AMD prý kvapně mění specifikace chystaných procesorů generace Zen 5. Problémy s výkonem?

AMD už na začátku června během Computexu odhalilo desktopové Ryzeny 9000 s architekturou Zen 5, a firma rovnou sdělila i parametry modelů, které mají jít do obchodů už koncem příštího měsíce, za pět týdnů. Je proto velmi překvapivá zpráva, že se údajně v parametrech, které už firma jednou veřejně oznámila, prý chystají změny, takto pozdě a krátce před vydáním. Čekání na příchod Zenu 5 zdá se do poslední chvíle nebude úplná nuda.





S touto zprávou přišel web WCCFtech, přičemž by jejím zdrojem snad měli výrobci desek. Těm prý podle WCCFtech AMD nyní sděluje, že se patrně změní parametry jednoho modelu – osmijádrového Ryzenu 7 9700X. Přesněji řečeno má jít o to, že AMD údajně nyní výrobcům sděluje, že jeho spotřeba se nemusí vejít do původně oznámené 65W třídy spotřeby (která znamená reálnou maximální spotřebu 88 W).





Místo toho prý tento procesor mohl dostat ve specifikacích vyšší 120W TDP. To nemusí nutně znamenat, že po této změně plně používat spotřebu, kterou takové TDP umožňuje (pro 120W TDP je reálné maximum spotřeby v boostu 170 W), reálně může nárůst spotřeby být menší, možná se procesor přesunul do vyšší kategorie spotřeby jen proto, aby v ní měl větší rezervu k boostu. WCCFtech mluví o „možné změně specifikací“, takže ještě není jasné, zda se 120W TDP definitivně uskuteční. Ovšem takováto věc by měla být rozhodnutá co nejdřív, protože nastavení by měly procesory mít už z továrny a jen pět týdnů se na to zdá dost málo.





WCCFtech neříká nic o tom, že by se v parametrech Ryzenu 7 9700X mělo změnit ještě něco dalšího. Zatím tedy nepočítejte s tím, že by CPU dostalo vyšší maximální boost – takty CPU mají být 3,8 GHz v základu a 5,5 GHz v maximálním boostu (základ by se ale možná zvýšit mohl). Nicméně vyšší limit spotřeby by mohl procesoru dovolit v zátěži všech jader udržovat vyšší boostové frekvence (byť třeba s horší energetickou efektivitou). Tudíž toto opatření patrně zlepší jeho mnohovláknový výkon a také možná výkon ve hrách.

Parametry procesorů AMD Ryzen 9000, jak byly uvedené na Computexu 2024. Ryzen 7 9700X měl mít 65W TDP Autor: AMD, via Anandtech

Nedostatek výkonu?

Objevily se spekulace, že AMD chce výkon zlepšit proto, aby procesor neprohrával ve hrách s Ryzenem 7 7800X3D, nebo alespoň ne výrazně. Případně by to také umožnilo tomuto modelu lépe konkurovat příslušným procesorům Intelu v mnohovláknovém výkonu. Ten má AMD celkem silný u modelů Ryzen 9, ale v posledních generacích bylo trošku v nevýhodě právě u modelů Ryzen 5 a 7, protože Intel proti nim staví hybridní procesory s celkově hodně vysokými počty jader (Core i5 má 6+8 jader a u příští desktopové generace Arrow Lake jejich výkon dost naroste).

Změna specifikací takto krátce před vydáním by u CPU byla dost neobvyklá. U GPU, kde se leccos dá udělat změnami ovladačů nebo přinejhorším aktualizací firmwaru, to je celkem běžné, u procesorů ale ne.

Tudíž je možná na místě tuto informaci brát s rezervou. Pokud se potvrdí, bude to dost pozoruhodná novinka. Ovšem také to bude trochu škoda, protože snížení spotřeby modelu Ryzen 7 jsme už vítali jako krok správným směrem.

Zdroje: WCCFtech, VideoCardz