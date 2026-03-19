Do prodeje přišlo první M.2 SSD s kapacitou 16 TB. Milionáři si mohou koupit i dva kusy

Dřív jsme občas při psaní o drahém enterprise hardwaru vtipkovali o tom, že jeho ceny už mohou konkurovat cenám ojetých automobilů. V éře umělé inteligence nás ale srandičky přecházejí, protože při dnešních cenách pamětí a SSD už může stát jako nové auto i celkem banální věc. Schválně – kolik si myslíte, že dáte za první SSD v běžném provedení M.2 pro PC a notebooky, které přineslo doteď nevídanou kapacitou 16 TB?
Možná si vzpomínáte, že loni se začaly vyrábět čipy NAND Flash s kapacitou 2 Tb (respektive 256 GB), jak jsme vás informovali. Běžná architektura SSD pro osobní počítače a pro ně určených řadičů má jako limit použití 64 čipů NAND. Řadiče jsou osmikanálové s čtyřmi rozhraními pro čipy NAND na kanál, ovšem s tím, že na tato rozhraní lze volitelně osadit dva čipy místo jednoho, čímž se dostáváme na 64 čipů paměti NAND. Na víc už jsou třeba speciální řadiče používané v serverech, které mají vyšší počet kanálů.
Z tohoto vyplývá, že s čipy o kapacitě 1 TB (128 GB), které dlouho byly největší na trhu dostupné, byla maximální kapacita NVMe SSD pro běžný trh 8 TB. Jak jsme ale loni psali, příchod 2Tb čipů otevírá možnost vyrobit i 16TB SSD v běžné provedení NVMe modulu M.2 pro PC. A to se teď opravdu stalo a první takové SSD jde na trh.
První 16TB SSD v provedení M.2
Není to modul jednoho z největších výrobců, ale NVMe SSD Exascend PE4, které začal nabízet Amazon. Jde o modul s rozhraním PCI Express 4.0 ×4, údajně s „Enterprise-grade“ spolehlivostí například pro servery. Nejde tedy o SSD určené přímo pro spotřebitelský trh a herní PC či notebooky, ale je přímo uvedeno, že je modul s takovými zařízeními kompatibilní. Vedle 16TB kapacity jsou dle výrobce dostupné také 1TB, 2TB, 4TB a 8TB verze.
Výkon je relativně nižší, což ale odpovídá onomu Enterprise zaměření. Výrobce uvádí rychlost sekvenčního čtení až 3270 MB/s a sekvenčního zápisu až 2980 MB/s. Přes podporu PCI Expressu 4.0 tak jde výkonem o modul odpovídající vyšším modulům generace SSD s rozhraním PCIe 3.0 ×4. Podle datasheetu od výrobce by mělo 4KB náhodné čtení dosahovat až 404 000 IOPS a náhodný zápis až 52 000 IOPS, spotřeba při aktivitě má být do 7,2 W a při nečinnosti do 1,3 W (modul tedy nemá pokročilou správu napájení v klidu, potřebnou pro notebooky).
Výrobce uvádí, že 16TB modul má vydržet 16 640 TB celkového zápisu po dobu pětileté záruky. To vychází na více než 1000 přepisovacích cyklů na jednu buňku (nebo 0,6 kompletního přepisu na den během pěti let) a výrobce uvádí, že by SSD mělo používat 3D TLC paměti.
To je zajímavé, protože ony 2Tb čipy, o nichž víme, že jsou ve výrobě, jsou 3D NAND se zápisem QLC. Buď tedy specifikace nejsou uvedeny správně, nebo se mezitím začaly vyrábět 2Tb TLC NAND čipy. Nebo, což je možná vzhledem k vysoké ceně a Enterprise zaměření možné, moduly používají nějaký nestandardní řadič, který dovoluje zapojit v jednom M.2 modulu až 128 kusů 1Tb čipů TLC NAND (ty jsou samozřejmě baleny v pouzdrech integrujících ve vrstvičkách mnoho čipů NAND najednou, ne v individuálních „švábech“).
Máte zbytečných 400 tisíc?
Jak už ale asi tušíte z úvodních vět nebo z toho, jak to teď díky AI hypu vypadá s cenami pamětí DRAM i NAND, toto první 16TB SSD na trhu je velmi drahá záležitost, přestože nejde o výrobek zavedené značky. Na Amazonu, kde se 16TB moduly objevily, je uvedená zaváděcí cena 15 935 $. Po započítání naší 21% DPH (v USA se ceny uvádí bez tamní tzv. „sales tax“) to u nás vychází na 410 tisíc korun a na Slovensku lehce přes 17 tisíc €.
Což je dost divoké, protože 8TB moduly až zas tak brutálně drahé nejsou – Samsung SSD 9100 Pro 8TB je dnes na 23 tisíc, což je svým způsobem na relativně obyčejný modulek také raketa, ale pořád skoro dvacetkrát méně.
Zdroj: techPowerUp