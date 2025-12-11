Vodafone má nový Wi-Fi 7 router. Ultra Hub 7 láká na doplňkové funkce, ale koupit ho je problém

Vodafone rozšiřuje své portfolio o nový domácí modem s podporou rychlé Wi-Fi 7. Nový Ultra Hub 7 má nabídnout pokročilé zabezpečení a bonusové funkce, které bude operátor postupně přidávat. Zklamání však přichází při otázce ceny, jelikož router se nedá koupit, ale pouze pronajmout.
„Věříme, že Ultra Hub 7 změní způsob, jakým lidé pracují, baví se a komunikují doma. Ultra Hub 7 zákazníkům a zákaznicím zprostředkuje maximální komfort, jistotu špičkové rychlosti i skvělého pokrytí domácnosti,“ uvádí viceprezident pro spotřebitelský segment Doğu Kir.
Operátor se v případě nového routeru Ultra Hub 7 chlubí těmito hlavními benefity:
-
o 40% vyšší rychlost a 3× nižší latence oproti Wi-Fi 6,
-
podpora Super Wi-Fi extenderů
-
chytré režimy, prioritizace důležitých aplikací a snížení latence až o 25 %,
-
podpora DOCSIS 3.1 s přenosovou rychlostí až 2,5 Gb/s (LAN),
-
pokročilá Wi-Fi optimalizace,
-
Eco Mode s úsporou energie až o 40 %.
Zajímavé je, že podpora chytrých režimů a Eco módu přijde až v příštím roce, stejně jako ovládání skrze aplikaci Vodafone Home App a další doplňkové služby, na které Vodafone láká.
Ultra Hub 7 je už nyní dostupný pro domácnosti využívající 1Gb/s a 2Gb/s internetové připojení přes koaxiální (kabelovou) síť. Cena pronájmu je 120 korun měsíčně, tedy stejně, jako za dosavadní FRITZ!Box 6690 Wi-Fi 6. Při pořízení v rámci zaváděcí akce na vás čeká předplatné prima+ Premium na 3 měsíce zdarma.
zdroj: Vodafone