nimiž nebylo možné Trezor používat ani s kabelem kvůli omezením Applu. Pokud ale nechcete nebo nemůžete využít bezdrátové připojení, máte stále možnost připojit Trezor klasickým kabelem, který je dokonce součástí balení.
Sedmička používá Bluetooth Low Energy (BLE) a pro ty, kdo mají obavy o bezpečnost komunikace mezi Trezorem a Trezor Suite přes Bluetooth, mám dobrou zprávu: celá komunikace je zabezpečena vlastním otevřeným a šifrovaným protokolem Trezor Host Protocol (THP). To znamená, že i kdyby někdo zachytil bezdrátovou komunikaci, neodhalí z ní žádné citlivé informace.
Bezdrátové je i nabíjení a to podle standardu Qi2, což je druhá generace známého Qi, který vyvinulo konsorcium Wireless Power Consortium. Tento standard přidává technologii Magnetic Power Profile využívající magnety pro přesné zarovnání nabíjecí cívky a zařízení, což zvyšuje účinnost a zrychluje nabíjení. Bezdrátové nabíjení funguje jak s magnetickou nabíječkou například od iPhonu, tak i s běžnou bezdrátovou nabíječkou bez magnetu, kde stačí Trezor položit.
Baterie
Jelikož jde o bezdrátové zařízení, logicky je u něj potřeba baterie, a proto jde o první Trezor, který baterii má.
Je to baterie typu LiFePo4 (lithium-železo-fosfát), která je méně náchylná k přehřátí nebo vzplanutí. Má dlouhou životnost, vydrží 2 až 5 tisíc nabíjecích cyklů, což je mnohonásobně více než u běžných lithium-iontových baterií, a lze ji proto používat dlouhá léta bez výrazného úbytku kapacity. Nabíjí se rychle a při skladování ztrácí minimum energie, přibližně 2 % kapacity za měsíc. To znamená, že i když necháte plně nabitý Trezor dva roky ležet, stále bude nabitý zhruba na polovinu.
Bezpečnost
Nový Trezor má hned dva bezpečnostní čipy: transparentní a auditovatelný TROPIC01 z produkce SatoshiLabs (resp. jejich firmy Tropic Square) a druhý „NDA-free“ čip EAL6+, které zajišťují fyzickou i kryptografickou ochranu.
Klíčové je, že už nemusíte slepě důvěřovat výrobci secure element čipů, které často vyžadují mlčenlivost (NDA) o chybách. Pokud máte znalosti, můžete si celý čip Tropic01 sami důkladně prozkoumat a ověřit, že neobsahuje chyby. Většina lidí to sice nedokáže, ale i ti těží z toho, že případné chyby budou objeveny, zveřejněny a opraveny.
Quantum ready
Safe 7 je připravený na kvantové počítače a jejich hrozby, protože v sobě má zabudovaný kvantově připravený bootloader a v budoucnu může dostat aktualizaci, která jej proti útoku kvantového počítače ochrání.
Pozor ale na to, že tato funkce ochrání samotný Trezor. Pokud totiž budou k dispozici kvantové počítače, mohou být ohroženy starší peněženky, které může jít s jejich pomocí „hacknout“ pokud se k nim útočník fyzicky dostane.
Trezor Safe 7 ale neřeší problém kvantového útoku na samotný bitcoin, což je často zmiňované téma v médiích. Mimochodem, tento problém je poměrně jednoduše řešitelný a nástup kvantových počítačů rozhodně neznamená konec bitconu, jak si laici často myslí.
Displej
Je vyroben přímo na míru zařízení a vyplňuje maximum prostoru. Je barevný, dotykový s haptickou odezvou a má velikost 2,5 palce. Pro srovnání, je o 62 % větší než displej staršího modelu Safe 5, který má „jen“ 1,54 palce.
Displej chrání sklo Gorilla Glass 3 s technologií Native Damage Resistance zlepšující odolnost proti hlubším i drobným škrábancům.
Tělo
Nový Trezor má tělo z jednoho kusu hliníku, díky čemuž je vodě i prachu odolný podle normy IP54. To znamená, že do zařízení může proniknout malé množství prachu, ale nesmí ovlivnit funkčnost, a peněženka musí odolat stříkající vodě ze všech směrů, například dešti. Nemůžete jí ale potápět do vody.
Cena
Trezor Safe 7 stojí 249 dolarů, což po připočtení DPH odpovídá částce 6 049 Kč. Podle mého názoru je to férová cena za to, co všechno za ní dostanete. Nižší modely řady Safe pořídíte výrazně levněji – za necelé dva a čtyři tisíce.
Unboxing Trezor Safe 7
Pokud vlastníte některý z modelů řady Safe, nebudete balením překvapeni – u Safe 7 najdete pouze tři položky: samotný Trezor, USB-C kabel pro případ, že nevyužijete bezdrátové připojení, a obálku „Get started“. V ní jsou dvě papírové kartičky pro zapsání seedu, čtyři samolepky, návod k nastavení a informace o bezpečném zacházení se zařízením.
První dojmy
Ve srovnání s předchozími modely řady Safe působí sedmička v ruce o něco lépe, hlavně díky hliníkovému tělu – rozdíl oproti plastu je opravdu znát. Pokud máte zkušenosti jen s modelem Trezor One, sedmička vám bude připadat jako z jiné planety – asi jako srovnání levného plastového telefonu a nejnovějšího iPhonu.
Model Safe 7 je také v porovnání se Safe 5 výrazně větší. Pro představu se můžete podívat na fotografie všech tří modelů řady Safe – 7, 5, 3 – spolu s modelem One.
První dojmy a nastavení peněženky
Protože je sedmička bezdrátová, rozhodl jsem se celé první spuštění a nastavení udělat na telefonu, konkrétně s iPhonem 14.
Sedmička má na rozdíl od předchozích modelů tlačítko pro spuštění, které se nachází na pravém boku. Po jeho prvním stisknutí se na obrazovce objeví odkaz na návod na trezor.io/start, který ale pravděpodobně nebudete potřebovat. Po tapnutí na obrazovku se objeví QR kód, který vás odkáže buď do obchodu s aplikacemi ke stažení aplikace Trezor Suite, nebo aplikaci rovnou otevře, pokud ji máte již nainstalovanou.
Po spuštění se vás aplikace zeptá, jestli chcete spárovat mobil s Trezorem, což probíhá stejně jako u jakéhokoli jiného Bluetooth zařízení – tím, že potvrdíte, že na telefonu i na Trezoru vidíte stejný číselný kód.
Následně potvrdíte, že zařízení bylo zakoupeno u důvěryhodného prodejce a přišlo v neporušeném balení a potom už následuje instalace firmware (operační systém Trezoru).
Poté se vytváří zabezpečené spojení mezi telefonem a Trezorem pomocí již zmíněného Trezor Host Protocolu (THP). Trezor se zeptá, zda ho chcete spárovat s tímto telefonem a poté zobrazí šestimístný kód, který do telefonu zadáte. Přidáváte tím do šifrování komunikace tzv. sůl, aby nikdo nemohl komunikaci rozšifrovat.
Nakonec vám Trezor nabídne ověření, zda je zařízení pravé, abyste mohli bez obav začít používat.
TIP: Proč mají Trezory liché číslování? Kolegové z webu Měšec.cz o tom mluvili s šéfem Trezoru:
Založení peněženky
Poté můžete založit peněženku – nejprve si vyberete, zda chcete založit novou, nebo obnovit existující. Obnova slouží k načtení existující peněženky z jiného zařízení při ztrátě, poruše nebo upgradu.
Pokud zakládáte novou peněženku, aplikace vás požádá o výběr varianty její zálohy (tzv. seedu). Doporučená je záloha z 20 slov. Můžete si ale zvolit i starší varianty s 12 či 24 slovy, což se ale moc nedoporučuji, protože standardem je dnes 20 slov s možností přechodu na tzv. Shamir backup.
Aplikace vám pak vysvětlí, že si máte připravit tužku a papír, vyhradit si deset minut času a zajistit soukromí. A také vám připomene, že seed nesmíte uchovávat elektronicky, tedy nesmíte jej fotit ani ukládat do počítače.
Jednotlivá slova zálohy se pak zobrazují po jednom na Trezoru a vy si je opisujete na papír. Pokud se některá slova opakují, což je normální, Trezor vás na to pro jistotu upozorní. Slova si můžete znovu prohlížet pomocí šipek, ale jen do chvíle, než potvrdíte, že máte vše zapsané. Pak už je nikdy neuvidíte. Po potvrzení, že máte zapsáno, budete ještě vyzváni k ověření tří náhodně vybraných slov.
Poslední, co je třeba nastavit je to, jaké konkrétní kryptoměny chcete v Trezoru uchovávat.
PIN
Pokud uvažujete o koupi nového Trezoru, využijte akci, kdy ke každé předobjednávce dostanete zdarma bezdrátovou nabíječku.
Důrazně doporučuji nastavit i PIN, který chrání zařízení před použitím nepovolanou osobou. Pokud není PIN nastaven Trezor i Trezor Suite vás neustále upozorňují, že byste ho měli nastavit. PIN si uchovejte bezpečně jinde než Trezor. Kdo zná PIN a má přístup k zařízení, má kontrolu nad vašimi prostředky!
Než pošlete do Trezoru bitcoiny
Než začnete posílat bitcoiny či jiné kryptoměny na nově založený Trezor, udělejte následující:
- Po dokončení instalace odpojte Trezor a vypněte Trezor Suite, pak vše znovu spusťte a zařízení připojte. Zkontrolujte, zda funguje váš PIN a jestli se bez problémů do peněženky dostanete.
- V nastavení Trezor Suite spusťte kontrolu seedu, při které budete zadávat svých 20 slov (pokud jste zvolili 20slovný seed) tak, jako kdybyste peněženku obnovovali. Jedná se ale pouze o simulaci, která má potvrdit, že jste si seed správně zapsali a že ho umíte použít.
Jestli všechny testy proběhly v pořádku a máte jistotu, že se k peněžence dostanete i máte funkční zálohu, můžete začít peněženku používat a poslat si na ni své bitcoiny. Pro jistotu pošlete nejprve menší částku a teprve později celé zbývající prostředky.
Článek je zkrácenou verzí recenze vydané na bitcoinvkapse.cz
Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.