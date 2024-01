eDoklady si stáhlo 217 tisíc občanů. Od dubna bude občanku v mobilu akceptovat dopravní policie

Zdroj: Cnews (s využitím DALL-E)

Aplikaci eDoklady si stáhlo již 217 tisíc občanů, alespoň to tvrdí Digitální a informační agentura, která systém spravuje. To je asi 2,5 % obyvatelstva staršího 15 let (občanský průkaz se vydává standardně od věku 15 let).