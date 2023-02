Microsoft poprvé nabízí oficiální způsob, jak mít Windows 11 na procesorech Apple M1 a M2

-

Jak si Microsoft představuje budoucnost Windows ve světě Maců s Apple Silicony?

Od chvíle, kdy Apple začal stavět počítače Mac (MacBook) na procesorech ARM z vlastního chovu, se hodně zkomplikovala situace těm, kdo na nich provozovali systém Windows a aplikace pro něj. Oficiálně Apple na počítacích s procesory řad M1/M2 Windows nepodporuje a nesnažil se o to ani Microsoft. Po více než dvou letech se teď objevila první podoba nějaké oficiální podpory hardwaru od Apple – ale má daleko do předchozího stavu.

Bohužel aspoň zatím (a je otázka, zda to někdy bude jiné) pořád není v nabídce nativní podpora nebo instalátory Windows ve verzi pro Mac. Co teď Microsoft vydal, jsou oficiální doporučení či pokyny pro to, jak ekosystém softwaru pro Windows na Macích a MacBoocích používat skrze více nebo méně náhradní řešení.

Parallels desktop je oficiálně posvěcená cesta k Windows na ARMu

Microsoft teď v dokumentu „Možnosti používání Windows 11 s počítači Mac založenými na čipech Apple M1 a M2“, který je na jeho webu, nabízí dvě možnosti. Tou bližší k regulérní podpoře je virtualizace, kterou je podle Microsoftu třeba používat pomocí softwaru Parallels Desktop (verze 18). Microsoft tímto dokumentem v podstatě oficiálně posvětil, že toto řešení oficiálně podporuje. Podle webu firmy jde o „autorizované řešení“ pro procesory M1 a M2 (a zřejmě i budoucí, až vyjdou další generace).

To, že je Parallels Desktop virtualizační nástroj, má ale dost nevýhod proti nativnímu běhu operačního systému. Je třeba paměť navíc pro hostitelský systém, který dál běží jako hypervizor pod spuštěnými Windows, a výkon je o něco snížený. Nelze pak také používat virtualizaci už v rámci Windows (Nested Virtualization není podporována) ani technologie založené na ní, což jsou i bezpečnostní prvky jako izolace jádra (alias Virtualization-based Security) a Windows Sandbox.

Špatná zpráva je, že kvůli těmto omezením není podporována funkce Windows Subsystem for Linux, užitečná mimo jiné pro vývojáře softwaru. Nejde ani příbuzný Windows Subsystem for Android (který slouží ke spouštění programů pro tuto mobilní platformu), ze stejných důvodů.

Kromě toho nebudou fungovat ani nativní ARM aplikace pro Windows, které běží v 32bitovém režimu, ale jen ty 64bitové – procesory od Apple poskytují jen 64bitový režim.

Dost vážným omezením pak je, že v této formě Windows 11 na Macu není přístup k technologii DirectX, což spolu s neexistencí ovladačů GPU znamená, že nepůjdou hrát hry. Parallels Desktop tedy z Macu/MacBooku herní přístroj neudělá.

Alternativa z cloudu

Podporu zmíněných na virtualizaci založených funkcí a her má druhé řešení, které Microsoft nabízí (dlužno říct, že na prvním místě). A tím je služba Windows 365, která umožňuje streamovat personalizované prostředí operačního systému Windows 11 z cloudu (tedy stejný systém jako u cloudového hraní, jen pro běžné aplikace a pracovní plochu místo her). Instance běžící na serverech mají pod sebou procesory x86, a funguje na nich tedy vše, i virtualizace, i různé hry.

Obě řešení jsou placená. U Windows 365 platíte za používání, takže jde o pravidelné výdaje. Parallels Desktop vyžaduje jen jednorázové koupení licence, ale ta je zase ne úplně levná.

Problém chybějících ovladačů

Microsoft už několik let udržuje port Windows 10 a nyní i 11 na počítače s procesory ARM, který je za normálních okolností schopen běžet na ARM hardwaru nativně. Je určený pro procesory Qualcomm Snapdragon, nebo alespoň oficiálně – svého času se dal totiž dostat i třeba na Raspberry Pi 4. Proč tedy oficiálně není podporovaný běh „přímo na železe“ u počítačů Apple? Dost možná proto, že Apple neposkytuje ovladače pro svá zařízení, zejména GPU. Podpora OS Linux, kterou dává dohromady komunita uživatelů a vývojářů, kvůli tomu vyvíjí ovladače vlastní, kdy musí nejprve být zkoumáno, jak vůbec hardware funguje.

Tato cesta je asi pro Microsoft nepřijatelná. Jednak z důvodu, že nemá moc zájem do takovéhoto vývoje investovat vlastní peníze, možná také nechce reverzním inženýrstvím hardwaru od Apple zavdat záminku k nějakým soudním tahanicím.

Je proto pravděpodobné, že nativní Windows na počítačích Applu bez virtualizačního řešení se nedá čekat, dokud se nějak radikálně nezmění situace a Apple nezačne vydávat ovladače svých GPU a dalších integrovaných periférii i pro Windows, jako to dělají Intel a AMD.

Zdroje: Windows Central, Microsoft