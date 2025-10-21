Cnews.cz  »  Software  »  Dejte si pozor na říjnovou aktualizaci Windows 11. Umí znefunkčnit klávesnici i myš

Dejte si pozor na říjnovou aktualizaci Windows 11. Umí znefunkčnit klávesnici i myš

Dominik Dobrozenský
Dnes
2 nové názory

Windows Update Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Windows Update
Po instalaci aktualizace KB5066835 přestávají v prostředí WinRe fungovat klávesnice a myši. O problému se ví a záplata je už na cestě.

Pokud pravidelně aktualizujete svůj počítač s Windows 11, pravděpodobně se k vám dostala říjnová aktualizace s označením KB5066835. Ta však přinesla vážnou chybu, která narušuje chod prostředí Windows Recovery Environment (WinRe) – tedy systému, který se používá při obnově počítače do továrního nastavení.

Kvůli této chybě Windows během obnovy ignoruje klávesnice a myši připojené přes USB, čímž uživatele zasekne v procesu obnovy. Nutno však podotknout, že při běžném používání Windows 11 fungují USB periferie bez problému.

Jak často resetujete počítač do továrního nastavení?

Microsoft pracuje na opravě

Microsoft chybu oficiálně potvrdil a okamžitě začal pracovat na nápravě. Nemožnost resetovat nebo obnovit počítač je totiž závažný problém, který nelze odkládat až na některou z pravidelných aktualizací. Microsoft se snaží držet obvyklého harmonogramu a vydává povinné aktualizace jednou měsíčně.

Pokud však nastane mimořádná chyba jako tato, je rychlá oprava bezodkladnou nutností. Nyní, týden poté, vydává společnost nouzovou aktualizaci KB5070773, která problém s ignorováním klávesnic a myší v WinRe řeší. Aktualizace by už měla být dostupná všem uživatelům s verzí Windows 24H2 a 25H2 skrze službu Windows Update.

Aktualizace KB5070773

Aktualizace KB5070773 řeší problém s ignorováním klávesnice a myši v prostředí WinRe

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Pokud zde žádnou aktualizaci nevidíte, můžete ji manuálně vyvolat kliknutím na tlačítko Vyhledat aktualizace.

Pokud se teď nebo v dohledné době chystáte k obnově počítače do továrního nastavení, zkontrolujte si nejprve, že máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci s číslem KB5070773 (nebo novější). Vyhnete se tak situaci, kdyby vás systém nechal při obnově „viset“ bez funkční klávesnice a myši.

zdroj: Windows (1, 23)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

