TikTok zakazoval moderátorům doporučovat videa se škaredými a chudými uživateli

Moderátoři podle pravidel nemají v sekci For You (velmi navštěvovaná část aplikace) doporučovat videa se „škaredými a/nebo chudými lidmi“. Dokument uvádí termíny jako „abnormální tvar těla“, tlusté či naopak hubené uživatele. Ale i ty s chybějícími zuby, příliš staré lidi s vráskami, či výrazněji postižené.

Dokument zmiňuje také videa z prostředí slumů a obecně výrazněji chudé lidi (například podle popraskané zdi či chudě vypadající dekorace), stejně tak příslušníky sexuálních menšin. Podle dokumentu nestojí za to, aby taková videa byly doporučovány novým uživatelům. Moderátoři jim mají snížit priorotu. Konkrétně “If the character’s appearance or the shooting environment is not good, the video will be much less attractive, not worthing to be recommended to new users”.

TikTok pravidla (zdroj: The Intercept)

Sítí, která si zakládá na umělé vizuální „kráse“, nebo alespoň na tom, co si pod pojmem představují její moderátoři, byl vždy spíše Instagram (patří Facebooku). Pravidla co na síti může a nemůže být si každá společnost tvoří po svém. Většinou jde o potlačení různých rasistických příspěvků, ale v poslední době je tato „cenzura“ čím dál širší. Dobré úmysly se střídají se skutečnou cenzurou a je obtížné se v tom orientovat.





Tip: Používanost Facebooku opět klesla. Aktivnější publikum si našel TikTok

Pravidla TikToku jdou ale zřejmě ještě dál. Navíc jde o síť, kterou používají převážně děti. TikTok vlastní čínská firma ByteDance a mezi další interní rpavidla patří zmiňování krvavého potlačení protestů na náměstí Nebeského klidu v Pekingu roku 1989. Podle jiných zpráv zase TikTok omezoval dosah videí z nedávných protestů v Hong Kongu.

TikTok: Už to neděláme

Zástupce TikToku se ke kauze vyjádřil v tom smyslu, že šlo o pokus zabránit šikaně tohoto typu uživatelů a pravidla nejsou od května loňského roku aplikována. Navíc prý šlo jen o regionální pravidla, která se netýkala např. Spojených států. V této zemi také platí zákaz používat TikTok pro příslušníky armády.

TikTok včera navíc oznámil, že přestane moderovat mezinárodní obsah (ten mimo Čínu) čínskými moderátory. To již platí pro Spojené státy, ale například v Německu řídí obsah sítě stále zaměstnanci z pevninské Číny.

Síť TikTok aktuálně používá zhruba 800 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Aplikace má již 1,5 miliardy stažení. Průměrný uživatel používá TikTok 52 minut denně a 83 % z nich obsah (jestli se tomu tak dá říkat) i vytváří.

zdroj: theintercept.com, The Verge