Z vtipů je realita. Intel se v roce 2025 vrací k výrobě 14nm procesorů, s deset let starou technologií

Před nedávnem jsme psali o novém levném procesoru Intelu, jenž se objevil v jeho nabídce jako Core 5 120. Pod tímto novým jménem se ale schovává 7nm čip generace Alder Lake z roku 2021, který Intel povolává zpátky do služby, protože v podstatě mu nic jiného nezbývá. U toho ale neskončil. Do obnoveného prodeje pod novým jménem jde teď dokonce i jeden z modelů patřících do ještě antikvárnější generace Comet Lake (Core 10. generace).
Intel začal loni začal své procesory označovat jako Core Ultra (podobný předěl, jaký pak udělalo AMD se značkou Ryzen AI), což označuje čipletovou stavbu, přítomnost NPU pro aplikace AI a použití moderních křemíkových procesů. Ale také vyšší ceny. Intel je kvůli tomu bude muset v nabídce ještě nějakou dobu doplňovat různými „ne-Ultra“ modely CPU založenými na starší technologií právě jako zmíněné Core 5 120, bez nichž by měl problém obsadit nižší cenové segmenty.
Intel Core 5 110 je ve skutečnosti Comet Lake pro socket LGA 1200
Teď se v nabídce Intelu objevil další takový procesor označený Core 5 110. Protože je oboje značeno jako jakási řada Core (ne-Ultra) 100, čekali byste asi, že jde o stejnou architekturu jako u modelu Core 5 120. Ten je přeznačením procesoru Core i5–12400 generace Alder Lake se stále ještě poměrně moderními jádry Golden Cove. Jenže model 110 je založený na mnohem starším základu – Intel ho podle všeho vyrobil přeznačením staršího procesoru Core i5–10400. Ten vyšel na jaře 2020 v rámci generace Comet Lake a Intel ve specifikacích na svém webu toto přiznává – nový model Core 5 110 má uvedeno, že ke Comet Lake patří. Vtipné je, že firma má v databázi nepořádek a model má označený i jako Core i5–110, což by byl hybrid starého a nového značení (nejspíš jde o chybu a ono písmenko i v označení být nemá).
Intel uvádí, že procesor už je vydán (potichu byl uveden na trh někdy teď v třetím čtvrtletí letošního roku). Jde o šestijádro s 12 vlákny a 12MB L3 Cache. Procesor má základní takt 2,9 GHz a maximální boost 4,3 GHz, s 65W TDP.
Uvedené frekvence jsou zcela shodné s Core i5–10400, takže nejspíš budou shodné i další parametry, které Intel u nově vydaného přeznačeného modelu neuvádí, například PL2 neboli maximální spotřeba v boostu. Ta byla u i5–10400 na úrovni 134 W. Při zátěži všech jader u něj byla maximální frekvence boostu 4,0 GHz, což může asi platit i pro Core 5 110.
Procesor má stále i původní výbavu. Například integrované GPU Intel UHD Graphics 620 s taktem 350 MHz až 1,1 GHz, které má to omezení, že ještě neumí HDMI 2.0 a tudíž lze s ním 4K monitor přes HDMI provozovat jen s 30Hz frekvencí (výstup DisplayPort je ve verzi 1.2, kdy už 4K při 60 HZ zvládá). Tato grafika ještě také neumí akceleraci formátu AV1. Řadič PCI Expressu v procesoru podporuje jenom PCI Express 3.0 (16 linek pro GPU), paměťový řadič zvládá DDR4–2666 (ale ne paměti DDR5, což je vzhledem k vývoji cen teď již nevýhoda).
Docela podstatný detail je, že Comet Lake pro desktop ještě používaly jiný socket než novější procesory Core 12., 13. a 14. generace (a Core 5 120). Je tomu tak i u Core 5 110, to potřebuje základní desku s čipsetem generace 400 či 500 a se socketem LGA 1200, které vycházely v letech 2020 a 2021. Intel tedy patrně počítá s tím, že tato platforma stále zůstane ve výrobě stejně jako procesory pro ni.
