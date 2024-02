Asus ROG Phone 8 Pro: nabušený herní telefon, který není jen pro hráče (recenze)

Obsah balení:

Jak už je u série ROG Phone zvykem, v krabičce najdete vždy něco navíc a samotné balení je tak trochu umělecké dílo. Po otevření balení na vás jako první vykoukne samotný telefon, nad ním se schovává 65W napájecí adaptér společně s 1,2metrovým USB-C kabelem a AeroActive Cooler X chladičem uschovaný v plátěném pytlíčku.

Honosné balení ukrývá bohatý obsah včetně aktivního chladiče Autor: Cnews

Pokud byste čekali, že už je to vše, jste na omylu. Ve spodní části pod telefonem je uschovaný šuplík s potřebnou dokumentací, špendlíčkem pro otevření slotu na SIM karty a plastový kryt telefonu. Je pěkné vidět, že celá krabička je chytře vymyšlená, avšak stále je zde vidět velký důraz na honosný pocit z rozbalování a nehledí se tolik na environmentalitu.

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 163,8 × 76,8 × 8,9 mm; 225 g Zpracování: displej s odolným sklem Gorilla Glass Victus 2, skleněná záda Gorilla Glass, rám z hliníku, odolnost IP68 Displej: 6,78" LTPO AMOLED displej, 2400 × 1080 px, 165 Hz, HDR10, jemnost 388 PPI, jas až 1600 nitů

341 Mini-LED matrix displej na zádech Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), 8jádrový, frekvence až 3,3 GHz, grafický akcelerátor Adreno 750 RAM a paměť: 16/24 GB RAM + 512 GB / 1 TB vnitřního úložiště Selfie kamera: 32 Mpx, f/2.5, širokoúhlý, HDR, až 1080p@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 50 Mpx, 1/1.56“, f/1.9, 24 mm, PDAF, gimbal OIS

teleobjektiv: 32 Mpx, 1/3.2“, f/2.4, PDAF, OIS, 3násobný optický zoom

širokoúhlý: 13 Mpx, f/2.2, 13 mm, 120 ° Nahrávání videa: 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 5500 mAh, rychlonabíjení 65 W, bezdrátové nabíjení 15 W, reverzní napájení 10 W Operační systém: Android 14 s Google službami Konektivita a funkce: 5G, 4G, GSM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (aptX HD/Adaptive/lossless)

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

USB-C, NFC, dual nanoSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Gaming Triggers na bocích, AeroActive Cooler X chladič, X Sense 2.0

Vzhled a celkové zpracování:

Přestože jsou si nové ROG Phone 8 a 8 Pro co do vzhledu dosti podobné, položené vedle sebe je snadno od sebe rozeznáte. Základní ROG Phone 8 je k dispozici v černé nebo šedé variantě s RGB podsvíceným logem ROG na zádech, verze Pro je k dispozici pouze v matně černé variantě s AniMe Vision displejem na zádech.

Pojďme tedy začít zády. Ta jsou u nového ROG Phone 8 Pro vyrobena z odolného skla Gorilla Glass a už na první pohled poznáte, že zde se nešetřilo a Asus se snažil o to, aby smartphone vypadal tak prémiově, jak to jen jde. A ve výsledku to funguje. Telefon se i přes svoji malinko větší hmotnost 225 gramů v ruce drží pohodlně, díky matné úpravě na telefonu neulpívají ani otisky prstů. Skleněná záda však mají jednu nevýhodu v podobě většího klouzání v ruce v horkých letních dnech.





Záda jsou z odolného skla s vlastním AniMe Vision displejem (zdroj: Cnews) Detail na mohutný modul fotoaparátu (zdroj: Cnews)

U většiny telefonů dominuje zádům fotomodul, zde to však není tak úplně pravda. Zde mimo samotný fotomodul vystupující nad ploché tělo o 3,7 mm poutá pozornost také AniMe Vision displej se 341 mini-LED diodami. Ty neplní pouze okrasnou funkci, ale také praktickou a mohou vás informovat například o příchozím hovoru, oznámení, stavu nabití baterie, odpočtu časovače při focení a mnoho dalšího. Fajn třešničku na dortu vidím v možnostech přizpůsobení tohoto displeje, kdy vám může například při hraní her blikat vámi vytvořený motiv.

Při intenzivním hraní přijde vhod chladič AeroActive Cooler X (zdroj: Cnews) Aktivní chladič má vlastní AUX a USB-C port (zdroj: Cnews)

AniMe Vision však není jedinou „fičurou“ nových ROG Phone 8. Pro sérii telefonů ROG je na pravém boku mimo zapínací tlačítko a kolébku pro změnu hlasitosti také dvojice dotykových senzorů Air Trigger, které při hraní skvěle poslouží jako dvojice tlačítek navíc. Senzory navíc podporují širokou škálu gest pro rychlé akce v systému i hrách.

