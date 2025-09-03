AI babička od O2 dorazila do Česka. Bravurně drží podvodníky na lince, aby nemohli okrádat jiné

Pamatujete na AI stařenku Daisy, kterou loni na podzim představil v Británii operátor O2? Tato virtuální babička s líbezným hlasem umí zabavit telefonní podvodníky, aby místo skutečných lidí zdržovali jen umělou inteligenci. Stejný projekt nyní doputoval i do našich končin a české kyberšmejdy nově zaměstnává její domácí „sestřička“ jménem Alenka.
Alenka vytáčí kyberšmejdy, aby nevytáčeli vás
Nově spuštěná kampaň Kyberšmejdi má za cíl varovat širokou veřejnost před rostoucí hrozbou podvodných telefonátů. V čele této kampaně stojí AI stařenka Alenka, fiktivní hlasový model imitující důvěřivou (a trochu zapomnětlivou) babičku. Jejím úkolem je udržet podvodníky na lince co nejdéle, aby se nemohli věnovat skutečným lidem.
Ukázka AI Alenky od O2 v praxi. Další ukázky najdete na YouTube kanále O2.
Za Alenkou stojí kombinace technologií firem Deepgram, ChatGPT a 11Labs. K nalákání podvodníků používá O2 tzv. „number seeding“, cílené zveřejňování falešných čísel (tedy čísel na AI Alenku) na místa, odkud si je tito podvodníci nebo datoví překupníci berou.
„Alenka je umělá inteligence, kterou jsme v O2 vyvinuli, aby pomáhala v boji proti telefonním podvodníkům. Napodobuje starší dámu, která je důvěřivá, milá, trochu zapomnětlivá. Za babičkou Alenkou stojí kombinace špičkových technologií pro rozpoznávání řeči, generování přirozených odpovědí pomocí velkého jazykového modelu a realistickou syntézu hlasu, které dohromady fungují bez zpoždění,“ říká David Daneš, marketingový ředitel O2.
AI stařenka Alenka pomáhá nejen s odlákáním pozornosti, zároveň sbírá informace o chování podvodníků. Díky tomu mohou operátoři i policie lépe pochopit jejich metody a strategie a rychleji na ně reagovat.
Až 100 tisíc falešných a blokovaných hovorů denně
O vážnosti phishingových podvodů mluví samotná čísla. Jen O2 každý den odhalí a zablokuje až 100 tisíc podvodných hovorů. Útočníci se dnes nejčastěji vydávají za zástupce bank, policie nebo rádoby finanční experty a z lidí se všemožnými způsoby snaží vylákat citlivé údaje, případně rovnou peníze.
Podle Policie ČR od roku 2024 útočníci vylákali z bankovních účtů podvedených občanů stovky milionů korun, přičemž nejvyšší částka od jedné oběti činila neuvěřitelných 14 milionů korun.
Nechcete naletět podvodníkům? Držte se O2 desatera (a selským rozumem)
O2 zároveň zveřejnil desatero rad, jak nenaletět podvodníkům a chránit své peníze:
-
Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy: SMS nebo e-maily čtěte pozorně. Pokud si nejste jisti jejich pravostí, raději na ně neklikejte.
-
Nikomu nedávejte své přihlašovací údaje: banka, policie ani jakékoliv seriózní instituce po vás nikdy nebudou chtít vaše heslo, kód ze SMS nebo jiné citlivé údaje.
-
Využívejte dvoufázové ověření: pro důležité služby (e-mail, banka) používejte dvoufaktorové ověření kvůli větší ochraně.
-
Buďte obezřetní u telefonátů: podvodníci se často vydávají za bankéře, policisty nebo finanční poradce. Pokud si nejste jisti, vždy je lepší zavěsit a zavolat znovu na oficiální číslo.
-
Nikdy nic neřešte ve spěchu: čím víc spěchu a nátlaku, tím větší je riziko podvodu. Vždy je lepší se zastavit a své další kroky řádně promyslet.
-
Podezření nahlaste, není to ostuda: pokud nabudete podezření z podvodného hovoru, nahlaste jej operátorovi.
-
Změňte výchozí hesla: u chytrých zařízení nikdy nenechávejte tovární hesla. Jsou snadno prolomitelná. Doporučené jsou také pravidelné aktualizace.
-
Pozor na podvodné soutěže a náhlé výhry: podvodníci vás často mohou kontaktovat na sociálních sítích s náhlou výhrou nebo žádostí o pomoc. Vždy buďte obezřetní.
-
Buďte opatrní také u známých a příbuzných: díky deepfake technologiím mohou podvodníci snadno napodobit hlas či tvář vašeho známého. Vždy si jej ověřte jiným komunikačním kanálem.
-
Vzdělávejte sebe i své blízké: nebojte se o problematice podvodníků mluvit s rodinou i svými blízkými, zejména staršími lidmi, kteří jsou v tomto směru náchylnější k podvodu.