Procesor zdá se ještě není v našich obchodech. Pokud se ještě u nás prodává Core i5–10400, má obvykle cenu okolo třech tisíc Kč (či 135 €), což není moc výhodné – modernější Core i5–12400 či i5–13400 patřící do generace Alder Lake/Raptor Lake bývá jen o několik set dražší. Uvidíme, zda se Intel neodhodlá ke zlevnění, aby tento produkt měl nějaký smysl. Obvykle bohužel přeznačení sloužívá spíše jako záminka k nasazení vyšší ceny. Také je možné, že tento procesor se bude prodávat hlavně v hotových už sestavených počítačích. Tak jako tak bude asi lepší koukat po novějších alternativách.
Deset let stará technologie a jádra
To, že jde o přeznačený procesor původně pocházející z roku 2020, ještě možná nezní tak zle, ostatně i AMD ještě prodává na platformě AM4 procesory s architekturou Zen 3 vydanou v roce 2020. Problém je, že v té době Intel byl na vrcholu své několikaleté stagnace způsobené katastrofálními mnohaletými zpožděními 10nm procesu. Kvůli tomu musel dál a dál ladit svůj 14nm výrobní proces, kterému postupně vylepšoval dosahované frekvence z počátečních 4,2 GHz až na finálních 5,3 GHz u nejvyššího modelu Comet Lake (Core i9–10900K). Pověstné přidávání plusů v oficiálním značení 14nm procesu se stalo terčem vtipů (Comet Lake by snad mělo používat proces 14nm+++, a to po něm přišla ještě jedna generace, Rocket Lake).
Intel kromě frekvencí také postupně zvyšoval počet jader ze čtyř až na deset. Ale všechny tyto generace desktopových procesorů od Core 6. (Skylake) až pro 10. generaci (Comet Lake) měly vedle toho, že se stále vyráběly 14nm technologií, která měla v první verzi premiéru na konci roku 2014, také stále stejnou architekturu jader CPU. Ta byla stále přebírána z původních procesorů Skylake, vydaných v srpnu 2015. Od té doby jádra CPU od Intelu prošly třemi velkými architektonickými upgrady, které musí Core 5 110 oželet.
Core i5–10400F generace Comet Lake: Stejný model, jen bez iGPU. Je možné, že se objeví jako Core 5 110F
Pokud si tedy pořídíte procesor Core 5 110, dostanete více než deset let starou architekturu i výrobní technologii. Neznamená to, že procesor je nepoužitelný. Ostatně dnes je možné provozovat i starší hardware a výkonově bude stačit na většinu činností (pravda, na hry už dnes Core i5–10400 alias Core 5 110 nebude moc dobrá volba). A Comet Lake coby pozdní výhonek této přesluhující architektury má oficiální podporu Windows 11.
Je ale pozoruhodné, jak dlouho tato architektura zůstává u Intelu v nabídce. Firma hledá způsoby, jak se dostat k rentabilitě a zlepšit si marže. Výroba starých 14nm čipů je asi cenově pořád výhodnější než 7nm proces firmy, nemluvě o výrobě na moderních procesech TSMC, kterou je Intel nucen používat u desktopových Core Ultra 200. Před pěti lety se o tom, že bude Intel ještě v roce 2025 vydávat nové refreshe 14nm architektury Skylake, občas vtipkovalo, ale po pozdním, ale úspěšném přechodu na 10nm a 7nm proces se už zdálo, že tato kapitola skončila. Teď se to opravdu stalo.
Bylo by ovšem transparentnější, kdyby se procesory dál prodávaly pod starým jménem. Přeznačování není něco, by bylo úplné faux pas, ale aspoň by v něm měl být řád. To, že Intel všechno označil za řadu „Core 100“ a nevadní mu, že pod skoro stejným jménem nabízí slušný procesor Alder Lake a už skoro historickou architekturu Skylake se socketem, které už dvě generace není aktuální, moc dobrý nápad není.
Zdroje: VideoCardz, Intel