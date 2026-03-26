Revolut dobývá Česko. Má ho 1,2 milionu lidí, většina z nich ke každodenním platbám a investicím

Revolut má v Česku 1,2 milionu lidí
V Česku jsou téměř dvě ze tří plateb kartou Revolut tuzemské. Uživatelé ho ale nevyužívají jen k placení, roste i v investicích. Loni dosáhl zisk platformy na 1,5 miliardy eur.

Fintechová platforma Revolut v Česku navýšila počet zákazníků o třetinu na 1,2 milionu. Jejich zůstatky se loni zvýšili o půlku a o necelou polovinu zároveň rostl počet zákazníků s placenými tarify. Globálně loni platforma ohlásila nárůst čistého zisku o 60 % na 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 37 miliard korun.

Celkové tržby skupiny vzrostly v porovnání s loňskem o 46 % na 5,3 miliardy eur. Celkový objem klientských zůstatků vzrostl o 66 % na 57,5 miliardy eur. Čistě ziskový je Revolut pátý rok po sobě.

Konkrétně v Česku Revolut překonal podle serveru Lupa.cz hranici milionu zákazníků právě loni. Platforma zmiňuje, že ji Češi ve velké míře využívají ke správě svých každodenních financí, přičemž téměř dvě ze tří plateb kartou Revolut uskutečnili v tuzemsku. Počet zákazníků investujících prostřednictvím Revolutu se meziročně zvýšil o 41 %. Konkrétní čísla však platforma neudává.

Revolut funguje jako licencovaná banka ve více než 30 ze svých 40 trhů, včetně Velké Británie a Mexika, zároveň podal formální žádosti o americkou národní bankovní licenci. Za cíl má dosáhnout 100 milionů zákazníků do poloviny roku 2027.