Na pravém boku najdete mimo standardní tlačítkovou výbavu i dvojici AirTriggers (zdroj: Cnews) Spodní strana ukrývá USB-C port, AUX vstup, hlasitý reproduktor a slot pro SIM karty (zdroj: Cnews)

Zajímavý je také levý bok, který obsahuje druhý USB-C konektor. Jak už je u série ROG Phone zvykem, k telefonu je možné připojit i Aero Active Cooler X, chladič s aktivním ventilátorem a další dvojicí tlačítek. Přídavný chladič má podle slov Asusu zlepšit už tak robustní chlazení až o 22 %. Zda je tomu skutečně tak, se podíváme v pozdější fázi recenze. Na spodní straně pak už klasicky najdete primární USB-C, šuplíček pro dvojici nanoSIM karet a v případě ROG Phone 8 také 3,5mm audio jack.

Displej:

Displej nabízí nádherné barvy a frekvenci až 165 Hz Autor: Cnews

Displej nového ROG Phone 8 (i verze Pro) zastává 6,78" LTPO AMOLED displej s rozlišením 2400 × 1080 px a podporou HDR10 obsahu. Pro hráče je však daleko důležitější 165Hz obnovovací frekvence, která je navíc díky LTPO technologii adaptivní a dokáže se měnit na základě zobrazovaného obsahu. Při hraní tak dosáhnete na 165 Hz, při sledování filmů naopak frekvence klesne na 30 Hz, při procházení fotografií se pak dostanete i na 1 Hz, čímž se snižuje celková spotřeba energie.

Vzorkovací frekvenci displeje 720 Hz doplňuje vysoký jas až 1600 nitů, který vám umožní bezproblémové používání i za ostrého denního světla. Displej je kryt odolným sklem Gorilla Glass Victus 2, celkově telefon nabízí zvýšenou odolnost podle standardu IP68. Asus do displeje integroval také různé ochrany očí a široké možnosti nastavení, které vám umožní poměrně podrobné přizpůsobení jeho parametrů. V nastavení je možné aktivovat potlačení blikání při nízkém jasu, zapnout chytrou obrazovku nebo aktivovat různé režimy ochrany zraku.

Uživatelské rozhraní:

ROG Phone 8 běží na operačním systému Android 14 bez jakékoliv uživatelské nadstavby, Asus však systém obohatil o celou řadu vychytávek a nástrojů. Tím nejdůležitějším je Armoury Crate, který sdružuje všechna herní a výkonnostní nastavení. Skrze tento nástroj je navíc možné přizpůsobit displej AniMe Vision a parametry chladiče AeroActive Cooler X.

Asus nabízí vlastní přizpůsobení spouštěče (zdroj: Cnews) Součástí přizpůsobení je i změna panelu rychlého nastavení (zdroj: Cnews)

Mimo Armoury Crate je systém obohacený o technologií X Sense 2.0, která dokáže v podporovaných hrách (například v Genshin Impact) automaticky sbírat předměty nebo automaticky pokračovat v konverzacích za vás. Background režim uvítáte ve hrách s automatickým bojem (například Diablo Immortal), kde za vás například automaticky plní úkoly.

Extrémní výkon telefonu a vysoká obnovovací frekvence dávají tušit prakticky bezproblémové používání telefonu. Za celou dobu testování jsem se prakticky nesetkal s žádnými záseky nebo velkou prodlevou při načítání aplikací. Extrémní výkon a vysoká obnovovací frekvence se zde nádherně podílejí na plynulosti používání. Výtku nemám ani k optické čtečce otisku prstu, která není jako u všech telefonů natlačená co nejvíce vespod, ale zhruba v polovině spodní poloviny displeje. Zkrátka tam, kde bych ji očekával. Její rychlost a spolehlivost je příkladná, stejně jako haptická odezva.

Software Armoury Crate (zdroj: Cnews) Nastavení aktivního chladiče (zdroj: Cnews)

Spokojenost ze systému tak sráží snad jen slabší softwarová podpora v podobě 2 velkých aktualizací Androidu a 4 let bezpečnostních záplat. Zde jsou jiní výrobci zkrátka dále.

Výkon:

Informace o procesoru z CPU-Z Autor: Cnews

Všechny letošní Asus ROG Phone 8 (i verze Pro) jsou poháněny stejným 8jádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 vyrobeným na 4nm technologii s maximálním taktem až 3,3 GHz. Základní ROG Phone 8 je vybaven 12 GB LPDDR5X RAM a 256 GB vnitřním úložištěm, verze Pro pak nabízí 16, nebo 24 GB RAM a 512GB, nebo až 1TB vnitřní úložiště.

Už toto kombo dává najevo, že se jedná o herní bestii s extrémním výkonem, která se jen tak něčeho nezalekne. A v podstatě je to i pravda. Při mých herních seancích jsem dal telefonu zatopit při aktuálně nejnáročnějších herních titulech jako Genshin Impact, Diablo Immortal, Life is Strange, Black Desert Mobile, PUBG MOBILE nebo Real Racing 3. Se všemi hrami si telefon bez problému poradil na nejvyšší grafické nastavení a nikterak to nevypadalo, že by se nějak zadýchával.

