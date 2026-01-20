Trápí vás, že vaše GPU neumí AI upscaling? LG integruje „DLSS“ do monitorů

Sice bychom se měli nacházet na počátku éry raytracingových her, ale nejvíc skloňovanou herní technologií jako by byl upscaling, tedy vykreslování v nízkém rozlišení a pak škálovaní na vyšší. Není to přitom dávno, co se to považovalo za prokletí herních konzolí, kterému se PC hráči smáli. Pokud chcete upsalingu ještě víc nebo hrajete na zařízení či systému, kde není k dispozici, můžete teď AI upscaling mít přímo v monitoru.
UltraGear Evo AI: Automatický AI upscaling v monitoru
Na CES 2026 tento měsíc představila firma LG, jeden z hlavních výrobců panelů LCD i OLED a také celých monitorů a televizí, nové obrazovky pro hráče pojmenované UltraGear Evo AI. Ta poskytuje několik různých typů a velikostí monitorů, zkombinovaných s jednou novinkou: vlastní technologií upscalingu pomocí umělé inteligence.
LG jí říká 5K AI Upscaling, protože je nasazená u monitorů s rozlišením 5K nebo podobným, a upscaling zabudovaný v monitoru má pomoci se zobrazením her. Za běžných podmínek jsou rozlišení 5K příliš náročná pro většinu GPU. Technologie upscalingu zabudované ve hrách tento problém do značné míry obcházejí, ale v tomto případě poskytuje uspcaling již monitor. Teoreticky můžete zkombinovat upscaling ve hře s dalším upscalingem v monitoru, podle LG se tato technologie hodí například pro případy, kdy máte starší grafiku, která uspcaling neumí, nebo ne nějaký využívající umělou inteligenci (neuronovou síť).
Jak dobře monitor upscaling provádí, jsme neviděli, takže nemůžeme soudit. Model umělé inteligence a celé filtrování by mělo běžet na elektronice monitoru, což dnes bývá plnohodnotný Arm procesor s různými akcelerátory, podobný těm v mobilech, ale může být doplněný i o speciální „engine“ pro úpravu obrazu, který tedy možná LG přeneslo z televize do PC monitoru.
Je dost pravděpodobné, že technologie je přímo odvozená od té, kterou LG používá v televizorech. Ty také používají upscaling (a různé „Super Resolution“ technologie se v nich objevily dávno před příchodem DLSS) a také umí zvyšovat výstupní snímkovou frekvenci videa, včetně využívání technik Optical Flow s hledáním pohybových vektorů a generováním snímků pomocí kompenzace pohybu. Upscaling od LG by tedy teoreticky mohl být rozšířen i o techniky generování snímků, ale zda to firma plánuje, nebo je to dokonce už poskytováno monitory UltraGear Evo, to nevíme.
Otázkou je, zda nebude tato technologie zvyšovat input lag monitoru. Zvyšování FPS a další pokročilé filtrování obrazu v televizích obvykle značný lag má, což v nich nevadí, jelikož stačí synchronizovat zvuk adekvátním zpožděním. U her je to samozřejmě problém, který se nebude dát obejít. Uvidíme, zda se po vydání na toto zaměří nějaký test.
UltraGear Evo AI 39GX950B
Tato technologie bude dostupná v 39palcovém monitoru UltraGear Evo AI GX9 s modelovým číslem 39GX950B, což je 5K monitor, ale s poměrem stran 21:9, takže je širokoúhlejší a vertikálně nemá plné rozlišení 5K ve smyslu poměru 16:9, což by bylo 5120 × 2880 bodů. U tohoto monitoru je to „jen“ 5120 × 2160 bodů.
Obrazovka je typu OLED, prohnutá se zakřivením 1500R (což znamená, že poloměr plochy je 1,5 metrů). Používá technologii RGB Tandem OLED čtvrté generace, s odezvou 0,03 ms pro přechod šedá-šedá. Podporuje HDR s pokrytím 99,5 % barevného prostoru DCI-P3 a certifikací VESA DisplayHDR True Black 500.
Obnovovací frekvence je 165 Hz při plném rozlišení, ale alternativně monitor umí také přepnout do sníženého rozlišení (2560 × 1080 bodů) a v tom obnovovat až rychlostí 330 snímků za sekundu. AI upscaling bude asi rozumné používat jen v 5K režimu.
UltraGear Evo AI 27GM950B
V klasickém poměru stran 16:9 má dále LG monitor UltraGear Evo AI 27GM950B s úhlopříčkou 27 palců a rozlišením 5120 × 2880 bodů. Zůstává technologie zabudovaného upscalingu, ale monitor samotný je dost odlišný, jde o LCD se stmívatelným MiniLED podsvícením (2304 zón) s nulovou optickou vzdáleností. Odezva má být 1 ms pro přechod šedá-šedá, takže nejspíš jde o panel typu IPS a ne VA, ale uvedeno to není.
Také tento monitor podporuje HDR, zde je to s certifikací DisplayHDR 1000 (ale pamatujte na to, že hodnoty HDR jasu nemá smysl srovnávat mezi OLED a LCD) a pokrytím barevného prostoru DCI-P3 na 99 %.
Tento panel podporuje stejné obnovovací frekvence – 165 Hz pro plné rozlišení a 330 Hz pro snížené (2560 × 1440 bodů). Jde totiž také o dual-mode monitor.
UltraGear Evo AI 32GX870B
Kromě těchto dvou modelů by měl být zabudovaný AI upscaling dostupný také na jednom 4K monitoru, 32palcovém UltraGear Evo AI 32GX870B (kde to tedy bude jen „4K AI Upscaling“). Ten má klasický poměr stran a rozlišení 3840 × 2160 bodů, opět s duální podporou – v plném rozlišení zvládá až 240 Hz, ale alternativně umí také režim 1920 × 1080 bod při 480 Hz.
Tento monitor má stejnou technologii panelu jako první z 5K monitorů, RGB Tandem OLED čtvrté generace s odezvou 0,03 ms. Zůstává také podpora HDR s 99,5 % DCI-P3 a certifikací VESA DisplayHDR True Black 500.
Všechny tyto monitory mimochodem podporují HDMI 2.1 a DisplayPort 2.1, z kterého se již po jeho o pomalém startu konečně stává norma pro obrazovky s vyšším rozlišením, což potěší ty, kdo ho už na grafice mají a dřív nebyla šance ho využít. Kromě těchto vstupů také podporují USB-C se schopností nabíjet notebook až do 90 W příkonu.
Jestli se tato technologie uchytí a začne být v monitorech šířeji používána, to je dost otázka. Upscaling je efektivnější zaintegrovat přímo do hry, kde dokáže běžet s nižší latencí a s lepší kvalitou, protože může být propojený s temporálním vyhlazováním a vykreslováním obrazu. A většina her jde tímto směrem, kdy je nějaká technika pokročilého upscalingu (i když nemusí nutně používat AI) už prakticky vždy přítomná. Tudíž integrace „AI škálování“ v monitoru asi zůstane spíš neobvyklou věcí a pro většinu uživatelů bude cenově výhodnější monitor, který do takových funkcí neinvestuje.
