Zaostalou AI u Applu bude zachraňovat Google. Jeho Gemini bude pohánět Siri za miliardu ročně

Apple dlouhé roky slibuje pokročilejší Siri, ale nedaří se mu to plnit. S nástupem chatbotů jako je ChatGPT, Gemini nebo Claude vypadá hlasová asistentka v iPhonech a na Macích opravdu zastarale a neschopně. S nápravou má Applu pomoci Google, jehož Gemini se má stát základem pro novou generaci Siri. Dorazit by přitom mohla už příští rok na jaře.
Miliarda ročně
Zprávu o dohodě mezi Googlem a Applem přinesl Mark Gurman z Bloombergu, který je zpravidla velmi přesným zdrojem informací z prostředí Cupertina. Hovoří o miliardě dolarů, kterou bude Apple platit Googlu každý rok za to, že bude Gemini používat jako jádro pro svůj vlastní systém AI. Ten by měl běžet na vlastních serverech Applu, které tuto infrastrukturu nazývá Private Cloud Compute. Ne všechny funkce Siri ale budou závislé na Gemini, mnohé poběží nad interními modely Applu.
Během léta se spekulovalo o outsourcingu u OpenAI stejně jako Anthropicu, nakonec se ale Apple dohodl právě s Googlem. Vedle této dohody dál poběží integrace ChatGPT od OpenAI přímo do chatbota Siri, které Apple Intelligence nabízí už od loňského podzimu.
Tim Cook před týdnem investorům oznámil, že spuštění nové Siri, která by primárně měla běžet právě na Gemini, je v plánu už na jaro. Apple si je dobře vědom zaostalosti svých AI schopností ve srovnání s konkurencí jako je Google nebo Samsung, což by v budoucnu mohlo znamenat i negativní dopad na uživatelskou základnu.
Podle Gurmana ale Apple nepřestane vyvíjet vlastní technologie umělé inteligence, s pomocí kterých by v budoucnu mohla Gemini a další externí zdroje nahradit.
Zdroj: Bloomberg