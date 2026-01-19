Cnews.cz  »  Internet  »  Elon Musk chce porazit AMD i Nvidii. Chce mít nejvyšší výrobní objem AI čipů na světě

Elon Musk chce porazit AMD i Nvidii. Chce mít nejvyšší výrobní objem AI čipů na světě

Dominik Dobrozenský
Dnes
2 nové názory

Elon Musk a výroba AI čipů Autor: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock
Elon Musk a výroba AI čipů
Tesla chce zrychlit vývoj vlastních AI čipů na tempo, které může překonat i Nvidii s AMD – otázkou je, zda Muskův devítiměsíční plán obstojí v tvrdých pravidlech automobilového světa.

Elon Musk má opět ambiciózní plány. Tesla totiž plánuje výrazně zrychlit vývoj vlastních AI čipů a zkrátit jejich generační cyklus z obvyklého jednoho roku na devět měsíců. Což je rychleji než hlavní hráči jako Nvidia nebo AMD, kteří své čipy pravidelně představují typicky právě jednou ročně. Muskův cíl je tak jasný. Být ve vývoji a výrobě tak dominantní, že Teslácké AI čipy budou mít nejvyšší světový objem výroby.

„Návrh našeho čipu AI5 je téměř hotový a AI6 je v raných fázích, ale budeme mít AI7, AI8 a AI9. Cílem je 9měsíční návrhový cyklus. Přidejte se k nám a pracujte na tom, co podle mého názoru bude zdaleka nejobjemověji vyráběnými čipy AI na světě!“ hlásá Musk v příspěvku na síti X.

Vyvinout čip pro auto je složitější než pro datové centrum

Tesla není v uvádění nového hardwaru tak rychlá jako AMD nebo Nvidia, důvod je ale poměrně prostý. Její čipy míří především do automobilů, kde nestačí honba za výkonem, ale je nutné splnit extrémně přísné požadavky na bezpečnost, redundanci a certifikace.

Procesory pro pokročilé asistenční systémy a autonomní řízení musí splňovat přísné normy jako ISO 26262 a projít rozsáhlými testovacími scénáři, poruchovosti stavů i kybernetických bezpečností. Regulační orgány navíc vyžadují povolení k testování na silnicích a důraz na tzv. bezpečnost zamyšlené funkčnosti. Paradoxně tak platí, že postavit čip pro datové centrum je v mnohém jednodušší než vyvinout čip pro auto.

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič Přečtěte si také:

Autonomní řízení na českých silnicích: od ledna lze za volantem číst a koukat na filmy. Za nehody zodpovídá výrobce, nikoliv řidič

Muskův devítiměsíční vývojový cyklus tak může dávat smysl jen v případě, že nové generace budou spíše evoluční záležitostí. Jinými slovy, čipy AI6, AI7, AI8 a AI9 musí sdílet stejnou architekturu, programovací model, paměťovou hierarchii i bezpečnostní rámec a mezi generacemi by docházelo jen k dílčím vylepšením. Jakýkoliv zásadnější zásah (například změna typu paměti nebo bezpečnostní architektura) by Muskův harmonogram okamžitě prodloužil.

Školení Linux

Výhodou Tesly je však silná vertikální integrace a fakt, že má v podstatě jediného interního zákazníka – sama sebe. Díky tomu může paralelně vyvíjet více generací čipů najednou. Zda se ale Elonu Muskovi podaří své ambiciózní plány skutečně naplnit, zůstává zatím otevřenou otázkou

zdroj: Tom's Hardware

