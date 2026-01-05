Cnews.cz  »  Hardware  »  Vařím, žehlím, peru. SwitchBot má humanoida, který při domácích pracích nebude odmlouvat

Vařím, žehlím, peru. SwitchBot má humanoida, který při domácích pracích nebude odmlouvat

Matěj Vlk
Dnes
Univerzální domácí robot se pohybuje na kolovém podvozku a zvládne práce, při kterých stačí paže a dlaně. Problémem by nemělo být jednoduché vaření, nebo naplnění pračky.

Na využití při domácích pracích spoléhají firmy vyvíjející humanoidy dlouhodobě. Vedle logistiky a výroby jde o sektor, kde univerzální robot může dávat smysl. Mezikrokem mezi opravdovým humanoidem se čtyřmi končetinami může být nově představený domácí robot SwitchBot Onero H1, který se pohybuje na kolovém podvozku, ale s žehlením, mytím nádobí nebo oken si má poradit.

Onero se bude učit

SwitchBot je japonskou firmou, která se minimálně na tuzemském trhu drží na okraji zájmu i přesto, že sem jdou její produkty objednat. V nabídce má mimo jiné netradičně malý robotický vysavač, který lze kombinovat s dalšími prvky chytré domácnosti jako je čistička vzduchu, kterou může vysavač převážet z místnosti do místnosti. Onero H1 na tuto mobilní platformu navazuje víceúčelovým robotem se zaměřením na širokou škálu domácích prací.

SwitchBot Onero H1

SwitchBot Onero H1

Autor: SwitchBot

SwitchBot disponuje pažemi a dlaněmi s několika klouby, které lze použít pro uchopení, tlačení, otevření či organizaci věcí. Díky optickým senzorům stejně jako lokálnímu AI modelu se postupně učí vlastnosti domácnosti, stejně jako specifika jednotlivých prací. Postupně se tak mají jeho schopnosti vylepšovat.

Jihlavská nemocnice má jako první v Česku autonomní roboty. Obslouží výtah, dovezou jídlo až na oddělení

Jihlavská nemocnice má jako první v Česku autonomní roboty. Obslouží výtah, dovezou jídlo až na oddělení

O jak širokou škálu prací se bude jednat, se dozvíme při oficiálním uvedení na veletrhu CES. Z videa je ale patrné, že zvládne doplnit kávovar, připravit snídani, naplnit pračku nebo poskládat vyprané a usušené prádlo.

Školení Hacking

Prozatím neznáme ani cenu, dá se ale předpokládat, že jej SwitchBot na rozdíl od ostatních humanoidů pošle na běžný trh. Zatímco další firmy tedy dlouhé roky vyvíjejí univerzálního humanoida, SwitchBot se rozhodl jít touto jednodušší cestou. Další měsíce ukážou, jak se mu povedla.

Zdroj: The Verge

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

