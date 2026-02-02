Cnews.cz  »  Software  »  Do Windows 11 konečně míří funkce, kterou už roky znají uživatelé macOS a Linuxu. A měla tu být dávno

Software

Do Windows 11 konečně míří funkce, kterou už roky znají uživatelé macOS a Linuxu. A měla tu být dávno

Matěj Vlk
Dnes
Lišta ve Windows 11 Autor: Microsoft
Plánovaný vzhled nové lišty Command Palette Dock.
Nová lišta bude součástí balíku pokročilých funkcí PowerToys a kromě horního okraje bude moci být i po stranách displeje.

Horní nástrojovou lištu dobře znají uživatelé macOS a některých linuxových distribucí. Při horním okraji se nachází ovládací centrum, zpravidla informace o datu a času a v případě macOS také lišta nástrojů aktuálně používané aplikace. Windows prozatím horní lištu oficiálně nemá, což by ale mohl v blízké budoucnosti nahradit oblíbený nástrojový balík PowerToys. Jeho vývojáři se nyní pochlubili konceptem, který ukazuje vzhled i možnosti nového prvku.

Aplikace i monitoring systému

Návrh nové lišty nazvané jako Command Palette Dock sdílel na GitHubu vývojář Niels Laute, který stojí právě za PowerToys. Na několika snímcích si tak můžeme prohlédnout lištu obsahující například ovládání hudby, zástupce aplikací, a především celou paletu nástrojů pro monitoring systémových prostředků. Nachází se zde třeba informace o využití procesoru, sítě či paměti. Nechybí ani zmíněné datum a čas, stejně jako rychlé vyhledávání nebo data z vývojářského repozitáře.

Screenshot Command Palette Dock

Jedno z využití Command Palette Dock: propojení s GitHubem.

Autor: Microsoft

Zároveň je zřejmé, že lišta půjde výrazně upravit – jak její prvky, tak samotné umístění. Byť se ve výchozím stavu bude nacházet u horního okraje, pro který bude primárně vyvíjena, půjde přesunout i k vertikálním okrajům displeje.

UXDay26

Novou funkci prozatím není možné snadnou cestou vyzkoušet – v samotných PowerToys ještě k dispozici není a spustit ji aktuálně mohou jen vývojáři, kteří si zkompilují ranou verzi aplikace. Na GitHubu se však pod příspěvkem objevila celá řada pozitivních komentářů a dá se čekat, že nová lišta do PowerToys zamíří.

Zdroj: GitHub

