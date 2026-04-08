AC Valhalla a Daemon X Machina za pár eur? Dubnový Humble Choice nabízí hry za víc jak 220 eur, stojí přitom jen zlomek

Březen je pryč a s dubnem přichází i pravidelný balíček her Humble Choice, který tento měsíc obsahuje zajímavé hry, co by neměly uniknout vaší pozornosti.
Největším tahákem je tento měsíc Assassin’s Creed Valhalla, akční RPG ze světa vikingských bojovníků, kteří dobývají Anglii. Jako hlavní protagonista se podílíte na stavbě vlastní osady a postupně se zaplétáte do konfliktu mezi asasíny a templáři.
Další hrou v bundlu je Daemon X Machina: Titanic Scion, akční mecha hra, ve které jako pilot obrněného robota bojujete proti nepřátelským strojům, vylepšujete svůj Arsenal a odhalujete hrozbu ohrožující lidstvo.
Třetím titulem je The Lord of the Rings: Return to Moria. Jedná se o survival hru ze světa Středozemě, kde jako trpaslík prozkoumáváte Morii, těžíte suroviny, stavíte základnu a snažíte se získat své ztracené království. Until Then je příběhová adventura o dospívání, ztrátě a záhadných událostech, kde sledujete život studenta a postupně odhalujete, že realita kolem něj není taková, jak se zdá.
Osmičku her pak završují akční plošinovka Planet of Lana, strategický Artisan TD, vtipná indie adventura The Procession to Calvary a Buddy Simulator 1984. Všechny hry stojí bez slevy lehce přes 220 euro, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 eur.