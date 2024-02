Blíže k dokonalému virtuálnímu asistentovi. ChatGPT dostane paměť předchozích konverzací

Jednou z dosavadních nevýhod ChatGPT byla nemožnost zapamatování si údajů, jakmile jste s chatbotem ukončili konverzaci a v novém vlákně začali novou. ChatGPT si zkrátka nepamatoval, na co jste se předtím dotazovali. Tato ochrana byla hlavně z důvodu ochrany osobních údajů, ve skutečnosti však bránila pokroku chatbotů jako takovému.

To se však změní, jelikož OpenAI do svého chatbota přidává funkci paměti, která mu umožní zapamatovat si důležité osobní údaje z předchozích konverzací, aby je následně mohl aplikovat ve správném kontextu na aktuální dotazy v nových vláknech.

Společnost jde s funkcí paměti tak daleko, že vám umožní nařídit chatbotovi, co konkrétního si má do budoucna zapamatovat a co naopak ihned zapomenout. V praxi tak budete moci například ChatGPT říct, aby si zapamatoval vaši alergii na arašídy. S touto informací bude následně pracovat do budoucna a vaši alergii zohlední například při vytváření receptu.

Paměť ChatGPT budou mít uživatelé plně ve své režii Autor: OpenAI

Kromě toho bude systém v průběhu vašeho používání přirozeně sbírat některá data (mimo citlivé osobní údaje), aby se stal chytřejším a mohl vám po dotazování poskytovat personifikovanější odpovědi. Aby se uživatelé nemuseli bát o své soukromí, budou mít paměť robota kompletně ve své režii a budou mu moci poručit, co má zapomenout, případně v nastavení paměti ručně některé vzpomínky smazat.

Tato služba je prozatím v betaverzi a v průběhu tohoto týdne bude spuštěna pro „malý počet“ uživatelů.