O2 brilantně vyzrál na telepodvodníky. AI stařenka Daisy je drží na drátě, aby nemohli okrádat jiné

Každý v dnešní době využíváme umělou inteligenci k něčemu jinému. U někoho najde využití při analýze dat, generování obrázků, při tvorbě textu, jiní ji zase využívají k páchání činností, mnohdy na hranicích zákona. A pak zde máme O2, který AI chytře využil v boji s telefonními podvodníky.

AI babička Daisy si moc ráda povídá

Daisy je nejnovější posilou v britském týmu operátora O2. Na rozdíl od svých kolegů, kteří mají na starost spokojenost stávajících klientů, je AI babička Daisy stvořena pro zaměstnání podvodníků, jež se skrze telefonáty snaží z lidí vymámit citlivé údaje a následně i peníze.

Daisy byla vytvořena pomocí řady různých modelů umělé inteligence tak, aby byla téměř k nerozeznání od člověka a dokázala udržet konverzaci s podvodníkem tak dlouho, jak je to možné. Umělá inteligence nejdříve poslouchá volajícího, přepíše jeho hlas do textu a reaguje na něj prostřednictvím velkého jazykového modelu doplněného o „osobnost upovídané stařenky“. Vše v reálném čase, jako by se jednalo o skutečný hovor mezi dvěma živými bytostmi.





Tvorbě stařenky Daisy pomohl také největší YouTubový kanál zaměřující se na internetové a telefonické podvodníky Jim Browning. Podle O2 je „scammbaiter Daisy“ tak úspěšná, že dokázala udržet řadu podvodníků na lince až 40 minut v kuse. Zatímco podvodníci se z ní snažili dostat citlivé údaje, stařenka jim vyprávěla o svých kočkách, vášni k pletení nebo je popichovala falešnými osobními údaji.

Zdroj: Youtube.com





Lidé by proti podvodníkům chtěli odvetu, ale je jim líto ztraceného času

V rámci kampaně Sverve the Scammers (kvůli které AI Daisy ostatně vznikla) proběhl i výzkum, který ukázal, že 7 z 10 Britů by rádo bojovalo proti podvodníkům, ale je jim líto vynaloženého úsilí a ztraceného času. Více než dvě třetiny Britů se obávají, že se stanou terčem podvodu a každý pátý člověk pokus o podvod zažívá každý týden.

Pokud lidé zaregistrují nějaký takový podvod, mohou jednoduše podvodníka přesměrovat na číslo 7726, kde se o ně postará ona upovídaná stařenka Daisy. Zároveň je O2 schopen tímto přesměrováním zpětně vyšetřit a blokovat čísla, která podvodníci používají. Pro zajímavost, jen v loňském roce tímto způsobem O2 zablokovalo 89 milionů textů.

zdroj: O2