Trápí vás nepořádek v dílně? Tento nástroj vám z fotky udělá organizér do šuplíku během pár sekund

Máte hromadu nářadí nebo drobné elektroniky, která vám jen zabírá místo a nemají žádný systém? Možností, jak udělat pořádek, je hned několik – můžete si „na koleni“ zbastlit vlastní organizér na nářadí, hodily ladit návrh v 3D editoru, nebo to vzít zkratkou a nechat si jej udělat pomocí umělé inteligence.
Jediné, co k tomu potřebujete, je list A4 papíru.. a nářadí.
Tooltrace uspořádá a vygeneruje vše za vás
Nástroj, o kterém je řeč, nese jméno Tooltrace.ai. Tato bezplatná webová utilita je primárně určena pro rychlý návrh organizéru do skříně či šuplíku, fantazii se však meze nekladou. Umělá inteligence se v tomto případě neptá, jestli jde o klíč, páječku nebo šroubovák. Prostě předmět rozpozná a připraví návrh fungující se systémem Gridfinity.
Aby Tooltrace správně odhadl velikost nářadí, budete potřebovat onen běžný list papíru o formátu A4. Ten poslouží jako referenční měřítko. Položte na list papíru (nebo okolo něj) všechny nástroje, kterým chcete vyrobit domeček a celek vyfoťte shora. Čím kolmější fotka, tím přesnější výsledek.
Jak na tvorbu organizéru s Tooltrace
Jakmile máte všechno nafoceno, jděte na web tooltrace.ai a vytvořit si zde bezplatný účet. Bez něj vás systém bohužel dál nepustí. Potom už stačí nahrát fotku a chvíli počkat, než ji systém zpracuje.
Následuje označení rohu papíru. Ve většině případů to zvládne umělá inteligence sama, takže vy případně jen dolatíte drobné odchylky nebo vše rovnou potvrdíte. Pak klikněte na Add Tool (přidat nástroj) a myší najeďte na první položku na fotce. AI ji opět obvykle sama rozpozná a správně ohraničí. Pokud ne, máte možnost obrys ručně doladit. Stejným způsobem pak označte všechno nářadí.
Dalším krokem je sekce Configure Layout (přizpůsobení rozložení). Tady si můžete s návrhem pohrát – posouvat, otáčet, měnit pořadí, přidávat zapuštěné otvory, aby se nástroje z organizéru snadněji vyndávaly. Nezapomeňte kliknout na ozubené kolečko, nastavit systém Gridfinity, jednotky v milimetrech a hloubku zapuštění. Pokud chcete, můžete ještě upravit offset, tedy vzdálenost obrysu od samotného nástroje.
Jakmile jste zde hotovi, přepněte se do další sekce View Design (náhled designu). Uvidíte kompletní 3D model organizéru, který si zdarma stáhnete v různých formátech (STL, STEP, 3MF a další).
Díky systému Gridfinity pak můžete jednotlivé díly kombinovat, seskupovat nebo doplňovat podle vlastních potřeb. Na Makerworldu i Printables najdete desítky hotových Gridfinity systémů. Případně můžete využít i jakéhokoliv generátoru pro vytvoření vlastního, na míru šitého.
A takto už vypadá hotový organizér, který jsem na zkoušku navrhl a zkušebně vytiskl na odizolovací kleště Jokari s offset distance na medium a zapuštěnými otvory pro snadnější úchop. Osobně mi medium offset distance přijde až moc a při příštím tisku zvolím small.