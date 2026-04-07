Čechy naštvalo nahlížení do katastru nemovitostí, musí při něm řešit absurdní hlavolam. Jak se přes něj dostat nejrychleji?

Nahlížení do katastru nemovitostí, který provozuje v online podobě Český úřad zeměměřičský a katastrální mění po několikáté způsob ověřování uživatelů. Zatímco ještě před několika měsíci stačilo opisovat běžnou captchu (a před nedávnem ČÚZK data zpřístupnil pouze přihlášeným uživatelům), nyní zavádí třetí cestu.
Captcha pro otrlé
Ověření pomocí Identity občana ČÚZK ponechává a jde o nejrychlejší způsob procházení dat. Stačí se jednou přihlásit pomocí Bankovní identity, Mobilního klíče eG, eObčanky nebo třeba pomocí NIA ID. Následně lze libovolně zobrazovat informace o parcelách, stavbách a dalších nemovitostech. Druhý způsob je o poznání složitější a má bránit strojovému vytěžování dat. Ta jsou mimo jiné mnohými spekulanty využívána pro rozesílání nabídek ke koupi pozemků. Boty má i nadále zastavovat captcha, nyní ale v originálním formátu.
Nově zobrazuje kus mapy, doplněné o digitální šum a další grafické fragmenty. Úkolem uživatele je pomocí otáčení jednotlivých dlaždic složit celou mapu tak, aby na sebe jednotlivé segmenty navazovaly. Co kliknutí, to otočení o 90°. Pokud v mapě není zobrazen text nebo třeba větší komunikace, pak může být vyřešení zdlouhavé. Logicky je povolen jen jeden pokus. Pokud se nepovede, načítá se nový hlavolam.
Nejrychlejší řešení
Doporučení je tak zřejmé – opakovaným kliknutím na tlačítko Hotovo najít captchu, která bude obsahovat dostatek textu, který výrazně zjednoduší řešení. Stejně tak jej usnadní dobře viditelná železnice, která se liší od přidaných grafických fragmentů víc než menší komunikace. Naopak hlavolamy, které zobrazují jen celistvé plochy lesů či luk, nemá smysl řešit.
Pokusně jsem vyzkoušel captchu v podobě screenshotu předhodit i placeným ChatGPT a Gemini. Druhá jmenovaná služba si s řešení poradila bezchybně a docela rychle, naopak ChatGPT ztroskotalo. V obou případech jsem využil rychlý model bez myšlení, který má pro toto použití smysl.
Nadále však platí, že zdaleka nejpohodlnější je přihlášení k webu ČÚZK, které ověření pomocí captchy kompletně eliminuje.
Zdroj: ČÚZK