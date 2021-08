-

Dobrá zpráva: Microsoft slevil z jestřábí rétoriky a nakonec bude možné používat Wndows 11 i na starších počítačích a bez TPM. Jen to bude polooficiální a instalovat bude třeba manuálně.

Velké téma v červnu začátkem prázdnin byly hardwarové požadavky Windows 11 – jednak nutnost mít TPM 2.0, jednak docela drasticky omezený výběr podporovaných CPU, odstřihávající hardware starší než nějaké tři roky. Vypadá to naštěstí, že se naplnily naděje, že Microsoft bude konstruktivní a nakonec přece jen umožní provoz tohoto nového OS i na dalších starších PC, která by sítem jinak neprošla. Jen to dá trošku víc práce.

Microsoft teď uveřejnil další blogpost, kde se vyjadřuje k důvodům, proč jsou hardwarové požadavky, jaké jsou, a také přidal pár procesorů do seznamu podporovaného hardwaru (ale jen drobně, přidal na něj Skylake-X a Xeony W, plus vlastní počítač Surface Studio 2 s Core i7-7820HQ). Nicméně to není ta hlavní zpráva.

Polooficiálně, ale přece

Pro nás je důležitější, že vedle tohoto blogpostu Microsoft médiím sdělil, že se přece jen rozhodl nezamezovat přístup k nové verzi operačního systému uživatelům s počítači, kteří nesplňují všechna dosud stanovená kritéria – zejména tedy asi onen požadavek na bezpečnostní čip TPM (Trusted Platform Module) a na nový procesor, což je oficiálně Intel Core 8. nebo novější generace nebo AMD Ryzeny druhé generace (řady 2000/2000X či APU 3000G/GE).

Microsoft oznámil, že poskytne výjimku tzv. nadšencům. Tím se nicméně myslí kdokoli, kdo si sám ručně sobě (nebo někomu jinému) nainstaluje operační systém. Microsoft to totiž nakonec udělá tak, že nesleví z požadavků oficiálně a bude je vymáhat v případě automatických updatů. Pokud tedy nebudete mít podporovaný hardware, nedorazí vám update na Windows 11 formou automatické aktualizace jako to bylo při updatech z Windows 7/8/8.1 na Windows 10. Takovéto plošné upgrady, které dostanou i uživatelé, Microsoft připustí skutečně jen u těch počítačů, které mají všechny požadavky splněné, typicky to asi budou samé hodně nové počítače.

Ovšem pro sféru počítačů, které si uživatelé i sami servisují a OS instalují sami, bude prý panovat shovívavá politika. Pokročilejším uživatelům totiž nebude Microsoft v upgradu bránit, jen ho budou muset provést manuálně. Nepřijde tedy kanálem Windows Update, ale bude potřeba stáhnout si buď instalační médium a z něj provést instalaci, nebo nástroj „Media Creation Tool,“ který asi znáte z upgradů na Windows 10. A instalaci provést jeho pomocí. Zatím nebylo specifikováno, zda bude muset být „čistá“, nebo se budou dát přenést data a programy.

Kromě toho, že na nepodporovaném hardwaru bude možná jen takto manuální instalace a ne automatická, je zde ještě druhé omezení: Microsoft uvádí, že je pak provoz těchto PC na vlastní pěst a tak podobně. Tato možnost nebude oficiálně inzerována a nějak aktivně nabízena uživatelům. Nikdo vám tedy nebude garantovat, že vám Windows 11 poběží bezchybně, zejména si nebude garantovaná bezchybnost ovladačů (což nicméně bude také zodpovědnost výrobců hardwaru, kterou doufejme budou brát vážně). Nicméně toto bych asi chápal jako spíš takové krytí. Ve skutečnosti nejspíš Microsoft přece jen bude mít snahu, aby Windows 11 byla dostatečně funkční i na takových sestavách, už jenom kvůli pověsti OS a udržení si zákazníků. Oficiálně tedy budete s takovýmto počítačem provozujícím Windows 11 odkázáni sami na sebe, ale nemělo by to automaticky znamenat, že se kvůli tomu budete setkávat s problémy.

