Dosud největší hrozba pro AMD a Intel v serverech: Nový 3nm procesor Amazonu má 192 výkonných jader

Microsoft minulý měsíc představil svůj nový procesor Cobalt 200 určený pro servery služeb Azure v datacentrech firmy. Architektonicky tak předběhl Amazon, který na cestu vlastních Arm procesorů (stojících však na licencované architektuře Arm Neoverse) vykročil jako první. I Amazon už ale vydává novou generaci vlastních procesorů, která s Microsoftem technologicky srovná krok. A bude výkonnější: Amazon do svého CPU dostal rovnou 192 jader.
Graviton5
Nový procesor se jmenuje bez nějakých překvapení Graviton5, jasně se tedy hlásí k nástupnictví po Gravitonu4 oznámeném před dvěma lety. To byl 4nm čipletový procesor s 96 jádry výkonné architektury Neoverse V2. Nový Graviton5 přechází na jádra Neoverse V3, která je odvozená od mobilního jádra Cortex-X4 optimalizovaného na jednovláknový výkon (pamatujte ale na kontext, že šlo o architekturu z roku 2023). Jádro je tedy stejné jako u MS Cobaltu 200.
Ale zatímco Microsoft používá jen 132 jader (ve dvou CPU čipletech), Amazon Graviton5 má plných 192 jader, tedy dvojnásobek proti generaci Graviton4. Nejspíš tedy zabírá větší plochu křemíku a má možná i pokročilejší pouzdření s více čiplety. Jak CPU vypadá a jak je konstruováno, ale zatím není známo, protože Amazon neukázal fotografie ani schémata. Hlavní křemík s jádry CPU ale je vyráběn nejmodernějším 3nm procesem stejně jako u Cobaltu 200, to potvrzeno je (předpokládáme technologií TSMC, ale řečeno to není)
O 25 % rychlejší jádro
Vedle dvojnásobného počtu jader by se měl zvýšit i výkon jednoho jádra – Amazon uvádí, že instance s novým CPU by měly být až o 25 % výkonnější, což snad mluví o výkonu při stejném počtu jader / vláken. Procesor má také výrazně více L3 cache – pětinásobek proti čipu Graviton4 (ten by měl mít 192 MB L3 cache). Amazon také uvádí, že na každé jádro by mělo připadat 2,6× víc kapacity (5,2 MB?), pokud tedy nejde o překlep nebo o nějaký omyl. Tento zvláštní násobek by asi mohl vzniknout tím, že nejde jen o L3 cache na jádro, ale o nějaký součet L2 cache, L3 cache a ještě třeba SLC.
Měla by také být snížena latence komunikace mezi jádry o 33 % a zlepšena i propustnost přenosu dat mezi nimi. Díky tomu by CPU teď mělo být vhodnější na náročné úlohy vytěžující najednou celý procesor, nejen pro typické cloudové zátěže, kdy je na procesoru obsluhováno větší množství klientů najednou a každý má pro svou úlohu přidělený menší počet izolovaných jader.
Amazon také slibuje vyšší výkon pamětí, protože procesor podporuje vyšší rychlosti, ale nejsou zmíněné konkrétní parametry ani počet kanálů paměťového řadiče. Síťová propustnost má být vylepšena o 15 % a propustnost do úložiště (které používá proprietární technologii Amazon Elastic Block Store) má být o 20 % lepší než u předchozího procesoru.
Amazon slibuje, že procesor má lepší energetickou efektivitu (tedy víc výkonu na jednotku spotřebované energie), ale jako obvykle nesdělil TDP, takže nelze vědět, jak efektivní skutečně toto CPU je a porovnávat ho s jinými procesory. Zajímavá zmínka je, že pouzdro procesoru je speciálně navrženo tak, aby chladič dosedal přímo na křemík, jde tedy o koncepci „direct die cooling“ a chybí krycí rozvaděč tepla. Něco podobného by se asi hodilo i ve světě PC.
Dostupnost už začíná
Graviton5 bude v cloudu AWS pohánět instance EC2 M9g pro obecné úlohy, C9g pro úlohy vyžadující vysoký hrubý výpočetní výkon a instance R9g, které jsou určené pro úlohy vyžadující vysoký výkon a kapacitu paměti. Instance M9g jsou pro zákazníky dostupné už nyní, ale zatím jen jako preview. Druhé dva typy instancí jsou plánované na rok 2026. Amazon obvykle procesor oznamuje v určitém předstihu před skutečně masovým nasazením, takže zatím je asi instancí omezený počet a „sériové“ nasazení bude až o něco později.
Amazon se v tiskové zprávě k odhalení procesoru chlubí některými klienty, kteří jeho cloud používají a mají své úlohy hostované právě na procesorech Graviton, což pro vás možná bude zajímavé. Je to například Epic Games (není ale řečeno, jaké přesně služby firma provozuje), závody Formule 1 pro zpracování telemetrických dat, nebo Pinterest. Graviton5 už velcí klienti zřejmě testují, v tiskové zprávě Amazon cituje reference od firem Airbnb, Atlassian, Siemens a SAP.
Zdroj: Amazon