Brzo se budou dát koupit SSD moduly s kapacitou 16 TB. Špatná zpráva je, že vyžadují QLC

Pokud jste zavrhli mechanické disky HDD a uznáváte již jen SSD a přesto chcete mít v PC (nebo v notebooku) velmi velkou diskovou kapacitu, byli jste v poslední době odkázáni na SSD s 8TB kapacitou, protože běžná spotřebitelská SSD se zatím na vyšší velikosti nedostala. Vypadá to, že se chystá změna a v dohledné době se objeví 16TB SSD posouvající kapacitu spotřebitelských modulů na dvojnásobek. Umožní to příchod nových 2Tb čipů NAND.

Pokud se nepleteme, doteď většina výrobců čipů NAND setrvávala u výroby 1Tb čipů a tato kapacita zůstala přes několik generací, kdy místo zvýšení kapacity raději zmenšovali plochy čipů – patrně proto že, skok z 1 Tb na 2 Tb je dost velký. Western Digital spolu a později také Kioxia, kteří provozují společné továrny na NAND a sdílí technologii, teď v červnu ale oznámily první čipy NAND, které už na kapacitu 2 Tb (dva terabity, tedy 256 GB na jeden čip) skočily.

Tyto čipy patří do nové generace 3D NAND technologie WD a Kioxie (BiCS 8) nyní s 218 vrstvami. Také budou podporovat rychlé komunikační rozhraní 3600 MT/s, s nímž půjde dosáhnout vysokých maximálních přenosových rychlostí, což bude užitečné u PCIe 5.0 SSD.

Nicméně, tyto 2Tb/256GB čipy budou používat záznam typu QLC. Tento záznam byl asi vůbec to, co dovolilo se na 2Tb kapacitu ekonomicky dostat již v této generaci. Čipy NAND se záznamem QLC ukládají do jedné buňky NAND místo třech bitů (což je případ TLC NAND) rovnou čtyři bity, takže mohou mít o 33 % vyšší kapacitu při stejném počtu buněk. Pokud by tyto čipy používaly záznam TLC, dostaly by se jen na kapacitu 1,5 Tb (192 GB). Bohužel stále platí, že QLC za vyšší kapacitu platí nižší životností, kdy čip vydrží méně přepisů, a také horším výkonem.





NAND Flash od firmy Toshiba / Kioxia Autor: Toshiba

Místo 8 TB teď bude maximum 16 TB

Pro ty, kdo potřebují větší než 8TB SSD, to ale může být akceptovatelné, protože tyto čipy by měly umožnit vydání prvních 16TB SSD pro běžné počítače a notebooky (tj. mimo serverové speciální a dražší moduly a disky). Dosavadní SSD měla maximální kapacitu 8 TB právě kvůli používání 1Tb čipů NAND. Tyto moduly používaly osmikanálové řadiče s osmi 1Tb čipy na každém kanálu – řadiče typicky podporují čtyři zařízení pamětí NAND („chip enable“) na jeden kanál, nicméně u 8TB SSD byl používán režim, kdy na každé „chip enable“ pozici byly dva 1 Tb čipy.

S příchodem 2Tb čipů od WD a Kioxia (ovšem další výrobci pochopitelně asi také časem uvedou své vlastní 2Tb čipy) bude možné použít stejnou architekturu, jaká byla používaná u dnešních 8TB modulů, a vyrobit podobná SSD s kapacitou 16 TB. Mělo by to opět být možné i při zachování standardního provedení M.2 2280, takže s těmito QLC SSD budete moci dostat 16 TB místa do každého notebooku (tedy kromě těch od Applu, jelikož sloty M.2 neposkytují).

Podle Kioxia tato generace 218vrstých čipů QLC má aplikovat i nějaká zlepšení výkonu. Zápis má být údajně až o 70 % energeticky efektivnější (rychlejší při dané stejné spotřebě, nebo úspornější při stejném výkonu). Nicméně stále tyto čipy nebudou tak rychlé, jako ty se záznamem TLC. I u těch se patrně jednou 2Tb čipů (a tedy 16TB SSD) dočkáme, ale bude to až v některé z budoucích dalších generací 3D NAND o více vrstvách.

Sabrent Rocket Q: Jedno z SSD s kapacitou 8 TB Autor: Sabrent

Kioxia uvádí, že momentálně dodává vzorky těchto čipů, takže příchod na nich založených SSD na trh nebude v bezprostřední budoucnosti. Nevíme, jestli se už nějaké takové novinky stihnou objevit před koncem letošního roku, nebo první 16TB moduly dorazí až v průběhu toho příštího.

QLC čipy optimalizované na výkon místo na kapacitu?

Kioxia mimochodem chystá také odlišnou verzi QLC NAND, která má mít zvýšený výkon, s až o 30 % rychlejším sekvenčním zápisem a o 15 % kratší latencí při čtení. Tyto čipy by už prý mohly být konkurenceschopné s čipy TLC ve výkonu. Je otázka, jak dobrý je toto nápad.

Tyto výkonné QLC čipy totiž stále mají mít jen kapacitu 1 Tb, takže proti TLC čipům nebudou přinášet diferenciaci v tom, že umožní prodávat SSD s většími kapacitami, jejich devizou bude jen o něco nižší cena čipů. Zůstane však asi nevýhoda nižší výdrže, takže je dost otázka, zda tento kompromis stojí za to.

Naproti tomu 2Tb čipy by své místo na trhu měly mít jisté díky tomu, že umožňují ono zdvojnásobení nejvyšších možných kapacit SSD, přičemž u těchto největších SSD asi uživatelé spíše odpustí horší přepisovací životnost. Kioxia u nich jako použití uvádí AI (skladování velkého množství dat, AI je ale teď asi z pohledu marketingu v podstatě povinná slogan…) nebo zálohování, což je oblast, pro kterou by se tato technologie měla přirozeně hodit i s nižší životností jednotlivých čipů.

