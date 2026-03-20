Cnews.cz  »  Hardware  »  Další průlom čínského čipového průmyslu: Firma Hua Hong vyvinula vlastní 7nm proces, jako teprve pátý výrobce

Hardware

Další průlom čínského čipového průmyslu: Firma Hua Hong vyvinula vlastní 7nm proces, jako teprve pátý výrobce

Jan Olšan
20. 3. 2026
11 nových názorů

Sdílet

Křemíkový wafer s detaily čipů zblízka Autor: Intel
Zatímco drtivá většina světových výrobců čipů nedokázala udržet krok a skončila, aniž by na 7nm technologii dosáhla, teď toto vakuum díky státní podpoře zaplňují čínské podniky.

Už je to docela dlouho, co se první čínský výrobce čipů, foundry podnik SMIC, dokázal vypracovat k 7nm výrobní technologii, byť se objevily studie ukazující, že v některých ohledech je podezřele podobná té od TSMC. Vypadá to ale, že se Číně podaří vybudovat dalšího výrobce, který bude nabízet podobně pokročilý proces – Hua Hong Group. Přitom ve zbytku světa existují pouze tři, kterým se to (v tržním prostředí) doposud povedlo.

Druhý čínský výrobce dokázal prolomit 7nm bariéru

Zatímco TSMC a Samsung rozběhli 7nm proces v roce 2017 a Intel svou alternativu v roce 2019 až 2020, prvnímu čínskému podniku, firmě SMIC, se podařilo uvést takový výrobní proces do provozu někdy mezi lety 2020 a 2022. Ačkoliv nyní už jde o starší generaci s nižším výkonem, hustotou tranzistorů a energetickou efektivitou, což limituje to, jak výkonný a pokročilý čip lze touto technologií vyrobit, stále jde o hodně pokročilou a strategicky důležitou technologii.

Tudíž je zajímavé, že této úrovně zřejmě dosáhne další čínský podnik, společnost Hua Hong Group, který by měla být druhým největším čínským výrobcem čipů právě po zmíněném SMIC. Technologii teď připravuje ke komerčnímu nasazení dceřiná firma Hua Hong Group, společnost Huali Microelectronics.

Tento milník nebyl veřejně oznámen, informaci o něm přinesla agentura Reuters, která se odvolává na čtyři zdroje, které jsou s vývojem této technologie obeznámené. Huali Microelectronics údajně pracovala na výzkumu a vývoji 7nm technologie v továrně Fab 6 firmy Hua Hong Group, kde jinak běží výroba relativně starými 22nm a 28nm procesy, kterými Huan Hong teď disponuje (vedle nich má například i 45nm a 55nm „mature“ technologie). Spolupracovala na ní zřejmě i firma SiCarrier vyvíjející vlastní stroje pro výrobu čipů a patřící pod koncern Huawei.

Huali Microelectronics zpočátku bude mít pro výrobu 7nm čipů jen menší výrobní kapacitu, která by měla údajně být v jednotkách tisíců waferů měsíčně, zatímco velké továrny obvykle vyrábějí desetitisíce waferů za měsíc. Nicméně postupně se má objem výroby zvyšovat.

Huali Microelectronics je stejně jako SMIC tzv. foundry výrobce, který nabízí výrobu čipů jako službu pro externí tzv. fabless firmy. Rozvoj čínských foundry továren a to, že budou nabízet už dva různé procesy této třídy, tak otevírá další možnosti lokální výroby pro čínské firmy.

Ty by na 7nm procesu mohly vyrábět čipy pro méně náročná nasazení. Zatímco pro špičkové telefony nebo počítače jsou kvůli konkurenceschopnosti třeba nejnovější výrobní procesy (a totéž platí pro špičkové možnosti posouvající akcelerátory AI), pro SoC určené levnějším telefonům, řadiče pro SSD, různé embedded a automotive čipy může 7nm proces být zcela vyhovující.

A samozřejmě také tyto továrny mohou sloužit pro výrobu vojenských komponent. Jedním ze zákazníků využívajících 7nm proces Huali prý bude čínský výrobce GPU Biren, který už je pod americkými sankcemi kvůli údajnému propojení s armádou a čínským vojenským průmyslem.

Hrozba pro globální konkurenty

Tento pokrok jednak Číně pomůže ve snaze o soběstačnost v čipové výrobě, ale Huali současně může přetáhnout zákazníky, kteří dnes vyrábějí v menších západních, tchajwanských a jihokorejských čipových továrnách. Pro čipový průmysl je velmi důležitá masovost výroby a pro ekonomickou výhodnost tak potřebuje co nejvíce klientů (to je například hlavním problémem, kterému čelí Intel).

Školení Linux

Tím pádem takový odliv klientů do Číny může dlouhodobě oslabit pozici čipového průmyslu mimo Čínu ve prospěch toho čínského. Je to samozřejmě něco, co by se asi nestalo bez silné státní podpory, kterou nedemokratická země svým podnikům poskytovala a poskytuje.

Zdroj: Reuters

Vstoupit do diskuse (11 názorů)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

Témata:

Anketa

Pamatujete si na Furby?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Díky za upozornění, opraveno.
Jan Olšan


