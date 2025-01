Bitcoinový poklad pohřbený pod tunami odpadu aneb příběh o tom, jak lidská chyba stála 765 milionů dolarů

Kuriózní případ z britského Newportu ve Walesu ukazuje, jak snadno se může kryptoměna přes noc stát doslova ztraceným digitálním pokladem. James Howells omylem vyhodil disk ukrývající 8000 bitcoinů, což při současné hodnotě odpovídá přibližně 765 milionům dolarů. Mužovo neúnavné pátrání musel ukončit až soud.

Ztracený digitální podklad leží pod hromadou odpadků

James Howells, majitel ztraceného disku s 8000 bitcoiny, se od roku 2013 neúnavně snažil získat povolení k prohledání skládky, kde měl být disk údajně pohřben. Howellsovi se podařilo dokonce sehnat podporu investorů, kteří slíbili celý projekt financovat, a navrhoval prohledání skládky pomocí robotů a umělé inteligence. Navzdory všemu newportská městská rada opakovaně Howellse dlouhé roky odmítala.

Podle magazínu Ars Technica radní argumentovali tím, že narušení skládky by mohlo způsobit závažné ekologické problémy, včetně kontaminace podzemních vod a narušení lokální fauny. Skládka obsahuje toxické látky, které nelze bezpečně odstranit.





James Howells se ale nevzdal a v minulém roce podal žalobu, ve které požadoval, aby soud nařídil povolit městské radě vykopávky. Bohužel ani u soudu neodešel s úsměvem. Rozhodnutí soudce Keysera KC se opíralo o zákon o kontrole znečištění z roku 1974, podle kterého je veškerý odpad na skládce majetkem příslušného úřadu. Soud také zdůraznil, že žaloba byla podána po uplynutí šestiměsíční promlčecí lhůty, protože Howells věděl o ztrátě již od listopadu 2013.

„Vyškrtnutí případu při nejbližším jednání mi nedává ani možnost podat vysvětlení, ani možnost domoci se spravedlnosti v jakékoli podobě. Bylo toho mnohem víc, co se dalo vysvětlit v plnohodnotném soudním řízení, a to jsem očekával,“ řekl James Howells jako reakci na rozhodnutí soudu a pokračoval: „Není to o chamtivosti, rád se podělím o výtěžek, ale nikdo na mocenském místě se se mnou slušně bavit nebude. Je to velký britský systém nespravedlnosti, který opět udeřil.“

Jak se disk vůbec na skládku dostal

Jak se mohlo stát, že disk s tak obřím digitálním pokladem skončil na skládce? Za vším stojí lidský omyl a nešťastná náhoda. James Howells měl doma dva disky – jeden prázdný a druhý obsahující klíč k přístupu k 8000 bitcoinům uložený v souboru wallet.dat. Namísto prázdného disku omylem vyhodil do koše onen osudový disk, a než si svou chybu uvědomil, jeho tehdejší přítelkyně odpad odvezla na skládku.

Šance na nalezení disku je tak prakticky nulová nejen kvůli rozhodnutí soudu, ale také kvůli enormnímu odpadu, který se na skládce nachází. K dnešnímu dni obsahuje přibližně 350 tisíc tun odpadu, přičemž ročně přibude dalších 50 tisíc. Disk s bitcoiny pravděpodobně zůstane navždy pohřben pod stovkami tun smetí.

Zdroj:

Ars Technica