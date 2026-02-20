Cnews.cz  »  Hardware  »  Ryzen 10000 s archi­tekturou Zen 6 bude mít až 24 jader. Ale u levných modelů se počet nezvedne

Ryzen 10000 s archi­tekturou Zen 6 bude mít až 24 jader. Ale u levných modelů se počet nezvedne

Jan Olšan
Dnes
Vzorek procesoru AMD Ryzen pro socket AM5
Kolik jader budou mít Ryzeny 10000? Objeví se verze s 10 a 20 jádry, levné modely ale pořád zůstanou šestijádrové.

V poslední době jsme tu měli hodně článků o chystaných novinkách Intelu, ale tentokrát budou mít radost fandové konkurenčního AMD vyhlížejícího  novou jeho generaci procesorů s architekturou Zen 6. Kromě použití nových jader a také nově navrženého IO čipletu snad s lepším výkonem pamětí a nižší spotřebou, má Zen 6 přinést zejména zvýšení počtu jader. Kolik jich budou mít jednotlivé modely, se teď dostalo na internet.

Kolik jader budou mít různé cenové kategorie procesorů s architekturou Zen 6?

Současné desktopové procesory AMD mají maximálně 16 jader a nižší varianty jsou s 12, 8 a 6 jádry Zen 4 či Zen 5. Jak to bude u Zenu 6, teď publikoval leaker s přezdívkou HXL. Už z dřívějška víme, že u desktopových procesorů pro socket AM5 bude v příští generaci (která má kódové označení Olympic Ridge) nejvýkonnější konfigurací 24jádro. Jeden CPU čiplet totiž bude obsahovat 12 jader Zen 6 s 48 MB L3 cache a AMD opět využije možnost osadit v procesoru jeden nebo dva čiplety. Nevěděli jsme ale doteď, jak se zvýšení maximálního počtu jader promítne do levnějších modelů.

Levnější procesory s jedním CCD budou mít víc variant než dřív

Podle HXL patrně AMD využije vyšší počet jader v čipletu ke zvětšení počtu konfigurací, které bude nabízet, místo dnešních čtyř jich bude sedm. V oblasti levnějších procesorů s jedním čipletem, které AMD asi bude prosazovat jako nejmasovější produkt, bude existovat model s 12 jádry, tedy plně aktivním čipletem, a vypnutím části jader budou vyráběny modely s 6 jádry, 8 jádry, ale také 10 jádry. To je konfigurace, která dnes v nabídce není. Procesory budou mít SMT, takže počet jejich vláken bude vždy dvojnásobný.

Zdá se, že AMD se bude pevně držet toho, že počet jader zůstává sudý. Možná jste čekali, že by se třeba nejlevnější model mohl posunout rovnou na osm jader, což se bohužel nestalo a nadále budou existovat šestijádrové modely. Jestli je negativum, bude záviset na cenách. Pokud by tato šestijádra stála hodně málo (třeba jako dnes zlevněné výprodejové šestijdrové modely z generace Ryzen 7000) a osmijádro dostalo cenu dnešních dražších šestijader jako je Ryzen 5 9600X, nebylo by to špatné (šestijádro by v generaci Zenu 6 teoreticky mohlo být označené Ryzen 3). Stejně tak je otázka, zda AMD dá oněm 10jádrovým a 12jádrovým modelům podobnou cenu, za jakou jsou dnes osmijádra, nebo zda budou stát jako dnešní dvojčipletový Ryzen 9 9900X.

Tři stupně Ryzenu 9?

U procesorů s dvěma CPU čiplety také dojde ke zvětšení počtu konfigurací, ale jenom na tři – je možné, že všechny budou značené Ryzen 9, to ale ještě nevíme. V nabídce nebude dvojčipletové 12jádro, které existuje nyní – AMD tedy nevyužije možnost vyrobit takový model paralelně k jednočipletové verzi (lišil by se tím, že by poskytoval 2× 48 MB L3 cache). Nejnižší konfigurace bude 16jádro, vzniklé ze dvou čipletů s 8 jádry v každém.

Dva CPU čiplety na procesoru AMD Ryzen 7000 (Raphael) pro socket AM5, bez kovového IHS

Autor: AMD

I zde bude existovat nová varianta s 10 jádry na jeden čiplet, což u dvojčipletového modelu dá celkem 20jádro s 40 vlákny. A samozřejmě také bude v nabídce model s plným počtem jader v obou čipletech, tedy ono špičkové 24jádro s 48 vlákny.

Kardinální otázka je, jak budou vypadat ceny – zda 16jádrový Zen 6 bude stát jako dnešní Ryzen 9 9950X s tím, že 20jádro a 24jádro zaujmou vyšší pozice nad ním, které doteď neexistovaly (například by ceny mohly být 1000 a 1200 $). Raději bychom samozřejmě viděli, kdyby 24jádro zaujalo pozici dnešního 16 jádra a 20jádro bylo o něco levnější. Nebo aspoň kompromis, kdy by dražší bylo jen 24jádro a model s 20 jádry by se posadil tam, kde je dnes Ryzen 9 9950X. Uvidíme, jak velkorysé v tomto AMD bude. Dost asi bude záležet i na tom, jaký úspěch bude mít Intel s procesory Nova Lake, které mají také přinést vysoký mnohovláknový výkon pomocí dvou CPU čipletů. V oblasti modelů s vysokým počtem jader by tedy mohla nastat ostřejší konkurence talčící AMD k lepším cenám.

Školení Linux

Ryzen 10000?

Vydání těchto procesorů by mělo nastat v druhé polovině roku. Mohlo by jít například o říjen nebo listopad, ale přesnější termín zatím neznáme. Používat budou stále socket AM5 a současné desky bude možné upgradovat po aktualizaci UEFI firmwaru (BIOSu). Zatím ovšem nevíme, jak se vlastně budou jmenovat – zda Ryzen 10000, nebo nějak jinak (Ryzen AI 500X, například…).

Zdroje: HXL, VideoCardz

Vstoupit do diskuse (4 názory)

O názvu nejspíš ještě ani nerozhodli v AMD, jinak by se to už "vědělo".
Pavka

