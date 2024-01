Chrome dostane nové funkce založené na umělé inteligenci

Na tom, že se Google Chrome neustále vyvíjí a dostává nové funkcionality, by nebylo nic extra speciálního. Za pozornost však stojí poslední aktualizace M121 v experimentální verzi Chromu, která přinesla hned tři nové funkce založené na umělé inteligenci. Mezi nové přírůstky patří organizátor otevřených karet, textový asistent a nástroj, s jehož pomocí si můžete přizpůsobit motiv vašeho prohlížeče podle svých představ.

Jak už samotný název napovídá, organizér karet vám s pomocí umělé inteligence navrhne jejich uspořádání a možnost sloučení do skupin podle témat. V praxi vám například tato funkce může seskupit všechny karty s výběrem nových lyží a zimního vybavení a oddělit je od článků o tom, jak se naučit lyžovat.

Nová experimentální funkce dokáže uspořádávat karty na základě jejich obsahu Autor: Google

Další novinka spočívá v přizpůsobení vzhledu prohlížeče skrze generativní AI tapety, které Google už v minulosti představil na své Pixely 8 a smartphony s Androidem 14. V sekci přizpůsobení na bočním panelu stačí dát umělé inteligenci pokyn k vygenerování motivu na základě vaší aktuální nálady, barvy, vizuálního stylu nebo předmětu.





AI vám pomůže vygenerovat nový vzhled vašeho prohlížeče Autor: Google

Poslední představenou novinkou, do které se zapojí umělá inteligence, je textový asistent. Ten má za úkol uživatelům pomoci s vytvořením textu na základě zadaných parametrů a myšlenek. Pokud tedy píšete například hodnocení nějaké restaurace, stačí v textovém poli kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost „Pomozte mi psát“, zadat umělé inteligenci základní parametry vašeho textu a nechat AI pracovat.

AI vám pomůže s promítnutím vašich myšlenek do uceleného textu Autor: Google

Jde o reakci Googlu na umělou inteligenci obsaženou v prohlížeči Microsoft Edge. Google však se svým prohlížečem silně dominuje na světovém měřítku a Edge nechává hluboko za sebou.

Všechny nově představené funkce jsou už nyní dostupné v experimentální verzi M121 Google Chrome na počítačích s Windows a Mac. Pro vstup do experimentální verze se stačí přihlásit do prohlížeče, přejít do nastavení a vybrat možnost „Experimentální AI“. Samotný Google dodává, že tyto funkce zatím nebudou dostupné na podnikových a vzdělávacích účtech. Na všechny ostatní se v řádu následujících dní či týdnů tyto funkce dostanou.