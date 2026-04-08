AC Valhalla a Daemon X Machina za pár eur? Dubnový Humble Choice nabízí hry za víc jak 220 eur, stojí přitom jen zlomek

Dominik Dobrozenský
Dnes
Humble Choice duben 2026
Čtvrtý Humble Choice letošního roku přináší opět osmičku velmi zajímavých herních titulů. Tento měsíc v něm najdete povedený Assassin’s Creed Valhalla, Daemon X Machina nebo The Lord of The Rings: Return to Moria.

Březen je pryč a s dubnem přichází i pravidelný balíček her Humble Choice, který tento měsíc obsahuje zajímavé hry, co by neměly uniknout vaší pozornosti.

Největším tahákem je tento měsíc Assassin’s Creed Valhalla, akční RPG ze světa vikingských bojovníků, kteří dobývají Anglii. Jako hlavní protagonista se podílíte na stavbě vlastní osady a postupně se zaplétáte do konfliktu mezi asasíny a templáři.

Další hrou v bundlu je Daemon X Machina: Titanic Scion, akční mecha hra, ve které jako pilot obrněného robota bojujete proti nepřátelským strojům, vylepšujete svůj Arsenal a odhalujete hrozbu ohrožující lidstvo.

Třetím titulem je The Lord of the Rings: Return to Moria. Jedná se o survival hru ze světa Středozemě, kde jako trpaslík prozkoumáváte Morii, těžíte suroviny, stavíte základnu a snažíte se získat své ztracené království. Until Then je příběhová adventura o dospívání, ztrátě a záhadných událostech, kde sledujete život studenta a postupně odhalujete, že realita kolem něj není taková, jak se zdá.

Osmičku her pak završují akční plošinovka Planet of Lana, strategický Artisan TD, vtipná indie adventura The Procession to Calvary a Buddy Simulator 1984. Všechny hry stojí bez slevy lehce přes 220 euro, v rámci balíčku Humble Choice je seženete za 13 eur.

Z Kingdom Come: Deliverance do světa Pána prstenů? Warhorse má pracovat na velkém RPG se Středozemě Přečtěte si také:

Z Kingdom Come: Deliverance do světa Pána prstenů? Warhorse má pracovat na velkém RPG se Středozemě

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Kdo zažil Humble Bundle od samotnýho počátku, ten musí vidět ten sešup. Co to koupili IGN, nic moc.
DWCZ


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Claude ve firmách získává na popularitě

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO