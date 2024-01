Chytré AI vyhledávání nebude doménou pouze nových Samsungů. Circle to Search se dočká i pár dalších „vyvolených“ smartphonů

Včerejší představení nových Samsungů se neslo hlavně v duchu umělé inteligence. Funkcemi využívajícími umělou inteligenci budou Samsungy Galaxy S24 doslova nabité, mezi všemi ale vystupuje jedna, na kterou se stojí za to blíže podívat. Jedná se o novou funkci vyhledávání Circle to Search, která, jak se zdá, nebude pouze výsadou nových Samsungů.

Circle to Search with Google je nová funkce, která přichází do vyhledávače Google a dělá přesně to, co je patrné už z názvu. Zakroužkujete (podobně jako někteří doteď kroužkují zlevněné potraviny v letácích) nebo začmrkáte objekt, stisknete tlačítko a vyhledávač Google vám vyhodí výsledky vyhledávání týkající se objektu, který jste označili.

Jako první vám může přijít na mysl vyhledávání skrze Google Lens, které vesměs umí něco podobného. Circle to Search ale dokáže vyhledávat kdekoliv v systému a pro její spuštění není třeba zapínat žádnou aplikaci. Stačí kdekoliv dlouze stisknout domovské tlačítko (pokud používáte navigaci gesty, v horní části aplikace se zobrazí možnost) a toto vyhledávání ihned vyvolat.

A kde je tedy háček? Popravdě nikde, až na dostupnost. Ta je zatím podle magazínu The Verge známá pouze na pěti zařízeních. Třech nově představených Samsung telefonech a na Pixelech 8 a 8 Pro od Googlu. Podpora na další „vybrané prémiové“ telefony má přijít, nikdo ale zatím neví, kdy a na jaké modely Circle to Search dorazí.