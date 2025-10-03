Cnews.cz  »  Návody a tipy  »  Trápí vás nepořádek v dílně? Tento nástroj vám z fotky udělá organizér do šuplíku během pár sekund

Trápí vás nepořádek v dílně? Tento nástroj vám z fotky udělá organizér do šuplíku během pár sekund

Dominik Dobrozenský
Dnes
Tooltrace.ai vytvoří organizér do šuplíku z fotky
Tooltrace.ai vytvoří organizér z fotky
Chaos v dílně či pracovně? Tooltrace vám z obyčejné fotky během chvilky navrhne organizér, který si vytisknete i doma na obyčejné 3D tiskárně.

Máte hromadu nářadí nebo drobné elektroniky, která vám jen zabírá místo a nemají žádný systém? Možností, jak udělat pořádek, je hned několik – můžete si „na koleni“ zbastlit vlastní organizér na nářadí, hodily ladit návrh v 3D editoru, nebo to vzít zkratkou a nechat si jej udělat pomocí umělé inteligence.

Jediné, co k tomu potřebujete, je list A4 papíru.. a nářadí.

Tooltrace uspořádá a vygeneruje vše za vás

Nástroj, o kterém je řeč, nese jméno Tooltrace.ai. Tato bezplatná webová utilita je primárně určena pro rychlý návrh organizéru do skříně či šuplíku, fantazii se však meze nekladou. Umělá inteligence se v tomto případě neptá, jestli jde o klíč, páječku nebo šroubovák. Prostě předmět rozpozná a připraví návrh fungující se systémem Gridfinity.

Aby Tooltrace správně odhadl velikost nářadí, budete potřebovat onen běžný list papíru o formátu A4. Ten poslouží jako referenční měřítko. Položte na list papíru (nebo okolo něj) všechny nástroje, kterým chcete vyrobit domeček a celek vyfoťte shora. Čím kolmější fotka, tím přesnější výsledek.

Vzor pro organizér do šuplíku pro Tooltrace.ai

Vzor pro organizér do šuplíku pro Tooltrace.ai

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Jak na tvorbu organizéru s Tooltrace

Jakmile máte všechno nafoceno, jděte na web tooltrace.ai a vytvořit si zde bezplatný účet. Bez něj vás systém bohužel dál nepustí. Potom už stačí nahrát fotku a chvíli počkat, než ji systém zpracuje.

Následuje označení rohu papíru. Ve většině případů to zvládne umělá inteligence sama, takže vy případně jen dolatíte drobné odchylky nebo vše rovnou potvrdíte. Pak klikněte na Add Tool (přidat nástroj) a myší najeďte na první položku na fotce. AI ji opět obvykle sama rozpozná a správně ohraničí. Pokud ne, máte možnost obrys ručně doladit. Stejným způsobem pak označte všechno nářadí.

Tooltrace.ai vytvoří organizér z fotky

Tooltrace.ai vytvoří organizér z fotky

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Dalším krokem je sekce Configure Layout (přizpůsobení rozložení). Tady si můžete s návrhem pohrát – posouvat, otáčet, měnit pořadí, přidávat zapuštěné otvory, aby se nástroje z organizéru snadněji vyndávaly. Nezapomeňte kliknout na ozubené kolečko, nastavit systém Gridfinity, jednotky v milimetrech a hloubku zapuštění. Pokud chcete, můžete ještě upravit offset, tedy vzdálenost obrysu od samotného nástroje.

Tooltrace.ai vytvoří organizér do šuplíku z fotky

Zde upravte rozložení nástrojů a případně přidejte zapuštění pro snadnější uchopení.

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Jakmile jste zde hotovi, přepněte se do další sekce View Design (náhled designu). Uvidíte kompletní 3D model organizéru, který si zdarma stáhnete v různých formátech (STL, STEP, 3MF a další).

KL25

Tooltrace.ai vytvoří organizér do šuplíku z fotky

Finální výsledek vidíte v poslední sekci View Design

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Díky systému Gridfinity pak můžete jednotlivé díly kombinovat, seskupovat nebo doplňovat podle vlastních potřeb. Na MakerworlduPrintables najdete desítky hotových Gridfinity systémů. Případně můžete využít i jakéhokoliv generátoru pro vytvoření vlastního, na míru šitého.

A takto už vypadá hotový organizér, který jsem na zkoušku navrhl a zkušebně vytiskl na odizolovací kleště Jokari s offset distance na medium a zapuštěnými otvory pro snadnější úchop. Osobně mi medium offset distance přijde až moc a při příštím tisku zvolím small.


Vzor pro organizér do šuplíku pro Tooltrace.ai

Vzor pro organizér do šuplíku pro Tooltrace.ai

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Hotový a vytisknutý výsledek na 3D tiskárně

Hotový a vytisknutý výsledek na 3D tiskárně

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
