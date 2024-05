Copilot se naučil česky. Podpora nových jazyků včetně češtiny dorazí do Copilota pro Microsoft 365

Microsoft Copilot je bezpochyby užitečný pomocník, který pomocí umělé inteligence dokáže pomoci s každodenními úkoly napříč celým portfoliem kancelářských programů Microsoft 365. Copilot vám tak může pomoci s generováním textových formátů ve Wordu, napsání e-mailu v Outlooku nebo vám pomůže s pokročilým formátováním v Excelu.

Vše to zní až moc hezky, avšak až doposud jsme si nemohli Microsoft Copilota kvůli absenci češtiny naplno užít. To se však nyní mění, jelikož do tohoto „kancelářského asistenta“ přibude podpora 16 nových jazyků, mezi kterými je i čeština.

Vladimír Hruban, konzultant pro AI ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko, k tomuto řekl: „S potěšením oznamuji, že v aplikaci Copilot pro Microsoft je nyní podporována čeština. Jedná se o významný krok ke zpřístupňování nejnovějších technologických inovací česky mluvícím uživatelům. Zavedením pokročilých nástrojů v češtině Microsoft nejen uznává jedinečnou kulturu a potřeby České republiky, ale také zajišťuje naši účast na technologickém pokroku, který utváří náš svět, a těží z něj.“





Microsoft Copilot se naučí česky. Stále ale bude potřebovat trochu času, aby svoji češtinu „zdokonalil“ Autor: Microsoft

Microsoft přiznává, že v současné době nemusí být Microsoft Copilot naprosto bezchybný. Stále se jedná o velký jazykový model, který se ještě musí učit rozumět hovorovým výrazům nebo různým jazykovým konvencím. Zadání i výsledné řešení vyžadují čas a trénink na základě uživatelských slov.

Všechny aplikace Microsoft 365 jsou lokalizovány do příslušného jazyka na základě uživatelského nastavení. Pokud tedy máte v nastavení programů zvolený preferovaný jazyk angličtinu, bude potřeba jej změnit na češtinu.

Microsoft Copilot je k dispozici pro všechny korporátní zákazníky Microsoft 365 E3/5 a verzí Business Standard, Business Premium a Office 365 F1/3. Pro další zákazníky využívající některý z výše nezmíněných firemních verzí bude Copilot pro Microsoft 365 k dispozici v následujících týdnech.

Má Copilot vliv na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Průzkumy ukazují, že ano

O oblíbenosti Copilota hovoří provedené hloubkové studie, podle kterých 70 % lidí využívajících Copilota uvedlo, že jsou s jeho pomocí produktivnější. 77 % dotazovaných respondentů uvedlo, že po prvním použití Copilota se jej už nechtějí vzdát.

Průzkumy také ukazují, že Copilot může mít příznivý vliv na psychologickou stránku člověka. 34 % dotázaných respondentů uvedlo, že používáním Microsoft Copilota se zlepšila jejich rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a 57 % uživatelů se také zlepšila jejich pracovní spokojenost.

Zdroj: Microsoft