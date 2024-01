Další grafika Nvidie zrozená sankcemi. RTX 5880 Ada se 48GB pamětí bude v prodeji globálně

Tento měsíc (snad okolo 20. 1.) má Nvidia začít prodávat speciální grafiku GeForce RTX 4090D, která vznikla pro Čínu proto, že se na model RTX 4090 vztahují exportní omezení. Ač se o tom tolik nemluvilo, ta zřejmě platí i pro profesionální kartu RTX 6000 Ada se skoro plně aktivním AD102. I tu Nvidia Číně vynahradí speciálním ořezaným modelem RTX 5880 Ada. Tato karta ale má být k mání i na dalších trzích, možná bude zajímavá nižší cenou.

Karta Nvidia RTX 5880 Ada názvem sama odkazuje na to, že je osekanou verzí profi modelu RTX 6000 Ada, jenž je nejvýkonnějším modelem generace Ada Lovelace, se 142 aktivními SM a 18 176 shadery (až na nižší 300W TDP tedy tato karta ukazuje, co by Nvidia mohla vydat, kdyby chtěla vyrobit něco jako GeForce RTX 4090 Ti). RTX 5880 Ada o něco oseká výkon, zřejmě speciálně tak, aby zůstal pod určitou stanovenou hranicí.

RTX 5880 Ada má oproti modelu 6000 naopak méně jednotek než GeForce RTX 4090 (nejen méně než RTX 6000 Ada). Stále je použitý čip AD102, ale má aktivních 110 SM ze 144 (GeForce RTX 4090 obsahuje 128 SM). Toto dává 14 080 shaderů, 110 RT jader a 440 tensor jader pro AI.





Nvidia pro tuto grafiku uvádí teoretický výkon v FP32 na hodnotě 69,3 TFLOPS, což by mělo odpovídat zhruba stejným frekvencím okolo 2,5 GHz, jaké má RTX 6000 Ada. Jenže spotřeba se snížila o dost méně (o pouhých 15 W), TDP je 285 W. Ač to tedy „TFLOPSy“ neindikují, možná karta reálně pojede na lepších taktech, než inzeruje, a skrouhnutý počet jednotek zčásti vykompenzuje lepším taktem.

Karta, zdá se, nemá přidaná nějaká další omezení oproti RTX 6000 Ada, například ve funkci videodekodérů a enkodérů, aktivní jsou všechny tři multimediální enginy v GPU.

Nvidia RTX 5880 Ada Autor: Nvidia

Naopak na pamětech karta není osekaná. Paměti mají 384bitovou sběrnici a kapacitu 48 GB. Je použitá GDDR6 na efektivní frekvenci 20,0 GHz, což dává propustnost 960 GB/s. Jde o stejné osazení jako u RTX 6000 Ada, tato karta také nepoužívá GDDR6X (snad kvůli faktorům, jako je clamshell zapojení a implementace in-line ECC, ale to jsou jen dohady).

Specifikace grafiky Nvidia RTX 5880 Ada Autor: Nvidia

Karta se teď objevila na webu Nvidie a lze ji tak asi chápat za oficiálně uvedenou do prodeje. Nvidia ji asi vzhledem ke kontextu sankcí nebude nějak halasně ohlašovat. Zatímco GeForce RTX 4090D ale najdete jen na čínských stránkách, RTX 5880 Ada je uváděna i na ostatních mutacích. Zdá se tedy, že tato karta nebude – aspoň oficiálně – vedená jako čistě čínský model.

A mohla by tedy být na prodej normálně i v dalších regionech včetně EU. To, že má zachovánu plnou 48GB paměť, by ji mohlo činit zajímavou, pokud by se dala koupit za nižší obnos než dosti drahá (6800 $) RTX 6000 Ada. V řadě aplikací, které potřebují takto velký paměťový prostor, by možná nižší výpočetní výkon tolik nevadil.

Zdroje: Nvidia, VideoCardz