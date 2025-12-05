Cnews.cz  »  Hardware  »  Dosud největší hrozba pro AMD a Intel v serverech: Nový 3nm procesor Amazonu má 192 výkonných jader

Byznys   Hardware

Dosud největší hrozba pro AMD a Intel v serverech: Nový 3nm procesor Amazonu má 192 výkonných jader

Jan Olšan
Včera
2 nové názory

Sdílet

Amazon Graviton4 Autor: Amazon / AWS
Amazon Graviton4
Nový procesor Graviton5 už je k vyzkoušení v cloudu AWS. Výkon na jádro má být až o čtvrtinu lepší, k dispozici je výrazně větší cache a nové CPU má těchto jader současně dvakrát víc než dosavadní Graviton4.

Microsoft minulý měsíc představil svůj nový procesor Cobalt 200 určený pro servery služeb Azure v datacentrech firmy. Architektonicky tak předběhl Amazon, který na cestu vlastních Arm procesorů (stojících však na licencované architektuře Arm Neoverse) vykročil jako první. I Amazon už ale vydává novou generaci vlastních procesorů, která s Microsoftem technologicky srovná krok. A bude výkonnější: Amazon do svého CPU dostal rovnou 192 jader.

Graviton5

Nový procesor se jmenuje bez nějakých překvapení Graviton5, jasně se tedy hlásí k nástupnictví po Gravitonu4 oznámeném před dvěma lety. To byl 4nm čipletový procesor s 96 jádry výkonné architektury Neoverse V2. Nový Graviton5 přechází na jádra Neoverse V3, která je odvozená od mobilního jádra Cortex-X4 optimalizovaného na jednovláknový výkon (pamatujte ale na kontext, že šlo o architekturu z roku 2023). Jádro je tedy stejné jako u MS Cobaltu 200.

Nová generace CPU ARM: Cortex-X4 je doteď vůbec nejširší procesorové jádro s 8 ALU Přečtěte si také:

Nová generace CPU ARM: Cortex-X4 je doteď vůbec nejširší procesorové jádro s 8 ALU

Ale zatímco Microsoft používá jen 132 jader (ve dvou CPU čipletech), Amazon Graviton5 má plných 192 jader, tedy dvojnásobek proti generaci Graviton4. Nejspíš tedy zabírá větší plochu křemíku a má možná i pokročilejší pouzdření s více čiplety. Jak CPU vypadá a jak je konstruováno, ale zatím není známo, protože Amazon neukázal fotografie ani schémata. Hlavní křemík s jádry CPU ale je vyráběn nejmodernějším 3nm procesem stejně jako u Cobaltu 200, to potvrzeno je (předpokládáme technologií TSMC, ale řečeno to není)

O 25 % rychlejší jádro

Vedle dvojnásobného počtu jader by se měl zvýšit i výkon jednoho jádra – Amazon uvádí, že instance s novým CPU by měly být až o 25 % výkonnější, což snad mluví o výkonu při stejném počtu jader / vláken. Procesor má také výrazně více L3 cache – pětinásobek proti čipu Graviton4 (ten by měl mít 192 MB L3 cache). Amazon také uvádí, že na každé jádro by mělo připadat 2,6× víc kapacity (5,2 MB?), pokud tedy nejde o překlep nebo o nějaký omyl. Tento zvláštní násobek by asi mohl vzniknout tím, že nejde jen o L3 cache na jádro, ale o nějaký součet L2 cache, L3 cache a ještě třeba SLC.

Měla by také být snížena latence komunikace mezi jádry o 33 % a zlepšena i propustnost přenosu dat mezi nimi. Díky tomu by CPU teď mělo být vhodnější na náročné úlohy vytěžující najednou celý procesor, nejen pro typické cloudové zátěže, kdy je na procesoru obsluhováno větší množství klientů najednou a každý má pro svou úlohu přidělený menší počet izolovaných jader.

Amazon také slibuje vyšší výkon pamětí, protože procesor podporuje vyšší rychlosti, ale nejsou zmíněné konkrétní parametry ani počet kanálů paměťového řadiče. Síťová propustnost má být vylepšena o 15 % a propustnost do úložiště (které používá proprietární technologii Amazon Elastic Block Store) má být o 20 % lepší než u předchozího procesoru.

Procesor AWS Graviton5 od Amazonu

Procesor AWS Graviton5 od Amazonu (ilustrace)

Autor: Amazon

Amazon slibuje, že procesor má lepší energetickou efektivitu (tedy víc výkonu na jednotku spotřebované energie), ale jako obvykle nesdělil TDP, takže nelze vědět, jak efektivní skutečně toto CPU je a porovnávat ho s jinými procesory. Zajímavá zmínka je, že pouzdro procesoru je speciálně navrženo tak, aby chladič dosedal přímo na křemík, jde tedy o koncepci „direct die cooling“ a chybí krycí rozvaděč tepla. Něco podobného by se asi hodilo i ve světě PC.

Dostupnost už začíná

Graviton5 bude v cloudu AWS pohánět instance EC2 M9g pro obecné úlohy, C9g pro úlohy vyžadující vysoký hrubý výpočetní výkon a instance R9g, které jsou určené pro úlohy vyžadující vysoký výkon a kapacitu paměti. Instance M9g jsou pro zákazníky dostupné už nyní, ale zatím jen jako preview. Druhé dva typy instancí jsou plánované na rok 2026. Amazon obvykle procesor oznamuje v určitém předstihu před skutečně masovým nasazením, takže zatím je asi instancí omezený počet a „sériové“ nasazení bude až o něco později.

Amazon se v tiskové zprávě k odhalení procesoru chlubí některými klienty, kteří jeho cloud používají a mají své úlohy hostované právě na procesorech Graviton, což pro vás možná bude zajímavé. Je to například Epic Games (není ale řečeno, jaké přesně služby firma provozuje), závody Formule 1 pro zpracování telemetrických dat, nebo Pinterest. Graviton5 už velcí klienti zřejmě testují, v tiskové zprávě Amazon cituje reference od firem Airbnb, Atlassian, Siemens a SAP.

Zdroj: Amazon

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Co vyhledáváte při nákupu nejčastěji?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
No ohrožuje je minimálně tím, že místo toho, aby utratil peníze za procesory od AMD / Intelu, tak je utratí u TMSC.
dejvidek

Dále u nás najdete

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Jak funguje platforma IBM Power11?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

České investiční fondy sní americký sen

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže