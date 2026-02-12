T-Mobile spouští živý překlad hovorů. Funguje i na tlačítkových telefonech a umí česky a slovensky

Překlad v reálném čase známe z mobilních aplikací a v ekosystému Apple to zvládnou například i sluchátka AirPods Pro 3. Výrazně ale tuto technologii posunul T-Mobile, který překlad v reálném čase spouští ve Spojených státech coby funkci vlastní telefonní sítě. Překlad tak nebude vyžadovat ani aplikaci, ani chytrý telefon. Požadavkem je pouze využití T-Mobilu alespoň jedním z účastníků hovoru.
Zachová tón i emoce hlasu
T-Mobile funkci spustí v rámci beta testování v průběhu jara a prozatím zůstane v neplaceném režimu. Z pohledu uživatele funguje velmi snadno: pokud se na druhé straně ozve cizojazyčný volající, bude stačit během hovoru vytočit číslo *87*. AI agent běžící v infrastruktuře T-Mobilu rozpozná jazyk a začne hovor automaticky překládat bez výraznějšího zpoždění.
Nepůjde přitom o tradiční robotický překlad, ale o hlas, který umí zachovat tón či emoce hlasu. T-Mobile ve fázi betatestování podporuje více než pět desítek jazyků, mezi kterými kupodivu nechybí ani čeština a slovenština.
T-Mobile využívá externí jazykové modely, nespecifikuje ale společnosti, s nimiž spolupracuje. Pro učení AI nevyužívá uživatelská data a pro trénování modelů prý byly využity pouze interní hovory. Stejně tak nedochází k nahrávání či ukládání uživatelských dat ať už v podobě záznamů hlasu nebo přepisů.
Operátor nespecifikoval dobu, po kterou bude projekt v rámci beta verze testovat, ani případnou finální cenu. Je totiž pravděpodobné, že ji po nasazení do ostrého provozu bude chtít zpoplatnit. Působení T-Mobilu na tuzemském trhu v kombinaci s již nyní podporovanou češtinou znamená velkou šanci, že překlad bude v budoucnu dostupný i v české síti T-Mobilu. Tedy alespoň v případě, že nenarazí na některá z regulačních pravidel.
Zdroj: T-Mobile