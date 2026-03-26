Další rána trhu s počítači: Brzo prý zdraží většina procesorů, od Intelu i od AMD

Paměti a SSD jsou sice nyní velmi drahé, ale v procesorech zatím situace tak nepřátelská nebyla – Intel teď vydal „Plusové“ nové modely procesorů s překvapivě mírnými cenami a AMD na ně také reagovalo slevami. Bohužel, rostoucí výrobní náklady kvůli poptávce po AI hardwaru nám zřejmě zavaří i tady. Jak Intel, tak už i AMD podle posledních zpráv chystají zvýšení cen procesorů, což asi ještě víc prodraží počítače.
Zdražení procesorů Intel…
Jako první se tyto zprávy objevily okolo Intelu. Korejské ET News přišly s informacemi z okruhu firem zapojených v počítačovém průmyslu. Intel údajně odběratelům oznámil plán zvýšit ceny procesorů 19. 3., přičemž zdražení má začít na konci měsíce. Tato informace dál zhoršila situaci pro výrobce počítačů, které už silně tisknou ceny SSD a RAM.
Zvýšení cen má u Intelu prý být o 10 % a má se týkat většiny procesorů pro PC. Není řečeno že všech, takže je asi možné, že vybrané modely budou ponechány na stávajících cenách. Nabízelo by se například, kdyby nestouply ceny čerstvě vydaných nových procesorů pro desktop, u nichž udělal Intel právě z ceny jedno z lákadel (a cenu jim mohl stanovit už včetně přicházejícího zdražování), ale těžko říct. Je možné, že jim zůstanou stejné oficiální ceny, ale v praxi u prodejců budou kvůli vyšším distribučním cenám koncem března reálně podraží.
Důvodem prý jsou rostoucí ceny za výrobu čipů. Procesory Core Ultra jsou z většiny vyráběné v továrnách TSMC, nikoliv ve vlastních továrnách Intelu, ten tak nemá nad cenou výroby přímou kontrolu. A v případě starších 7nm procesorů vyráběných v továrnách Intelu je zase problém, že soutěží o kapacitu továren Intelu se serverovými procesory, po nichž se kvůli AI mánii zvedla nepředvídaná vlna poptávky a Intel začal mít nouzi o výrobní kapacitu.
…i AMD
Chvíli to vypadalo, že si fanoušci AMD budou moci mnout ruce, ale včera bohužel přibyly také informace podobného duchu týkající se jeho procesorů. Podle Nikkei Asia procesory AMD také zdražují nebo budou zdražovat. Firma údajně podobně jako Intel informovala odběratele o zvýšení cen spotřebitelských procesorů pro PC (tedy různých Ryzenů) ke konci března nebo začátkem dubna. A u AMD má bohužel zdražení být ještě vyšší, údajně má dosáhnout až 15 % proti cenám, které daná CPU a APU stála před rokem.
Podobně jako Intel je údajně AMD také pod tlakem silné poptávky po serverových procesorech (a jeho případě možná i GPU) pro trh AI, což ubírá z výrobních kapacit dostupných pro spotřebitelské procesory Ryzen. Vedle vyšších cen je tak procesorů rovněž nedostatek a v některých případech se prodlužují dodací lhůty nebo mají OEM výrobci problém procesory sehnat, i pokud jsou ochotní platit horší ceny.
Tato situace se nevyhnutelně projeví v cenách počítačů, jejichž výrobci nebudou schopní zvýšené ceny hardwaru „absorbovat“ na svůj úkor. Pravděpodobně tak postupně dojde k dalšímu růstu cen počítačů, jak se zdražené komponenty budou postupně propracovávat výrobním řetězcem do hotových PC a notebooků. Asus tento týden oznámil 30% zdražení počítačů v rámci tchajwanského trhu. Jinde a u jiných značek asi mohou být nárůsty menší nebo pozvolnější, ale asi se nám nevyhnou.
Tyto zprávy se asi soustředí zejména na ceny procesorů pro velkoodběratele, tedy OEM výrobce počítačů. Na tzv. retailovém maloobchodním trhu (včetně eshopů) se cena samostatných procesorů může změnit o trochu jinak, protože my běžní zákazníci obvykle platíme za kusové procesory vyšší ceny, zatímco OEM výrobci kupují ve velkém a vyjednávají si množstevní slevy. Teoreticky by to mohlo vést k tomu, že se pro ně zvýší ceny více, zatímco jednotlivé procesory prodávané samostatně v eshopech zdraží o něco méně kvůli tomu, jak si navzájem AMD a Intel snaží konkurovat. Asi je ale příliš velkým optimismem doufat, že se zdražení projeví jenom pro OEM výrobce a cenám procesorů v eshopech se vyhne.
Zdroje: techPowerUp (1, 2), ET News, Nikkei Asia