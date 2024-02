Cloudové úložiště Google One dosáhne brzy hranice 100 milionů předplatitelů

Google bude mít brzy další důvod k oslavám. V brzké době překročí jeho cloudové úložiště Google One hranici 100 milionů předplatitelů. S touto informací podle magazínu Techcrunch přišel generální ředitel společnosti Sundar Pichai během hovoru o výdělcích společnosti Alphabet za Q4 2023. Služba Google One byla přitom spuštěna relativně nedávno, konkrétně v březnu roku 2018.

Během tohoto rozhovoru Pichai řekl, že se společnost snaží přidávat do jejich služby funkce založené na umělé inteligenci. V minulosti například do Google One přibyly chytré funkce úpravy fotek Google, jako je kouzelná guma, rozostření portrétního světla nebo zvýraznění barev či návrh oblohy.

Předplatné Google One startuje už na necelých 60 Kč měsíčně, kde uživatel získá 100 GB místa v úložišti, prémiové funkce úprav v Google Fotkách a další výhody. Za 200GB úložiště si Google řekne 80 Kč, velké 2TB úložiště stojí 300 Kč měsíčně a za největší 5TB tarif vám z peněženky vezme každý měsíc 750 Kč. S ročním předplatným je navíc možné tyto ceny snížit až o 16 %.

Sundar Pichai v rozhovoru také poznamenal, že celkové předplatné Google, včetně dalších služeb typu YouTube Premium a YouTube TV, je na vzestupné trajektorii s ročními tržbami přes 15 miliard dolarů. V porovnání s rokem 2019 se tak jedná o pětinásobný skok. O faktu, že služby na bázi předplatného v posledních letech „táhnou“, svědčí i to, že Google zaznamenal 23% nárůst v meziročním srovnání jeho předplatitelských služeb.