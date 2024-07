AMD chystá levnější procesor Ryzen AI. Má liché počty jader Zen 5 a Zen 5c

Když AMD v červnu odhalilo Ryzeny AI 300, mobilní procesory s architekturou Zen 5 (a také NPU, která jim umožňuje pohánět AI funkce na Copilot+ PC), uvedlo jenom dva modely: dvanáctijádro a desetijádro. Z toho bohužel vyplývá, že tyto procesory budou k mání jen v poměrně drahých noteboocích. Ovšem vypadá to, že k těmto luxusnějším verzím ještě přibudou nějaké nižší, s kterými by se Zen 5 mohl dostat i do ekonomicky dostupnějších modelů.

Jeden z těchto nižších modelů Ryzenů 300 kdosi otestoval v benchmarku Geekbench, v jehož databázi se objevil. Má již finální označení a nejde tedy o inženýrský vzorek (ES), ale pravděpodobně o kvalifikační vzorek. Ne ale úplně finální, protože procesor je ještě značený jako řada Ryzen AI 100, což mělo být původně označení mobilních APU Strix Point, než AMD zvýšilo číslování na řadu 300, aby nebylo pozadu za Intelem.

Tato změna byla učiněna dost na poslední chvíli, protože notebooky ukazované na Computexu ještě měly procesory se stovkovým označením. A stejný případ je asi notebook (LENOVO 21M1SIT005) a procesor, o který jde tady.

Tři plus pět jader

Procesor uniklý v Geekbench se hlásí jako Ryzen AI 7 Pro 160, takže jeho finální jméno by asi mělo být Ryzen AI 7 Pro 360 a zřejmě bude tedy modelem na třetí pozici (první dva modely jsou Ryzen AI 9 370 HX a Ryzen AI 9 365), nicméně ne v standardní řadě spotřebitelských procesorů, ale v řadě Ryzen Pro – respektive nyní Ryzen AI Pro – určené do „business“ notebooků pro velké firmy a instituce. Avšak tyto modely většinou kopírují spotřebitelské procesory, takže velmi pravděpodobně bude existovat i analogický Ryzen AI 7 360 pro běžnější levnější notebooky. A jeho konfigurace a parametry by měly být identické.





Ryzen AI 7 (Pro) 360 bude mít aktivních 8 jader z 12, které čip Strix Point nativně obsahuje, poskytuje tedy 16 vláken. Zajímavé ale je jejich rozdělení. Čip má čtyři velká jádra Zen 5 a 8 kompaktních jader Zen 5C. Model Ryzen AI 7 (Pro) 360 bude poskytovat tři jádra Zen 5 a a pět jader Zen 5c, soudě podle detekce Geekbench (ukazuje dva klastry s 3 a 5 jádry). V tomto modelu tedy budou moci být zužitkované křemíky s defektem jak v nějakém jádru Zen 5c, tak ve velkém jádru Zen 5, celkově se tím tedy zefektivní výroba.

Ryzen AI 7 Pro 360 v testu Geekbench Autor: Geekbench browser

Je to poněkud nepravidelná konfigurace, ale protože všechna jádra mají stejnou instrukční sadu a architekturu, nemělo by to programům moc vadit. Rozdíl bude jen v tom, že v mnohovláknových aplikacích začne frekvence CPU klesat již po zapojení čtvrtého místo až pátého jádra. Pokud budete na notebooku s nevysokým TDP (15–35 W) spouštět nějakou náročnou úlohu vytěžující 8–16 vláken, pravděpodobně frekvence klesne tak, že jádra Zen 5 i jádra Zen 5c pojedou na podobné úrovni a rozdíly se setřou.

Takty modelu Ryzen AI 7 360 ještě nejsou jasné. Základní frekvence by asi mohla být 2000 MHz, maximální boost nevíme. Detekována je maximální frekvence 4250 MHz, ale reálně asi boost tohoto modelu bude vyšší (jednovláknové skóre pro verzi benchmarku 6.3.0 ve Windows je mimochodem 2513–2514 bodů).

Geekbench také detekuje jen 8 MB L3 cache, což je ale pravděpodobně chyba, čip má totiž separátně 16MB L3 cache pro jádra Zen 5 a 8MB L3 cache pro Zen 5c. Toto asi Geekbench ještě neumí správně zachytit a CPU má nejspíš celkově L3 cache víc.

Radeon 870M nebo 880M?

Co je ještě odhaleno, je integrovaná grafika. Procesor má GPU s označením Radeon 870M. Protože AMD označuje plnou konfiguraci s 16 CU jako Radeon 890M a verzi s 12 CU jako Radeon 880M, nabízelo by se, že toto GPU mít méně než 12 CU. Avšak pozor. Vypadá to, že AMD spolu s přeznačením procesorů z řady 100 na řadu 300 také zvýšilo označení grafik o desítku – Ryzen AI 170 HX měl mít totiž „Radeon 880M“, zatímco po přejmenování na Ryzen AI 370 HX už obsahuje Radeon 890M. To znamená, že nyní uniklý model patrně ještě používá staré nefinální značení a až skutečně vyjde jako Ryzen AI 7 360, bude mít nakonec Radeon 880M s 12 CU – a tedy 768 shadery.

Vydání v říjnu?

Ryzeny AI Pro 300 mají podle leakera Hoang Anh Phu vyjít až na podzim, a to v říjnu. Ne-pro verze Ryzen AI 7 360 od tohoto osmijádrového modelu by teoreticky mohla vyjít i dříve, ale zaručeno to není.

Procesory Ryzen AI 300 – Představení na Computexu 2024 Autor: AMD, via Anandtech

Ještě levnější Zen 5 později?

Tímto „3+5“ osmijádrovým modelem nebude patrně nabídka mobilních procesorů s architekturou Zen 5 končit a objeví se ještě nižší verze s ještě méně jádry. Ty by ale už asi mohly vyjít až později. AMD totiž údajně chystá ještě dva další separátní čipy, které budou menší a levnější (a mohly by tedy Zen 5 dostat do levnějších cenových příček, než je to proveditelné s velkým a drahým čipem Strix Point).

Podle uniklých informací by měl existovat procesor s označením Kraken Point s osmi jádry a GPU snad s 512 shadery (8 CU) architektury RDNA 3.5. Jeho vydání ale asi bude až v příštím roce. Ještě později by dokonce Zen 5 mohl přijít do úplného lowendu, kde má nyní AMD Ryzeny 7020U s čipem Mendocino a architekturou Zen 2 „Lite“.

Podle drbů šířících se internetem bude tento malý a levný čip nahrazen následníkem s označením Sonoma Valley, který bude asi také podobně limitovaný a na kost osekaný, ale bude již obsahovat jádra Zen 5c (zřejmě jen samá malá kompaktní, mohla by asi být zase čtyři) a nějaké základní malé integrované GPU jako v Mendocinu.

Je to prý právě tento lowendový čip Sonoma Valley, který má AMD zkusit vyrábět v Samsungu snad na jeho 4nm procesu. Přesun výroby mimo TSMC má asi kromě diverzifikace za cíl i stlačit výrobní náklady níž, ale současně to může být riziko. Tento procesor má vyjít až delší dobu po letošním vydání Strix Pointu a výroba u Samsungu asi může kvůli problémům být opožděná a teoreticky by i mohla posunout dobu, kdy se tyto procesory budou dát koupit, ještě dál než na rok 2025. Ale to je zatím spekulace, uvidíme, jak se to vyvrbí.

