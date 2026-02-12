Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  T-Mobile spouští živý překlad hovorů. Funguje i na tlačítkových telefonech a umí česky a slovensky

Mobilovinky

T-Mobile spouští živý překlad hovorů. Funguje i na tlačítkových telefonech a umí česky a slovensky

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

T-Mobile Autor: T-Mobile
Funkce automaticky rozpozná jazyk a zahájí překlad.
Americký T-Mobile bude umět překládat hovory v reálném čase nezávisle na aplikacích nebo telefonech. Překlad bude fungovat na iPhonu, stejně jako tlačítkovém telefonu.

Překlad v reálném čase známe z mobilních aplikací a v ekosystému Apple to zvládnou například i sluchátka AirPods Pro 3. Výrazně ale tuto technologii posunul T-Mobile, který překlad v reálném čase spouští ve Spojených státech coby funkci vlastní telefonní sítě. Překlad tak nebude vyžadovat ani aplikaci, ani chytrý telefon. Požadavkem je pouze využití T-Mobilu alespoň jedním z účastníků hovoru.

Zachová tón i emoce hlasu

T-Mobile funkci spustí v rámci beta testování v průběhu jara a prozatím zůstane v neplaceném režimu. Z pohledu uživatele funguje velmi snadno: pokud se na druhé straně ozve cizojazyčný volající, bude stačit během hovoru vytočit číslo *87*. AI agent běžící v infrastruktuře T-Mobilu rozpozná jazyk a začne hovor automaticky překládat bez výraznějšího zpoždění.

Neomezený tarif za 345 korun? Revolut odstartoval své extrémně levné mobilní tarify Přečtěte si také:

Neomezený tarif za 345 korun? Revolut odstartoval své extrémně levné mobilní tarify

Nepůjde přitom o tradiční robotický překlad, ale o hlas, který umí zachovat tón či emoce hlasu. T-Mobile ve fázi betatestování podporuje více než pět desítek jazyků, mezi kterými kupodivu nechybí ani čeština a slovenština.

T-Mobile využívá externí jazykové modely, nespecifikuje ale společnosti, s nimiž spolupracuje. Pro učení AI nevyužívá uživatelská data a pro trénování modelů prý byly využity pouze interní hovory. Stejně tak nedochází k nahrávání či ukládání uživatelských dat ať už v podobě záznamů hlasu nebo přepisů.

HR26

Operátor nespecifikoval dobu, po kterou bude projekt v rámci beta verze testovat, ani případnou finální cenu. Je totiž pravděpodobné, že ji po nasazení do ostrého provozu bude chtít zpoplatnit. Působení T-Mobilu na tuzemském trhu v kombinaci s již nyní podporovanou češtinou znamená velkou šanci, že překlad bude v budoucnu dostupný i v české síti T-Mobilu. Tedy alespoň v případě, že nenarazí na některá z regulačních pravidel.

Zdroj: T-Mobile

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Windows budou důkladněji chráněny před autonomními aplikacemi a AI agenty

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI