Arctic má tak výkonný ventilátor, že musí chladit dalším větráčkem sám sebe

Známý výrobce počítačových ventilátorů a chladičů Arctic přidal do nabídky model S12038–8K. Tento 12cm ventilátor určený pro počítačové skříně má na svém motorku další malý ventilátor.

Na nejnižší výkon dosahují lopatky na 800 otáček. Nejvyšší rychlost je 8 tisíc otáček za minutu a přídavný ventilátorek by podle výrobce měl snížit jeho teplotu až o 10 °C. Tím současně prodloužit jeho životnost až na dvojnásobek.

Arctic S12038–8K – vnitřek Autor: Arctic

Uvnitř ventilátoru je ocelová hřídel v mosazném pouzdře s dvojitým kuličkovým ložiskem. Zajímavé jsou i rozměry. Na hloubku má totiž ventilátor výrazně více, než běžné modely pro stolní počítače (38 vs. 25 mm). Odběr uvedený na ventilátoru je až 3,2 ampéry, současně se výrobce chlubí nízkou spotřebou v průměru 15 W.

Průtok vzduchu na nejvyšší otáčky má dosahovat na 370 m³/h. Podle webové prezentace výrobce (odkaz vložit nemůžeme, je to současně prodejní kanál) je ventilátor určen spíše pro servery, i když by šel osadit i do běžného herního počítače. Výrobce poskytuje záruku 6 let.

Japonský výrobce počítačů PCOnes je již vyzkoušel a odfoukl s nimi krabice na vzdálenost několika metrů.