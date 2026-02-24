Čínský výrobce GPU Moore Threads už má vlastní procesory: Yangtze M1000 ale asi nebude nic moc

Na čínskou firmu Moore Thread Technology jste v našem zpravodajství mohli už několikrát narazit jako na jednu ze společností, které se snaží v Číně vyrábět domácí GPU, částečně dokonce i pro hry. Byť její grafika MTT-S80 moc dobře nefunguje zejména po stránce ovladačů a softwaru, je to z těchto pokusů zatím ten, který to dotáhl nejdál. A vypadá to, že Moore Threads chce rozšířit své působení i do notebooků a procesorů s GPU integrovaným.
Moore Threads v noteboocích: MTT AIBook
V katalozích čínských obchodů se teď objevila novinka pojmenovaná MTT AIBook či celým označením MTT AIBook AB A1410, což je, jak lze uhodnout, notebook založený na hardwaru firmy Moore Threads Technology (MTT). Zařízení má být určené pro provozování a asi také vývoj umělé inteligence na softwarovém stacku pro akceleraci AI firmy Moore Threads, který by měl zřejmě vycházet z toho určeného pro samostatná GPU firmy.
MTT AIBook by ale zřejmě měl mít toto GPU integrované v procesoru. Firma Moore Threads totiž uvádí, že vyvinula vlastní čip SoC pojmenovaný po řece Jang-c’-ťiang (Yangtze v anglické transkripci), modelové číslo je zřejmě M1000. A ten má už v tomto notebooku být osazený.
Procesor Yangtze M1000, 12 jader Cortex-A76
Parametry procesoru ale firma moc nerozebírá. Zřejmě se objevil v databázi Geekbench, podle níž jde o SoC s 12 jádry o frekvenci 2,65 GHz. Jaká je přesně využitá architektura, není známo, ale instrukční sada ještě nepatří do generace ARMv9, musí jít tedy o něco před jádry Cortex-X2 a Cortex-A710. Teoreticky může jít o starší jádro licencované čínskou pobočkou Armu v době, kdy jej tamní šéf převzal svévolně kontrolu, ale možná i nějaké jádro vyvinuté v Číně.
Výkon je každopádně podle Geekbench relativně nízký. Nejvyšší skóre pro všech 12 vláken v databázi je 7420 bodů a nejvyšší jednovláknové skóre 1127 (některé výsledky jsou i výrazně horší, což může být správou spotřeby, relevantní jsou asi vyšší čísla).
To je skóre, kterého dosahuje třeba Snapdragon 865 od Qualcommu, který byste našli v mobilech vydaných v roce 2020 a jeho velká jádra používají architekturu Cortex-A76, podobně jako například Raspberry Pi 5 (to však na nižším taktu a s horší pamětí, jeho jednovláknové skóre bývá na výchozím taktu pod 900 body). Je možné, že toto jádro je i v čipu od Moore Threads – identifikátor jádra je „ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3393 revision 2“, což je zdá se identifikátor, který je vidět u čipů s Cortexem-A76.
Proti Raspberry Pi 5 má MTT AIBook výhodu v operační paměti LPDDR5X-7500 o kapacitě 32 GB a plnohodnotném 1TB SSD (jakou má konektivitu, není jasné, ale určitě půjde minimálně o PCIe 3.0 ×4, možná spíš PCIe 4.0 ×4).
V SoC je pak integrované GPU s architekturou Moore Threads, o kterém toho ale moc nevíme. Nejspíš bude mít víc hrubého výkonu než hodně rudimentární grafika VideoCore v Raspbery Pi 5, ale jak to bude po stránce softwarové použitelnosti, to je zase otázka. Údajně má dosahovat 50 TOPS výkonu v AI, což je shodou okolností stejně, jako mají úsporné jednotky NPU v Copilot+ PC, takže to nezní jako mnoho.
Chlazení notebooku má být poměrně robustní – obsahuje vapor chamber s plochou 7752 mm² a ventilátory s rozsahem otáček 2100 až 6500 RPM. Baterie je 70Wh. Notebook má 14palcový OLED displej s rozlišením 2880 × 1800 bodů, podporou 120Hz frekvence a plným (100%) pokrytím HDR barevného prostoru DCI-P3, což je pěkné. Asi až zbytečně vzhledem k zastaralému procesoru a nejspíš nijak úžasnému GPU.
V Číně se už od poloviny ledna objevovaly recenze, takže notebook je zřejmě už od začátku roku na trhu. Oficiální cena je 9999 čínských jüanů, což je v přepočtu těsně pod 30 tisíci korun, respektive okolo 1230 €.
Desktopová deska a Windows ve virtualizaci
Podle databáze Geekbench by procesor Yangtze M1000 patrně měl být používaný i v dalším hardwaru, lze najít například zařízení „M1000 AIModule Board“, což bude vývojářská nebo embedded deska, která by asi mohla fungovat i jako desktopové PC. Toto zařízení taktéž nese 32GB paměť a podává podobný výkon jako AIBook.
Zajímavé je, že MTT AIBook má údajně podporovat běh ARM Windows. Není to ale nativní podpora, kterou Windows mají jen pro procesory Qualcomm Snapdragon. Systém Windows na hardwaru od Moore Threads běží ve virtualizaci nad Linuxem – v tom jsou také naměřené benchmarky v databázi Geekbench.
Zdroje: VideoCardz, RealVictor_M, Moore Threads, Geekbench