Některé požadavky i při této neoficiálně/poloficiálně umožněné instalaci Windows 11 asi mohou platit. Informace se v tomto směru trošku různí. Některé zdroje, které tyto informace od Microsoftu obdržely, uvádějí to, že by instalátor i tak mohl vyžadovat, aby cílový počítač měl 64bitový dvoujádrový procesor, 4 GB paměti RAM a snad také 64GB disk/SSD. Zda to třeba nepůjde nějakými hacky obejít, se teprve ukáže, ovšem toto dnes není nic nerozumného nebo drastického. WindowsCentral mluví ještě o požadavku na TPM 1.2, ale to bude nejspíš omyl, kdy si autoři věc dali dohromady se staršími informacemi – při této „nadšenecké“ nepodporované instalaci pravděpodobně TPM nebude třeba.

Aktualizace v ohrožení?

Vedle toho se ještě na webu The Verge objevila nejasná informace, že by pro tyto počítače nemusely být zaručené automatické aktualizace, nebo by je dokonce vůbec nedostávaly. Toto bych opět považovat buď za chybnou interpretaci, nebo ještě možná za pokus Microsoftu na oko trošku lidi odrazovat od této cesty a snaha zajistit, aby méně zdatní uživatelé raději vydali cestou oficiálně podporovanou (buď vyměnili svá PC, vyřešili nekompatibility, nebo zůstali na Windows 10).

Osobně si myslím, že automatické aktualizace budou fungovat, protože Microsoft by šel jenom proti sobě, kdyby je části své uživatelské základny upřel – bavíme se totiž i o bezpečnostních opravách. Toto proto nejspíš bude jen takové strašení a také asi krytí proti tomu, pokud by například nějaký hardware byl s nějakou budoucí aktualizací Windows 11 nekompatibilní a Microsoft to nebyl schopen nebo ochoten řešit. Firma bude pro takové případy z obliga, protože oficiálně garantuje funkční aktualizace jen na těch počítačích, které jsou s Windows 11 oficiálně kompatibilní.

Ale to vůbec nemusí znamenat, že vám PC nepoběží, včetně aktualizací. Ani Windows 10 již dnes nepodporují mnoho hardwaru, na kterém reálně vesele pracují – například dnes již oficiálně nepodporují procesory Intel Core 2, na nichž přesto fungují poslední sestavení tohoto OS. Nebo jiný příklad: dodnes lze pohodlně provozovat nejnovější Windows 10 s grafickými ovladači z roku 2015 na GPU, které jejich výrobci přestali dávno podporovat. Například na Radeonech HD s architekturou VLIW, nebo integrovaných grafikách Intel v procesorech Sandy Bridge (ty dokonce ani neměly ovladač pro Windows 10, ale Windows akceptují ovladače pro W8 nebo dokonce W7).

Zatím bych proto předpokládal, že ve skutečnosti nakonec uvidíme poměrně slušnou kompatibilita i na Windows 11, i když to je takto neoficiální a nezaručené. A to včetně dostupnosti bezpečnostních a jiných aktualizací. Samozřejmě vám bez TPM nebudou fungovat biometrické funkce a se starým ovladačem GPU nemusí být k dispozici některé funkce v aplikacích.

Momentálně to tedy ve věci (reálných, nevlakempřejezdných) hardwarových požadavků Windows 11 začíná vypadat mnohem optimističtěji a vyšly odhady, že se to nakonec „nebude jást tak horké, jak se to navařilo“. Ještě si tedy zbývá počkat na potvrzení toho, že hrozby odstřižení od aktualizací nejsou reálné, a nakonec by příchod Windows 11 nemusel vůbec být takové drama, jak se před dvěma měsíci zdálo. Pokud to tak vyjde, chválíme Microsoft za vstřícnost.

