Desky pro ATX12VO zdroje používající jen 12V napětí už budou i pro platformu AMD AM5

Už je to pár let, co vznikl alternativní standard zdrojů ATX12VO, který je zredukován na čistě 12V napájení, z kterého si další napětí jako 3,3 V a 5 V už dělá sama základní deska. Tento druh napájení by měl mimo jiného mít potenciál snížit klidovou spotřebu, která by třeba mohla být o něco méně vzdálená notebookům). Zatím bylo ATX12VO doména hlavně Intelu, ale MSI teď vyrobilo i B650 desku pro procesory Ryzen.

MSI teď podle informací HardwareLuxxu chystá nějaké nové desky, které budou používat tento typ napájení. Mezi nimi bude model Pro H610M 12VO pro procesory Intel na platformě LGA 1700, ale další model označený MSI Pro B650 12VO WiFi je AM5 desky pro procesory AMD Ryzen 7000 (a novější). Mělo by jít o ATX desku plného formátu.

HardwareLuxx se o těchto deskách dozvěděl při exkurzi v provozech MSI na Tchajwanu. Firma je chce vypustit na trh během roku 2024 a asi budou k vidění příští týden na CES 2024. Vzhledem k malému rozšíření ATX12VO na retailovém trhu komponent tato deska spolu se zdroji ATX12VO budou primárně určené firmám skládajícím počítače (MSI demonstrovalo sestavu, která k desce používala zdroj vyráběný FSP, ale chystá i vlastní). Bylo by pěkné, kdyby byly i širším prodeji, aby si zájemci případně mohli ony proklamované výhody lepší energetické efektivity vyzkoušet.





ATX12VO zdroje by prý mohly zlepšovat energetickou efektivitu až o 30 % (což ale asi bude platit jen pro některé situace). Vedle nízkých zátěží při nečinnosti by prý mohly být úspory i ve vyšších zátěžích, ale také je výhoda v tom, že se zdroj může zmenšit. Se standardem ATX12VO by tak mohlo být jednodušší stavět výkonné zdroje ve velikosti SFX místo tradičních větších „ATX“ krabic.

ATX12VO desky od MSI Autor: MSI, via: HardwareLuxx

Pokud se má tento druh zdrojů a desek ujmout, pak je pozitivní, že nepůjde jenom o věc platformy Intel. Až na jinak řešené umístění měničů na 5V a 3,3V větve (jejichž kabeláž musí být připojená kabely do konektorů na desce) ATX12VO nemění koncept desktopového počítače, takže je kompatibilní se všemi kartami, disky a skříněmi a může koexistovat s tradičními zdroji a deskami. Nevýhoda je jen, že nemůžete párovat desku se starším zdrojem. Výhoda toho, kdyby se ATX12VO desky začaly běžně prodávat i v retailu, by byla i v tom, že by pak byl snadnější upgrade OEM počítačů, které už budou postavené na tomto základě.

Project Zero

Vedle ATX12VO MSI zkouší i další nové trendy, mezi nimiž je „Project Zero“, čímž se myslí základní desky, které mají přesunuté interní konektory pro napájení, SATA, USB, čelní panel skříně nebo ventilátory na zadní stranu PCB, aby tak ústily přímo do prostoru skříně pro cable management a kabeláž jste neměli v „uklizeném“ nasvíceném prostoru skříně. MSI by mělo uvést řadu těchto desek, mezi nimiž také bude nějaký model pro procesory AMD (B650M Project Zero).

S tímto experimentuje více firem (také Asus, například) a je možné, že se v budoucnu začne v herních PC tento styl rozmáhat. Je ale komplikovaný v tom, že konektory musí sedět do výřezů ve skříni, taková deska má pak samozřejmě výrazně omezenou kompatibilitu.

Zdroje: HardwareLuxx, Tom's Hardware