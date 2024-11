3D V-Cache přijde i do Threadripperů a do APU. Konečně integrované GPU, které nezabíjí paměť?

AMD teď vypouští na trh Ryzen 7 9800X3D s druhou generací technologie 3D V-Cache přidávající velkou cache v dalším čipletu, což se osvědčilo jako dobré (momentálně nejlepší) řešení CPU pro hry. Ale tato technologie teď zřejmě bude nasazena v širším měřítku. Zdá se, že ji poprvé dostanou i výkonné procesory Threadripper a dokonce by se mohla dostat do APU, tedy mobilních procesorů pro notebooky, možná jako Infinity Cache pro jejich GPU.





AMD zatím neoznámilo plány na vydání procesorů Ryzen Threadripper 9000 s architekturou Zen 5, ale lze je v podstatě předpokládat. Tyto procesory přijdou na desky platformy WRX90 (předpokládáme že i TRX50) a zdá se, že jedna ze známek příprav už se objevila. V UEFI WRX90 desek od Asusu (mělo by jít o model Asus Pro WS WRX90E-Sage SE) byla totiž nalezena položka týkající se 3D V-Cache. Tu ale zatím žádné Threadrippery nenesou, takže pravděpodobně bude jako možnost u nové generace procesorů Ryzen Threadripper (Pro) 9000.









V-Cache na Threadripperech by byla sama o sobě novinka, jak již bylo řečeno. Je ale zajímavé, že by zřejmě byla osazena nejen na jednom CPU čipletu jako v Ryzenech 9 7900X3D a 7950X3D (a asi také budoucích 9900X3D a 9950X3D). Ony BIOSy od Asusu totiž mají možnost 3D V-Cache zapínat a vypínat, a to nejen globálně. Volba ji umožňuje zapnout pro jeden, dva, nebo čtyři „stacky“ (tím se myslí jeden čiplet). Tyto 3D Threadrippery by tak mohly mít V-Cache pod větším počtem nebo dokonce pod všemi čiplety s jádry CPU.

Možnost pro vypnutí 3D V-Cache v UEFI, manuál desky Asus Pro WS WRX90E-Sage SE Autor: Asus, snímek Cnews

V-Cache pravděpodobně nebude standardem a bude přítomná jen na některých modelech Threadripperů, také za ni také budete muset něco připlatit. Ani platforma Threadripper (a zejména WRX90) není sama o sobě nijak levná legrace.

Nejen Threadripper, i APU?

Krátce po nálezu této indicie se objevila informace o tom, že budoucí Threadrippery budou vybavené 3D V-Cache, také od čínského leakera zhangzhonghao na fóru Chiphell. Podle toho to uvádějí zdroje z okruhu partnerů AMD či firem pracujících na souvisejícím hardwaru, které mu informaci o „X3D“ Threadripperech potvrdily.

AMD Ryzen Threadripper 7000 Autor: AMD

Podle totho zhangzhonghao tyto procesory budou mít 3D V-Cache aplikovanou u všech z CPU čipletů v procesoru, tedy pro všechna jádra. U Threadripperu asi tolik nevadí, že se tím sníží maximální turbo boost, protože tyto procesory vždy měly nižší maximální turba než běžné Ryzeny – nižší boost kvůli V-Cache se schová do tohoto obvyklého konzervativnějšího taktu.





Ještě zajímavější ale je, že podle stejného zdroje se prý 3D V-Cache chystá i do APU, tedy mobilních procesorů s integrovanou grafikou, které jsou nyní monolitické. Těm by se 3D V-Cache mohla hodit ani ne tak pro posílení herního výkonu CPU, jako pro zvýšení výkonu jejich integrovaného GPU. Herní výkon grafik v APU je od počátku limitován propustností pamětí a jedním z řešení, které by mohlo pomoci toto letité omezení prolomit, by byla Infinity Cache, jakou mají samostatná GPU.

Jenže ta by pomáhala jen top modelům APU, zatímco by prodražila výrobu čipu pro všechny modely. Pokud by se ale Infinity Cache realizovala přidaným „X3D“ čipletem, mohlo by to být konečně schůdné řešení, i když by stále nebylo levné a tedy by se asi týkalo jen „prémiových“ notebooků. Mohlo by ale jít o takovou menší revoluci v integrovaných GPU, na kterou se doteď marně čekalo.

Podle zhangzhonghao nebude technologie použitá v desktopových APU, kde se integrovanou grafiku moc nevyplatí řešit (protože lze snadno přidat výkonné samostatné GPU do slotu PCIe ×16). Bude použitá v noteboocích, zejména u highendových. Není ale jasné, v jakém APU by měla být poprvé k vidění.

AMD v lednu vydá Strix Halo (mělo by mít označení Ryzen AI Max 300), které bude mít 256bitové paměti, GPU s až 2560 shadery (40 CU) a až 16 jader Zen 5. Ta by měla být v CPU čipletech, celý procesor prý bude zkompletován stylem „2.5D“ v pouzdru s technologií InFO od TSMC. Lze si přestavit, že Strix Halo by už současně mohlo používat 3D V-Cache u čipletů CPU, ale připojení V-Caceh na integrovanou grafiku, která bude v IO čipletu, by bylo velkým překvapením. Asi je proto na místě spíš čekat, že 3D V-Cache nebude poprvé v Strix Halo, ale až v nějakém novém APU příští generace, založeném možná už na Zenu 6. O těchto procesorech ale zatím nejsou prakticky žádné informace.

Je třeba dodat, že pokud jde o CPU, už existuje herní procesor s 3D V-Cache pro notebooky, Ryzen 9 7945HX3D. To je v podstatě notebooková varianta desktopového modelu 7950X3D a pravděpodobně bude podobný produkt vydaný i v generaci Ryzen 9000. Tyto procesory odvozené od desktopového zenu 5 mají kódové označení Fire Range a měly by být odhaleny na CES 2025 v lednu.

