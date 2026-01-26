Cnews.cz  »  Internet  »  Stát přijde s vlastním mobilním operátorem. Jeho využití však není takové, jaké očekáváte

Internet

Stát přijde s vlastním mobilním operátorem. Jeho využití však není takové, jaké očekáváte

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Stát chce vlastního mobilního operátora Autor: Artistic Operations / Shutterstock
Stát chce vlastního mobilního operátora
Vlastní virtuální operátor má státu poskytovat vysokorychlostní datové a hlasové služby zejména složkám záchranného systému a subjektům krizového řízení.

Stát chce vybudovat vlastního virtuálního operátora pro sítě LTE a 5G. Ten by měl poskytovat vysokorychlostní datové a hlasové služby zejména pro složky integrovaného záchranného systému (policie, záchranky či hasiči) a zároveň pro subjekty takzvaného krizového řízení. Stavět by se mělo jádro sítě (core).

Ministerstvo vnitra, které bude podle serveru Lupa.cz na akci dohlížet, k projektu virtuálního operátora vypsalo výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Kódové označení je SVOP-Jádro. Na webu IROPu se píše o celkových nákladech 449 800 634 korun, přičemž necelých 153 milionů má jít ze státních peněz a skoro 300 milionů z evropských dotací.

“Předmětem projektu SVOP-Jádro je vybudování klíčové infrastruktury jádra sítě LTE/5G umožňujícího realizaci dlouhodobě udržitelného řešení poskytujícího bezpečné mobilní vysokorychlostní datové a hlasové služby umožňující přístup ke kritickým aplikacím pro složky IZS a subjekty krizového řízení. Řešení bude mít cílovou podobu Státního virtuálního operátora (SVOP) poskytujícího komunikační služby dostupné i v krizových stavech dle definovaných parametrů SLA,” píše vnitro ve výzvě.

“Konečným stavem po realizaci projektu je existence plně funkční infrastruktury jádra sítě LTE/5G poskytující telekomunikační služby prostřednictvím státního virtuálního operátora SVOP. Realizací projektu dojde k zajištění přístupu k aplikacím potřebným pro výkon služby a řešení krizových situací s využitím vysokorychlostních datových služeb, optimalizaci nákladů na komunikační služby a zařízení díky využití standardizovaných technologií a eliminaci vendor lock-in a k zajištění vysoce dostupného a kyberneticky odolného komunikačního prostředku pro přístup ke službám CMS, neveřejným službám složek IZS a subjektů krizového řízení,” doplnil resort.

Školení Hacking

Stát s něčím jako vlastním operátorem koketuje už delší dobu. Kolegové na Lupě o chystaném projektu BIVOJ pro zabezpečenou komunikaci klíčových institucí pro chod státu psali už pár měsíců zpátky.

zdroj: Lupa.cz, MV ČR

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI