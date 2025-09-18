Cnews.cz  »  Hardware  »  AMD potichu vydává Ryzen 5 7400: Levné šestijádro, jehož parametry vás ale mohou hodně překvapit

Hardware

AMD potichu vydává Ryzen 5 7400: Levné šestijádro, jehož parametry vás ale mohou hodně překvapit

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

AM Ryzen 5 7600 Autor: Ľubomír Samák
AM Ryzen 5 7600
Čekali byste, že Ryzen 5 7400 bude mít stejné parametry jako model 7400F, jenom s integrovanou grafikou navíc? Samá voda…

AMD tento týden vydalo různé nové levnější procesory – Ryzen 5 9500F (který jde na trh globálně poté, co byl o několik dní dříve odhalen v Číně), potenciálně dost zajímavý osmijádrový Ryzen 7 9700F a poněkud nečekaný Ryzen 5 5600F. Zdá se, že k této skupince se ale přifařil ještě další: procesor pojmenovaný Ryzen 5 7400. Prodávat by se měl i u nás, ale možná to bude model, na který bude nutné si spíš dávat pozor.


Procesor Ryzen 5 7400 se na webu AMD objevil coby čtvrtý poněkud potichu vydaný procesor spolu s předchozími třemi. Jak už číslování prozrazuje, jde ještě o procesor s architekturou Zen 4, založený na tři roky starém 5nm čipletovém designu Raphael, stejně jako modely 7700X, 7600X a tak dále, pochopitelně pro socket AM5. AMD už má nějakou dobu v nabídce model Ryzen 5 7400F bez integrované grafiky, takže toto je zvláštní případ, kdy stejný model s iGPU vychází později než odvozená verze „F“.

Ovšem pozor – v tomto případě to vůbec není tak, že by se procesory lišily jen absencí integrovaného GPU, což byste čekali (a je to tak třeba u modelu Ryzen 7 9700F oproti modelu 9700X). Ryzen 5 7400 je docela past v tom smyslu, že proti modelu 7400F má specifikace jiné. A o dost horší.

O hodně nižší frekvence a zmenšená cache

Model 7400 poskytuje šest jader Zen 4 a 12 vláken. Ale zatímco u 7400F je jejich frekvence 3,7 GHz v základu a 4,7 GHz v maximálním boostu, model Ryzen 5 7400 zřejmě AMD navrhlo tak, aby v něm (podobně jako v Ryzenu 5 5600F) nalezlo uplatnění maximum různě nepovedených CPU čipletů včetně těch, které nedosahují moc vysoké takty. Frekvence modelu 7400 jsou o 400 MHz horší než modelu 7400F – jen 3,4 GHz v základu a 4,4 GHz v boostu.


Výkon tím pádem bude horší (jednovláknový by se mohl zhoršit o 6–7 % proti 7400F). Procesor je sice odemčený pro přetaktování, takže nějaký výkon můžete dostat zpět, ale frekvence bohužel nejsou jeho jediným handicapem. Druhá zrada je v tom, že CPU má také osekanou L3 cache z 32 MB na 16 MB, což ublíží zejména hernímu výkonu. A opět je to tak, že u modelu 7400F toto nenastalo, takže byste tuto nevýhodu nečekali. Obecně by člověk spíš předpokládal, že tím horším bude model F, jak tomu je u procesoru Ryzen 5 5600F. Značení se v tomto případě tedy vůbec nepovedlo, lepší by asi bylo označení Ryzen 5 7300 (jenže to už zase koliduje s Ryzenem 3 8300G, což je jen čtyřjádro).

Specifikace procesoru AMD Ryzen 5 7400 z korejské prezentace

Specifikace procesoru AMD Ryzen 5 7400 z korejské prezentace

Autor: AMD, via: VideoCardz

Je pravděpodobné, že tento procesor má mezi rozvaděčem tepla a čipem jen teplovodivou pastu místo pájky, což bylo u objeveno u modelu 7400F (a vyšších modelů Ryzenů 7000 se netýkalo). Zde to asi bude vadit méně, spotřeba by se vzhledem k sníženým frekvencím měla snížit. TDP je 65 W (takže úplně maximální boostová spotřeba by teoreticky měla být 88 W).

To, že procesor používá čipletovou verzi Zenu 4, má svoje výhody i nevýhody. V IO čipletu je sice integrováno základní GPU, to však skýtá jen 128 shaderů architektury RDNA 2 (s taktem 2,2 GHz) a je horší než v modelu Ryzen 5 8500G, APU s 256shaderovou grafikou architektury RDNA 3. Nicméně díky iGPU se Ryzen 5 7400 dá používat v kancelářském počítači bez přídavné grafiky. Nevýhoda ale je, že čipletová konstrukce zvyšuje klidovou spotřebu (a také spotřebu v jednovláknové zátěži), takže je model 7400 pro tuto roli méně efektivní.

Výhodou na druhou stranu je, že Ryzen 5 7400 podporuje PCI Express 5.0 (28 linek) jak pro GPU, tak pro SSD, což s APU modely jako je 8300G, 8500G nebo 8600G nedostanete, ty umí jen PCCIe 4.0 a poskytují i méně linek. Podpora pamětí je stejná jako u ostatních Ryzenů 7000, tedy oficiálně DDR5–5200, více pak přes přetaktovávací profily XMP či EXPO.

Parametry procesoru AMD Ryzen 5 7400

Parametry procesoru AMD Ryzen 5 7400

Autor: AMD

Kolem třech tisíc?

Tento procesor se podle webu AMD bude prodávat globálně, měl by tedy být i na našem trhu. A AMD také uvádí, že v prodeji bude nejen v hotových sestavách, ale také v samostatném krabičkovém balení (s přiloženým základním chladičem Wraith Stealth). Tento procesor se tedy bude asi běžně objevovat v eshopech.

Z dosud uvedeného vyplývá, že nemusí jít o moc šťastnou volbu, protože model Ryzen 5 7400 bude o dost horší než model Ryzen 5 7600 či 7600X, který se dá sehnat za něco málo přes čtyři tisíce. Aby o něm stálo za to uvažovat třeba do onoho kancelářského PC, musel by tedy být o dost levnější.

Kolik za něj ale AMD bude chtít, to zatím nevíme – cena nikde nebyla sdělena a ani vyhledávače cen ještě v ČR tento model nevidí. Na evropském trhu se zatím dá nalézt jen jeden eshop, který u tohoto procesoru má cenu (152,10 € včetně DPH, takže asi 3000 Kč, za což by asi šlo o lepší nápad než „nové“ 14nm Core 5 110 od Intelu), ale teprve uvidíme, zda tato cena bude běžně platná.

Zdroje: AMD, VideoCardz

Jan Olšan

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

AMD v tom značení dělá taky pěknej bordel. V jedny řadě nabízí 2 různý generace, jestli to má grafiku tak APU, bez grafiky nový ciplety. Aby se v tom vyznal pes.
Nedos

