ASRock má ambice v monitorech: Přináší obří herní LCD s rozlišením 7680 × 4320 bodů

Firma ASRock ukazovala na Computexu 2023 dle očekávání různé chystané desky (zejména ale refresh modelů se socketem LGA 1700, na nové platformy je ještě brzo). Ale tento tchajwanský výrobce už se po vzoru Asusu, Gigabyte i MSI pouští také do monitorů, a to zejména herních. Firma na veletrhu ukázala jednu novinku – zřejmě první monitor mířící na hráče s rozlišením 8K, neboli 7680 × 4320 bodů, čtyřnásobkem pixelů proti 4K.

Nejde o koncept, ale o chystaný produkt, který už má jméno: ASRock Phantom Gaming PG558KF. Protože specializované herní panely s menšími úhlopříčkami ještě nejsou, je patrně založený na panelu pro televize, jenž má úhlopříčku 55 palců. Půjde tedy o monitor do obýváku ve stylu, kterému Nvidia říkala „BGFD“.

Monitor má HDR panel typu ISP, pro který je udávaný statický kontrast 1200:1 a měl by poskytovat dobrou podporu HDR – má certifikaci DisplayHDR 1000, takže maximální jas bude 1000 cd/m². I typický ale má být až 750 cd/m². Panel používá lokálně stmívané podsvícení s 252 zónami.

ASRock PG558KF Autor: ASRock, via ASCII.jp

Pro herní využití bude limitující maximální frekvence, která je jen 60 Hz (60 snímků za sekundu). Ideální to tedy bude ne pro nějaké soutěžní střílečky, ale pro různé vizuálně bohaté hry, kde si užijete velkou plochu, ale přitom s mnohem ostřejšími detaily, než by dokázalo 4K. Isometrické RPG nebo strategie viděné shora by mohly být docela zážitek…

ASRock PG558KF Autor: ASRock, via ASCII.jp

Toto je bohužel omezení použitých rozhraní, protože jak se dlouze probíralo při vydání nové generace grafických karet, DisplayPort 1.4a zvládne maximálně 8K při 60 Hz (už to je samozřejmě s kompresí DSC) a toto je i úplně maximální možné rozlišení u grafik GeForce RTX 4000. Toto LCD od ASRocku má bohužel pořád jen rozhraní DisplayPort 1.4a a ač také podporuje HDMI 2.1, ani na tom zřejmě víc než 60 Hz neumí. 8K panely s vyšší frekvencí existují, ale tento konkrétní mezi nimi nemusí být. Nicméně i tak to ukazuje, proč je podpora DisplayPortu 2.1 už teď relevantní a bylo by lepší, kdyby ji grafické karty měly co nejdříve. Mimo jiné kvůli efektu vejce a slepice, tedy aby se s využitím této technologie výrobci monitorů neloudali s výmluvou, že většina GPU ji také nemá.

8K monitor ASRock PG558KF na Computexu 2023 Autor: Tom's Hardware

Že GPU nemají výkon pro 8K?

Ve zprávách o tomto monitoru se objevily názory, že dnes žádná grafická karta nedokáže hry na takovémto rozlišení utáhnout, což se však zdá být dost mimo jdoucím postřehem. Jednak se to týká těch AAA titulů, ale ne nutně mnoha her s nižšími nároky.

Kromě toho ale jako by se zapomínalo na to, jak v posledních čtyřech letech se masivně prosazoval upscaling her přesně pro tyto účely. Pokud se použije upscaling s faktorem 2×, pak GPU musí reálně zvládnout jen 4K a to již grafiky dnes celkem umí.

Sama Nvidia přitom už před skoro třemi lety prezentovala možnost hrát hry v rozlišení 8K na grafikách GeForce RTX 3090 předchozí generace Ampere (měla k tomu video s nadšením pukajícími youtubery – je zajímavé, že u generace Ada Lovelace už to znovu akcentováno nebylo). Právě pro 8K mělo totiž podle firmy být použito DLSS 2.1 Ultra Performance, které má škálovací faktor 3× a grafika tedy k plnění 8K monitoru obrazem musí reálně počítat jen nenáročné rozlišení 2560×1440 bodů. Dnes by nemělo být nutné dělat takové kompromisy (kdy už kvalita nebude asi moc stát za to) a stačit by měla kvalitnější nastavení s faktorem 2× nebo i nižším.

V roce 2020 podle Nvidie už bylo hraní v 8K možné na GeForce RTX 3090. Viz zde Autor: Nvidia, screenshot Cnews

Zatím bohužel nevíme, kdy ASRock toto LCD začne prodávat a firma také nesdělila cenu. Snad nebude moc odkládáno kvůli oné skepsi okolo výkonu GPU. Pokud byste takovéhle LCD pořídili, přirozeně nemusí sloužit jen pro hraní, ale i pro sledování filmů a streamovaného videa v roli televize, kterou vám může nahrazovat.

Zdroje: ASRock, Tom's Hardware, TweakTown, ASCII.jp