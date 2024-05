„Apple AI“ dorazí s iOS 18. Poskytne Siri mnohem větší kontrolu nad aplikacemi

Apple plánuje velkou aktualizaci iOS 18, která by měla poskytnout pokročilejší ovládání konkrétních funkcí pomocí hlasu. Veškeré hlasové zadávání by mělo probíhat na vylepšené hlasové asistentce Siri, která má údajně dorazit už příští rok jako součást výše zmíněné aktualizace.

Podle magazínu Bloomberg bude Siri moci analyzovat aktivitu na vašem telefonu a na požádání zapínat různé funkce (kterých má být podle Applu desítky až stovky). Siri by měla být schopná zpracovávat vždy pouze jeden příkaz.

V případě, že byste jí například zadali úkol v podobě shrnutí schůzky a její odeslání příteli, Siri by nejdříve schůzku pomocí AI zpracovala a následně vám nabídla možnost odeslání vašemu příteli.

Zpracovávání požadavků pomocí AI by tak mohlo být jedním z prvních výsledků Applu v oblasti umělé inteligence. Minulý měsíc přišel magazín Bloomerg se zprávou, že se Apple zaměřuje na zpracování AI požadavků na svých zařízeních, kde by jednodušší příkazy byly zpracovávány přímo na zařízení a složitější putovaly do cloudu.

Také se proslýchá, že Apple uzavřel dohodu s OpenAI a pracuje na přepracování Siri. Chce tak přinést do svých iPhonů více funkcí založených na umělé inteligenci, podobných těm, které mají kupříkladu letošní Samsung Galaxy S24 telefony. Apple novinky oficiálně uvede na své konferenci Apple WWDC, která se koná 10. června.