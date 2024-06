Další OnlyFans? Nová pravidla Muskovy sociální sítě X v podstatě oficiálně povolují pornografii

Nahota už v dnešní době zdaleka nepředstavuje takový problém a veřejné odsouzení, jako v minulosti. Tohoto si je vědom i Elon Musk, jehož sociální síť X (dříve Twitter) po aktualizaci svých podmínek umožnila uživatelům sdílet konsenzuálně vytvořenou a distribuovanou nahotu.

Přestože síť X už v minulosti pornografii vysloveně nezakazovala a stala se domovem pro mnohé NSFW (not safe for work) tvůrce, rozhodla se nyní vnést větší jasnost pravidel a transparentnost do prosazování v těchto oblastech pro dospělé. V minulosti po spuštění Twitter Blue (nyní X Premium) mohli uživatelé podporovat své tvůrce zaplacením za určitý obsah (podobně jako například na OnlyFans).

Všichni tvůrci NSFW obsahu budou muset označovat své výtvory jako „citlivý obsah“ a je jedno, zda se jedná o reálná těla, digitální obrázky v jakékoliv formě nebo obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence. Na druhé straně uživatelé, kterým není více než 18 let nebo kteří při vytvoření svého účtu nezadali své datum narození, nebudou moci tento obsah zobrazovat.

Nová pravidla také zakazují obsah propagující jakékoliv vykořisťování, nesouhlas dané osoby, objektivizaci, sexualizaci, poškozování nezletilých nebo obscénní chování. Přímé povolení NSFW obsahu by mohlo být dalším zdrojem příjmů pro síť X, která se po odkoupení Elonem Muskem potýká s jedním problémem za druhým.