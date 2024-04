Zen 5 může jet na 6 GHz, ale připravte se na pořádnou pálku. Za 170W osmijádro 14 tisíc?

O víkendu jsme tu měli zprávu, dle níž by procesory AMD s architekturou Zen 5 měly dosahovat výkonů až o 40 % lepších na jedno jádro proti Zenu 4 (ne však nutně v jednovláknové aplikaci, jak jsem rozebírali). K Zenu 5 se toho teď na internetu seběhlo víc, takže se podíváme ještě na nějaké další zvěsti. Máme další únik o výkonu, ale bohužel i negativnější informace o možném napálení cen a o zvýšení spotřeby – to je asi skoro jisté.

Na začátek je tu informace, která není typu „někdo tvrdí“, ale jsou pro ni přímo podklady. Ve veřejných protokolech o přepravě zboží totiž byly nalezeny první stopy procesorů Granite Ridge, což je desktopový Ryzen 9000(X) pro socket AM5 používající stejnou čipletovou strukturu a stejný IO čiplet jako Ryzeny 7000(X) „Raphael“ (znamená to, že bude mít stejný paměťový řadič a konektivitu i iGPU, změní se jen jádra CPU v CCD čipletech).

ES vzorky Granite Ridge zachyceny

V dokumentech k přepravě se objevila označení dvou ES vzorků Ryzenů „Granite Ridge“, které představují šestijádrový model a osmijádrový model. Šestijádro se pravděpodobně bude jmenovat Ryzen 5 9600X, ES vzorek má kód 100–000001290–21 a jde o revizi A0 (tedy první). Důležitý poznatek je, že pro něj je v dokumentech napsáno TDP 105 W (a tedy maximální spotřeba, tzv. PPT, by byla 142 W). Je možné, že později bude vyroben i nějaký 65W model, ale zatím o něm informace není.

Druhý model je pravděpodobně ES vzorek předznamenávající Ryzen 7 9800X (podle leakera Keplera_L2 AMD použije toto označení, nikoliv 9700X). Vzorek je označen 100–000001404–21 a v tomto případě jde o zralejší křemík revize B0. Jde o osmijádro a pozor – má TDP 170 W (což znamená maximální spotřebu / PPT 230 W). Toto je zhoršení proti nynější generaci, v níž má osmijádro 7700X pořád 105W TDP.





Ukazuje to, že spotřeba jádra Zen 5 se spolu s navýšením výkonu také zvedne. Tento model 9800X se patrně bude dost špatně chladit, pokud bude tvořený jen jedním CCD čipletem, ve kterém se bude vznikající teplo koncentrovat. Je docela možné, že v praxi bude spotřeba výrazně níž než těch 230 W, protože boostování se zastaví dosažením vysokých teplot dříve, než CPU narazí na limity spotřeby.

To, že AMD osmijádru dá označení Ryzen 7 9800X, jak tvrdí Kepler_L2, by mohlo odpovídat tomuto zvýšení spotřeby (a s ní doufejme i výkonu). S tímto jménem by asi byla vyšší spotřeba jaksi obhajitelnější, než kdyby se model s označením 9700X přímo hlásil k roli následníka 105W modelu 7700X.

Na druhou stranu se asi nezvýší TDP u nejvyšších modelů Ryzen 9 9900X a 9950X. Ty budou mít stále 170W TDP (230W PPT). Socket AM5 totiž nepočítá s vyšší třídou CPU. Je ale možné, že procesory budou tento příděl využívat důsledněji než dnes.

Modely, TDP a ceny Ryzenů 7000X při vydání (2022). Ryzeny 9000X prý budou dražší

Ryzeny 9000 výrazně zdražené?

Ono zvýšení druhé cifry modelového čísla možná ale má „krýt“ současně také zvýšení ceny osmijádrového modelu. Kepler_L2 a další nejasné zvěsti momentálně tvrdí, že procesory architektury Zen 5 (tedy modely Ryzen 9000) budou obecně dražší než předchozí generace. Zatímco Ryzen 7 7700X šel na trh za 399 $, model Ryzen 7 9800X by prý mohl být za 449 $, nebo dokonce 499 $ (ne-li víc?). A opět, osmistovkové označení je možná zvoleno i proto, aby procesor nominálně byl ve vyšší třídě a tolik to nezvalo k srovnání s levnějším Ryzenem 7 7700X (i když podle počtu jader je taková paralela nevyhnutelná).

Toto by asi postihlo i ono šestijádro, samozřejmě také vyšší modely, spekuluje se o tom, že by třeba nejvyšší šestnáctijádrový model Ryzen 9 9950X mohl být za 999 $. Toto zatím nemá nikde konkrétní doklady a je možné, že leakeři sami spekulují. Rádi bychom se s touto zprávou mýlili.

Podle leakerů je toto zdražení plánováno z jednoduchého důvodu – Intel nebude mít konkurenceschopnou odpověď. Současně se Intelu různými setrvačnostmi a zaháčkovanostmi daří držet pozice na OEM trhu, i když má horší procesory, takže i v případě výrazné dominance Zenu 5 se pravděpodobně zase AMD nějak výrazně nezlepší tržní podíl (jelikož retailový trh, který na toto reaguje, je jen malou částí trhu). Tudíž si AMD logicky bude chtít polepšit aspoň v podílu na tržbách zvýšením cen (a marží). Na nás kupující to samozřejmě má negativní dopady.

Vzorek procesoru AMD Ryzen 7000 s architekturou Zen 4 pro socket AM5

Nová zpráva o výkonu

Vedle této spekulace(?) o cenách se objevil nový únik k výkonu Zenu 5. Podle čínského leakera s přezdívkou Xinoassassin1 teď AMD uvádí ve svých neveřejných materiálech, že Zen 5 přinese zvýšení jednovláknového výkonu o zhruba +20 %, pokud se měří v testu Cinebench R23 1T (tedy tentokrát opravdu v čistě jednovláknovém měření). Toto je zřejmě kombinace vlivu frekvence a IPC.

Je to tedy opět číslo nižší, než má prý vycházet v mnohovláknové zátěži, ale pozor. Už u Zenu 4 byl Cinebench R23 (i ostatní) jednou z úloh, kde byl pozorován menší nárůst IPC než v některých jiných. Zatímco v průměru AMD uvádí u Zenu 4 zvýšení IPC o 13 % proti Zenu 3, v Cinebench R23 jen +9 %.

Nárůst IPC mezi Zenem 3 a Zenem 4 v různých programech a hrách (oficiální prezentace, 2022)

Pokud byste to vzali přímou úměrností, mohlo by průměrné navýšení IPC u Zenu 5 být +28 %. Ale toto berte čistě jen pro ilustraci, protože Zen 5 je jiná architektura a na jeho změny může Cinebench reagovat úplně jinak než na Zen 4. A také samozřejmě nemůžeme ručit za to, že zvěst od Xinoassassina1 je pravdivá.

Zvýšení frekvence, meta 6 GHz prolomena?

Mezi drby se objevila také informace, že finální sériové Ryzeny 9000 možná budou mít o trošku lepší frekvence než Ryzeny 7000, takže Zen 5 možná nepřinese regresi ve frekvencích, jak dříve panovaly obavy. Objevila se zvěst, že nejvyšší model by mohl překonat 6 GHz, ale asi to bude v podobném stylu, v jakém je Ryzen 9 5950X schopen dostat se (někdy) přes 5 GHz. Nepůjde tedy o oficiálně udávanou frekvenci, ale o takové to „stínové turbo“ (či „XFR“, jak AMD uvádělo u prvních generací Ryzenů), které procesory někdy umožní použít v jednovláknových aplikacích při velmi dobrém chlazení či nízké startovací teplotě, ale nemáte ho zaručené.

Například u Ryzenu 9 5950X dělá toto neoficiální pásmo až 150 MHz navíc k oficiálnímu boostu 4,90 GHz (takže absolutní strop bez přetaktování je 5050MHz), u Ryzenu 9 7950X je oficiální boost 5,70 GHz, ale „stínové pásmo“ je opět až +150 MHz (5850 MHz). U Ryzenu 9 7950X je ale, zdá se, používáno méně často.

Podle tohoto drbu by tedy asi budoucí Ryzen 9 9950X mohl mít oficiální maximální boost buď 5,80, nebo 5,90 GHz, ale ono stínové turbo navíc by ho teoreticky mohlo vybičovávat až na 6050 MHz, avšak opět to může být relativně vzácný jev.

To vše samozřejmě v závislosti na tom, jestli je onen drb pravdivý, takže to neberte jako zaručenou věc, která by už byla bezpečně známá. Uvádíme to spíš jako zajímavost. Pokud je toto nicméně pravda, tak ono 20% zlepšení v Cinebench obsahuje i tento faktor a zlepšení IPC by bylo o něco menší než 20 %. Výsledný výkon CPU samozřejmě spoluutváří obě tyto součásti, jde o součin IPC a frekvence.

Za dva měsíce budeme vědět víc

Vypadá to, že AMD by mohlo provést nějaké odhalení nebo poodhalení Zenu 5 na veletrhu Computex (na přelomu května a června). Otázka je, v jak moc velkém předstihu bude toto poodhalení před samotným konečným vydáním, kdy už bude možné tyto procesory koupit. Zen 2 například šel ven jen krátce poté (začátkem července), Zen 4 až koncem září.

Ať už ale bude vydání spíš začátkem léta, nebo koncem léta (nebo dokonce až na podzim), Computex asi udělá víc jasno v tom, co od Zenu 5 čekat. Podle toho, jak vzdáleno bude pak reálné vydání, bude toto odhalení asi více nebo méně detailní.

Zdroje: Xinoassassin1, Fórum AnandTech (1, 2, 3, 4, 5), Kepler_L2, Momomo_us