I přes mohutné vnitřní chlazení však dokázal telefon pěkně zatopit, proto dodávaný chladič s dvojicí dalších tlačítek mnohdy přijde vhod. Samotný Asus deklaruje snížení teplot po použití chladiče až o 20 %, což z vlastní zkušenosti mohu potvrdit. Výdech chladiče navíc příjemně chladí i vaše prsty, které jsou položeny na zádech telefonu. V nastavení navíc můžete měnit různé výkonnostní režimy chladiče.

Herní překrytí ve hrách s nastavením všech herních prvků Autor: Cnews

Extrémní výkon procesoru ostatně podtrhují i výsledky samotných benchmarků, kde procesor prakticky ve všech ohledech jasně dominoval a nechával drtivou většinu ostatních smartphonů daleko za sebou.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) PCMark (battery) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 5160 bodů 20 007 bodů 13 hodin a 31 minut 1497 bodů SC 6684 bodů MC 2 130 327 bodů

Výdrž:

Nejen extrémní výkon, příjemná je i samotná výdrž telefonu. Uvnitř se nachází 5500mAh baterie, která v kombinaci s moderním procesorem a LTPO AMOLED displejem dokáže vykouzlit poměrně nadstandardní výdrž. Při běžném používání a pár desítkami minut hraní denně nemá problém telefon přečkat den i noc bez nabíječky. Pokud se malinko uskromníte, dva dny výdrže nejsou problém.

K telefonu dostanete v balení také 65W rychlonabíječku, kterou telefon nabijete do plna za přibližně 46 minut. ROG Phone 8 navíc disponuje podporou 15W bezdrátového napájení a 10W reverzním nabíjením.

Detailní informace o napájecím adaptéru Autor: Cnews

z 0 na 50 % baterie z 0 na 70 % baterie z 0 na 100 % baterie ± 19 minut ± 29 minut ± 46 minut

Fotoaparát:

Už dávno neplatí, že u herních ROG telefonů je kladen hlavní důraz na výkon a fotoaparáty jsou až na druhé koleji. ROG Phone 8 Pro je vybaven poměrně prémiovou fotovýbavou, která dokáže bez problému stát ruku v ruce vlajkovým modelům.

Hlavní parádu tvoří 50Mpx snímač se světelností f/1.9, PDAF ostřením a gimbal optickou stabilizací. Ten dokáže za dne tvořit nádherné snímky s dostatečnou barevnou dynamičností a hloubkou, špatně si nevede ani v noci. Ve většině případů jsou fotky vždy dokonale ostré a díky mohutné dávce výkonu je fotka prakticky ve vteřině vyfocená, zpostprocessingovaná a připravená pro další zacházení.

Ultraširokoúhlý 32Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 50Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 3násobný optický zoom (zdroj: Cnews)

Hlavnímu fotoaparátu dělá společnost 32Mpx teleobjektiv se světelností f/2.4, PDAF ostřením, optickou stabilizací a 3násobným zoomem. I teleobjektiv plní svoji práci na jedničku a jeho fotky jsou ve většině případů barevně sladěné s hlavním fotoaparátem a jsou krásně ostré.

Ultraširokoúhlý 32Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) Hlavní 50Mpx fotoaparát (zdroj: Cnews) 3násobný optický zoom (zdroj: Cnews)

Sestavu zadních fotoaparátů završuje 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2 a úhlem záběru 120°. U něj už je znatelný mírný pokles detailů, avšak na poměry ultraširokoúhlých objektivů v porovnání s ostatními telefony se stále nemá za co stydět a poslouží. Přední strana ukrývá 32Mpx selfie kameru se světelností f/2.5, která pro účely selfie snímků poslouží a dokáže tvořit zábavně ostré fotky, bohužel podpora pouze 1080p videa při 30 fps jí trochu sráží body dolů.

Zadní fotoaparáty jsou na tom už o poznání lépe a dokáží nahrávat až 8K video při 30 fps, daleko častěji ale přejdete na 4K nahrávání při 60 fps, kdy zároveň skvěle funguje i optická stabilizace obrazu a video je nádherně stabilní. V nastavení fotoaplikace je možné také zapnutí nahrávání v HDR10+.

Závěr:

Už dávno není ROG Phone 8 smartphone s úzkým zaměřením pouze na hry (přestože primárně herní telefon to je). Asus dokázal tuto sérii vyladit do takové míry, že série ROG Phone může s přehledem konkurovat v oblasti displeje, fotoaparátů nebo výdrže ostatním vlajkám jiných výrobců. Prémiový design ROG Phone 8 a přitáhne pozornost, kterou následně udrží svým extrémním výkonem, vynikajícím displejem a možnostmi přizpůsobení.

Asus ROG Phone 8 přináší proti minulé generaci vylepšení prakticky ve všech oblastech. Pokud toužíte po tom nejlepším, můžete sáhnout po vyšší verzi ROG Phone 8 Pro s větší RAM, úložištěm a stylovým AniMe Vision displej na zádech. V obou případech se jedná o výborný herní telefon, který bych se s klidným svědomím nebál doporučit.