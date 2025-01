4K hraní s ray tracingem na Steam Decku nebo virtuální realitě? GeForce Now posouvá hranice možného

Nvidia začala letošní rok velmi slibně. Na CESu 2025 oznámila mimo novou řadu grafických karet řady RTX 5000 také příchod streamovací služby GeForce Now na přenosnou herní konzoli Steam Deck a zařízení pro virtuální realitu Oculus nebo Apple.

4K ray tracing obraz na Steam Decku

Oficiální příchod GeForce Now na Steam Deck otevírá hráčům nové možnosti cloudového hraní. Aplikace nabídne až 4K rozlišení při 60 fps, což přijde vhod zejména při připojení konzole k počítači. GeForce Now na Steam Decku nabídne také podporu DLSS 3 a NVIDIA Reflex pro nízkou latenci. Streamování her místo lokálního hraní navíc pomůže k lepší výdrži na nabití.

S nejvyšší úrovní předplatného GeForce Now Ultimate tak hráči na Steam Decku získají vesměs všechny výhody jako majitelé karet GeForce RTX 4080. Nvidia nativní aplikaci GeForce Now pro Steam Deck uvolní později v tomto roce, nedočkavci si mohou beta verzi vyzkoušet už nyní.

Zdroj: YouTube.com





Streaming přichází i do virtuální reality

Společně se Steam Deckem se GeForce Now rozšíří i na zařízení pro virtuální a smíšenou realitu. Majitelé brýlí Apple Vision Pro, Meta Quest 3/3S a Pico dostanou skrze aplikaci přístup ke knihovně her, brýle přitom poslouží jako velká virtuální obrazovka. Pro samotné hraní poslouží gamepad připojení bezdrátově skrze Bluetooth.

Členům GeForce Now Ultimate a Performance se odemkne také technologie ray tracing a ve vybraných hrách také DLSS. Knihovna GeForce Now, která už nyní obsahuje přes 2100 titulů, se letos mimo jiné rozroste o očekávané tituly jako DOOM: The Dark Ages nebo Avowed.

zdroj: Nvidia